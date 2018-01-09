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Московский листок

Жопу с ушами - на троих

Опубликовано 09.01.2018 автором Виктор Аванмарт в разделе комментариев 2

аванмарт жопа с ушами
Жопу с ушами - на троих

Мы все прекрасно помним, как на соревнованиях по спортивной ходьбе и на марафонских дистанциях успешно выступали чувашские спортсмены и спортсменки, обгоняя иногда и кенийцев. И вдруг… откуда ни возьмись появилась мордовская школа ходоков. Под руководством Чёгина «мордва рулила» несколько лет, пока практически все его подопечные не были дисквалифицированы из –за допинга.

Что не знали наши спортивные функционеры в чём секрет мордовского феномена? Не могли не знать, должны были знать. Или блеск злата-серебра застил им глаза? Долго пытались засунуть головы поглубже в песок, при этом регулярно получали «за заслуги перед Отечеством» государственные награды различных степеней.

Вместе с Родченковым задницу с ушами за 2017 год заслуженно надо вручить выпускнику речного училища Виталию Мутко и специалисту в области валютных дел Александру Жукову. Заслуга этих деятелей в том, что миллионы россиян не смогут сопереживать за свою сборную на Олимпиаде, одинакова. Все эти товарищи когда-то были в одной лодке. А этим летом товарищ Мутко ещё и удачно (или совсем не удачно) пошутил, чтобы не забыли завести «марихуанки и ещё что-нибудь», если голландская сборная по футболу приедет в Ульяновск. Увы, голландская сборная не едет на ЧМ -2018. А специалисты по «ещё что-нибудь» Родченков-Мутко-Жуков пусть любуются задницей с ушами.

А теперь о хорошем… Страна наша большая и далеко не всё в ней мудаки, к счастью. В этом году занесло меня в город Алатырь. Город известный своими лыжами, пианино и махоркой. Правда, ни того, ни другого, ни третьего не производят уже в славном граде… Город, тем не менее, сохраняет свою самобытность. Известно, что Степан Эрьзя хотел свои экспонаты, привезённые из Аргентины, подарить городу Алатырю, городу где начал осваивать азы мастерства. Говорят, что состав с экспонатами несколько месяцев стоял в железнодорожном тупике станции Алатырь. Про Чебоксары и Саранск, где предлагали разместить экспозицию Эрьзя был категоричен: «Это деревни по сравнению с Алатырем!»

В Алатыре до сих пор весьма колоритна городская архитектура. Поражает количество храмов. В городе замечательный краеведческий музей. До недавнего времени был здесь и художественный музей. Теперь художественные сокровища являются отделом изобразительных искусств краеведческого музея. Оптимизация… Экспозиции музея поражают своей продуманностью и оформлением. Интересно в каждом зале, видно, что занимаются этим люди любящие и знающие свое дело. Правда, поговаривают, что музейные залы могут снова переселить из своих каменных зданий в деревянные. Процесс оптимизации продолжается и в провинциальных музеях… Дерево при всех своих достоинствах имеет свойство гореть… Несколько лет назад, помнится, дотла сгорел музей в городе Ядрин, вместе со всеми экспонатами, шикарным мозаичным паркетом, вместе с передвижной выставкой чувашских художников.

В городе замечательные музеи. Одни из тех волшебников, кто бережно сохраняет нам эту красоту – Головченко Николай Петрович и Раздъяконова Елена Владимировна. Им и хотелось бы вручить эксклюзивные скульптуры от Аванмарта. Тав!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Саранск написал 09.01.2018 01:19
Меркушкин всегда говорил что Мордовия Москве может дать только голоса на выборах и олимпийских чемпионов. Больше бедная нищая республика не на что не способна. С медалями пролет, всех дисквалифицировали, с голосами фальсификация полная (каждые выборы уголовные дела) но Путину это нравится. Так что ожидаем на выборах 95% за дедушку Володю в Мордовии.
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(без названия)
!!!!TOQQ!TOTJABOG!!!& написал 09.01.2018 01:15
"Мы все прекрасно помним, как на соревнованиях по спортивной ходьбе и на марафонских дистанциях успешно выступали чувашские спортсмены и спортсменки, обгоняя иногда и кенийцев. И вдруг&#8230; откуда ни возьмись появилась мордовская школа ходоков. "
- Таки вот странно - Я об этом нияху не только не помню, но и помнить не желаю! Ну таки нах Мне всякая хня? То таки да-аа?
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