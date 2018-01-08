В октября 2017 года Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. В частности, документ устанавливал правила применения горючих жидкостей и материалов, запрещал размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня и предписывал иметь хотя бы один огнетушитель.

Интересно, а как быть с "благодатным огнем", обращение с которым никак не регламентировао правилами противопожарной безопасности? Тут правительство как-то недоработало...

Опять же непонятно, будут ли теперь закрывать храмы в связи с нарушениями правил противопожарной безопасности?

А.Б.