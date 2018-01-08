В октября 2017 года Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. В частности, документ устанавливал правила применения горючих жидкостей и материалов, запрещал размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня и предписывал иметь хотя бы один огнетушитель.
Интересно, а как быть с "благодатным огнем", обращение с которым никак не регламентировао правилами противопожарной безопасности? Тут правительство как-то недоработало...
Опять же непонятно, будут ли теперь закрывать храмы в связи с нарушениями правил противопожарной безопасности?
А.Б.
Сергей написал 09.01.2018 07:14
!!!!TOQQ!-TOT-JA-BOG!!!& написал 09.01.2018 01:41
Аннунак2 написал 09.01.2018 01:13
без налогов написал 09.01.2018 00:54
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и живые позавидуют мертвым.
Нихренасе заява написал 09.01.2018 00:22
Я есть Господь Бог твой...
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Что за заявы такие Кирюха? Ты не Бог. Ты бот и троль.
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 23:46
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им.
Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.
Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
Не убий. Не прилюбодействуй.Не укради.Не лжесвидетельствуй. Не пожелай ничего чужого.
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 08.01.2018 23:35
ГОВОРЯТ...что ВСКОРЕ этот
"верующий" ДИМОНчик=АЙ,фончик -
возьмется ЗА...Атеистов,за ВСЕХ
НЕ верующих в НЕ существующего--
МИФического т.н."бог(ов)а"!
>МОЛ,раз НЕ веришь в "бога" ТО...
в "КАЗЁННЫЙ-дом" - тебе дорога!
[шо-ТВАРыцца...сьвят-сьвят-сьвят]
````````````
>СТАТЬЯ:Атеистический дайджест
№132.Атеизм вне закона.
>САЙТ:www.a-theism.com/2018/01/
131.html От 08-01-18.
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Религи(i)я ДОЛЖНА быть ОТДЕЛЕНА
от государства!Как при СССР!!!
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 08-01-17.
````````````````
P.S. Религию - ОТДЕЛИТЬ от государства! АЙ-фончика и КИРГУНА
(КИРилл ГУНдяев)- на ПЕНСИЮ!
[с ПРИВЛЕЧЕНИЕМ к Ответственности]
> Атеизм - Будущее Мира!!!
премьер-министр написал 08.01.2018 23:01