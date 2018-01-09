"Не слишком ли много русской церкви в политике? "

По идее церкви в политике вообще быть не должно. В соответствии со ст.14 Конституции РФ религиозные объединения отделены от государства. Однако в преддверии президентских выборов 2018 года в информационной повестке регулярно появляются сообщения, создающие впечатление, что Русская православная церковь есть некий государственный институт, если не наподобие средневекового "наместника Бога на Земле", то уж никак не уступающий по значимости петровскому Святейшему правительствующему синоду.

Намедни патриарх Кирилл заявил на заседании Высшего церковного совета: "Мы обязательно должны принять участие в выборах для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации". Вот как - "обязательно". Ни больше, ни меньше. А вообще каким боком участие в выборах соответствует целям совместного вероисповедания и распространения веры, признакам религиозной организации? Может, лучше ещё раз о душе подумать, нежели ввязываться в политику, которая, как известно, "грязное дело"? И с какой стати патриарх стал исполнять функции Центральной избирательной комиссии? Насколько это законно? Ведь принцип отделения от государства как раз означает, что церковь не выполняет функций органов государственной власти и государственных учреждений, не участвует в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Конечно, священнослужители и верующие могут избирать и быть избранными, но это является частью их мирской гражданской жизни. "Кесарю кесарево".

Как понимать требование обязательности похода на выборы от главы Русской православной церкви? Помнится, в благочестивые времена монархии церковь вполне устраивала триада "самодержавие, православие, народность". Это когда же в РПЦ успели перейти на сторону демократических порядков да к тому же стали их ревностными защитниками? Означает ли сие, что вскоре из уст церковного руководства раздадутся пламенные призывы за свободы и права человека и тому подобное "вольтерьянство"? По-моему, смешно, когда структура с жёсткой иерархической вертикалью призывает идти на выборы высшего должностного лица государства, от которого отделена. Кроме того, требование обязательности со стороны патриарха напоминает ещё об одной статье закона, устанавливающего, что участие гражданина в выборах "является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах”.

В праздник Рождества Христова, что стало уже обыкновением, целый сонм журналистов федеральных СМИ сопровождал первых лиц нашего светского государства на моление. Подчеркну, что, безусловно, каждый человек обладает свободой совести и отношение к вере является его личным делом. Более того данный вопрос в век научно-технической революции традиционно интимный и деликатный. Само собой атеисты, но и многие верующие дистанцируются сегодня от официальной церкви, не соблюдают всех православных канонов. Это их право, как право других людей по собственной воле неукоснительно или фанатично соблюдать церковные правила. Однако с позиции конституционного принципа отделения религиозных объединений от государства чётко и однозначно: "Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не может сопровождаться публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти... не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии" (цитата с сайта "Конституция РФ. Последняя действующая редакция с Комментариями"). Ну, ладно, новости и фотографии, хотя вряд ли кому покажется естественной съёмка иных интимных процессов, начиная с тривиального поедания курицы или почёсывания живота и заканчивая глубочайшим катарсисом в момент прослушивания классической музыки или сочинения стихов. Но о каком уважении к российской конституции может идти речь, когда ведутся телевизионные трансляции религиозных служб с деятельным участием президента и премьер-министра? Вдруг следующие выборы выиграет язычник? Будем наблюдать жертвоприношения на капище у идола, укрощение леших и русалок? Страшно представить.

...Чем больше становится церкви в политике, тем меньший заряд несут её акции по нравственному воздействию на общество. Вот патриарх Кирилл выехал к людям без определённого места жительства в центр помощи "Ангар спасения", где поздравил бездомных с Рождеством и пообедал вместе с ними. Замечательный поступок. Но если ознакомиться с массой комментариев в интернете, то гражданам-то в первую очередь бросились в глаза его слова о собственной бедности, коммунальной квартире, заработке с 15 лет "меньше рубля в день" - и сочувствующих обнаружилось, скажем так, подавляющее меньшинство. Кто смотрел некогда популярный сериал "Спрут", вспомнит одного из главных врагов комиссара Каттани - финансового гения, миллиардера, мафиози Тано, который тоже очень жалостливо рассказывал о несчастном детстве и деревянной лошадке, единственной подаренной ему дорогой игрушке. Это к тому, что не прошлым следует козырять. Публичная фигура такого ранга доказывает свой моральный вес каждодневно, и если она вступает в не слишком чистые политические игры, то начинает восприниматься как чиновник. А кому интересно слушать нотации чиновника, даже самого высокопоставленного?