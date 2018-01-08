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Московский листок

Подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской задержали

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 2

украина криминал правозащита
Подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской задержали

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. "Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", - приводит слова Шевченко "Интерфакс". При этом представитель МВД пообещал, что более подробную информацию ведомство обнародует позже. 

Вместе с тем некоторыми подробностями дела поделился заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. 

"Как мне сообщили люди, осведомленные о ходе следствия, убийца изобличен. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней", - написал Муждабаев в Facebook, уточнив, что не может поручиться за полную достоверность этой информации и не располагает другими сведениями о расследовании убийства Ноздровской. 

Убийство Ноздровской связали с ее правозащитной деятельностью 

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины и народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко подтвердил задержание подозреваемого и отметил, что поводом для убийства стала правозащитная деятельность Ноздровской. 

"Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской. Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно. Теперь подозреваемого ждет суд и длительное тюремное заключение", - сообщил Геращенко в Facebook.

Родные Ирины Ноздровской забили тревогу 29 декабря, когда она пропала по пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Последние два года правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. Ноздревская смогла добиться обвинительного приговора для убийцы сестры, ему дали семь лет лишения свободы. 

"Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - отмечает в Facebook нардеп Мустафа Найем.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
76rgdfd написал 09.01.2018 01:18
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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Мы один народ!
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 21:25
Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня.
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им.
Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.
Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
Не убий. Не прилюбодействуй.Не укради.Не лжесвидетельствуй. Не пожелай ничего чужого.
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