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Московский листок

Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами

Опубликовано 08.01.2018 в разделе комментариев 8

Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами

В октября 2017 года Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. В частности, документ устанавливал правила применения горючих жидкостей и материалов, запрещал размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня и предписывал иметь хотя бы один огнетушитель.

Интересно, а как быть с "благодатным огнем", обращение с которым никак не регламентировао правилами противопожарной безопасности? Тут правительство как-то недоработало...

Опять же непонятно, будут ли теперь закрывать храмы в связи с нарушениями правил противопожарной безопасности?

А.Б.



Рейтинг:   4.20,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Сергей написал 09.01.2018 07:14
Дело ВЕЛИКОЕ! На большее явно не способен (как и его подельник)!
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Re:
!!!!TOQQ!-TOT-JA-BOG!!!& написал 09.01.2018 01:41
-Таки что ха йухня? Надо уже массово переходить на светодиодные технологии, а не жечь всякие пожароопасные жид-кости! То таки да!
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(без названия)
Аннунак2 написал 09.01.2018 01:13
сказочный долпаеб
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мундель больше 10 лет жжет тайгу и гонит кругляк в китай
без налогов написал 09.01.2018 00:54
территория его грабежа, ОАО илим-палм - это около байкала, устилимский и братский ЛПК - раньше была карта пожаров на яндексе, тайга горит ИМЕННО ТАМ - где заготавливается лес у мунделя - пожары круглый год и даже зимой - вот что делают в мордоре упыри, а что уж про рабов - то их на мясо в колбасу миллионами - жить в концлагере могут только рабы или КАПОтвари садисты убийцы гитлеровские погононосцы. почитайте рассказ "Подружки в хлебах заблудились" - и так в поганой столетиями, и скоро новый виток, буквально через несколько месяцев - НАЧНЁТСЯ.
.
и живые позавидуют мертвым.
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Re: Наш дом Россия
Нихренасе заява написал 09.01.2018 00:22
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 23:46
Я есть Господь Бог твой...
************
Что за заявы такие Кирюха? Ты не Бог. Ты бот и троль.
Ответить
Наш дом Россия
Патриарх Кирилл написал 08.01.2018 23:46
Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня.
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им.
Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.
Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
Не убий. Не прилюбодействуй.Не укради.Не лжесвидетельствуй. Не пожелай ничего чужого.
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Атеизм - Будущее Мира!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 08.01.2018 23:35
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
ГОВОРЯТ...что ВСКОРЕ этот
"верующий" ДИМОНчик=АЙ,фончик -
возьмется ЗА...Атеистов,за ВСЕХ
НЕ верующих в НЕ существующего--
МИФического т.н."бог(ов)а"!
>МОЛ,раз НЕ веришь в "бога" ТО...
в "КАЗЁННЫЙ-дом" - тебе дорога!
[шо-ТВАРыцца...сьвят-сьвят-сьвят]
````````````
>СТАТЬЯ:Атеистический дайджест
&#8470;132.Атеизм вне закона.
>САЙТ:www.a-theism.com/2018/01/
131.html От 08-01-18.
- - - - -
Религи(i)я ДОЛЖНА быть ОТДЕЛЕНА
от государства!Как при СССР!!!
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 08-01-17.
````````````````
P.S. Религию - ОТДЕЛИТЬ от государства! АЙ-фончика и КИРГУНА
(КИРилл ГУНдяев)- на ПЕНСИЮ!
[с ПРИВЛЕЧЕНИЕМ к Ответственности]
> Атеизм - Будущее Мира!!!
Ответить
Ну, наконец-то,
премьер-министр написал 08.01.2018 23:01
делом занялся (хоть и денег нет). А то все уточки да уточки.
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