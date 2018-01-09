Как действует государственная система в отношении человека, который решает встать на защиту ее интересов

Зачастую, чтобы понять какой-то процесс, вникнуть в суть дела или сделать правильные выводы, необходимо сложить отдельные факты в единую картину. Сегодня мы сделаем это на примере ситуации, сложившейся вокруг большого участка федеральной земли в центре г.Пензы, перешедшей в пользование семьи значимого человека в Пензенской области – депутата Законодательного Собрания Пензенской области Борисова Игоря Николаевича. Опираясь только на документы, мы проследим, как федеральная земля ушла из-под юрисдикции Пензенского Государственного Университета и стала приносить прибыль семье Борисовых, далее – “Семье”.

А затем мы увидим, как действует государственная система в отношении того человека, который решает встать на защиту интересов этого самого государства.

Итак, хронология.

12.05.2005 г. Постановлением главы Администрации г.Пензы №609 в собственность Семьи переходит земля площадью 475 м2 на перекрёстке улиц Красной и Лермонтова, а уже 20.06.2005 выдаётся свидетельство о государственной регистрации права на эту землю. Вопрос, было ли сделано это вполне законно, остаётся открытым. До недавнего времени данный участок имел номер на кадастровой карте: 58:29:3003001:28. Запомним этот номер.

31.08.2007г. Администрация г.Пензы выносит постановление главы администрации № 1023/1 “О предоставлении гр. Бабонкиной З.И. (тёще депутата Борисова И.Н.) земельного участка по ул.Красная, 53 в собственность”, которым ей предоставлен земельный участок с кадастровым номером 58:29:3003001:60площадью 425 кв.м. по ул.Красная, 53, под автостоянку открытого типа для кратковременного хранения автомобилей при нежилом здании (магазин с кафе) в собственность за плату на основании статьи 36 Земельного кодекса РФ “Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения”. Однако на указанном участке никогда не производилось никакое строительство! Этот участок предоставлялся для целей, не связанных со строительством на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ! В этом противоречии и заключается незаконность приобретения Семьёй ещё одного куска земли немалых размеров.

Была ли данная земля, которой так лихо распорядились власти города, в составе федеральных земель, мы вновь оставим открытым. Может быть, Администрация г.Пензы предоставят нам документы, опровергающие наши предположения? Номер участка на кадастровой карте: 58:29:3003001:60. По заявлению о нарушениях закона при продаже участка в собственность Семьи в данный момент работают следственные органы УМВД по Пензенской области.

13.12.2007 г. Письмом №ТУ-2951 Территориальное управление Росимущества по Пензенской области в лице заместителя руководителя Гнускина А.П. безо всякого разрешения со стороны Федеральных властей согласовывает отвод Семье земельного участка площадью 188 м2, расположенного по адресу: Пенза, ул.Лермонтова, 14, находящегося в федеральной собственности Минобрнауки РФ, и в аренде у ФГБОУ ВПО “Пензенский Государственный Университет”, для расширения торгового центра (“ТЦ на Красной”). Со стороны ПГУ в процедуре отторжения федеральной земли участвовал проректор ПГУ по АХР Ляпин М.М., который своей подписью 18.12.2007 г. согласовал изъятие участка и передачу его в пользу Борисовых. Землеустроительное дело 17.01.2008 г. утвердил начальник территориального отдела по г.Пенза Управления Роснедвижимости по Пензенской области Сафронов А.П., хотя прекрасно знал, что нарушает закон. Номер участка на кадастровой карте: 58:29:3003001:63.

10.08.2015 г. появляется информация об аферах ещё с двумя участками федеральной земли. Из Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пензенской области в адрес главы Администрации г.Пензы Кувайцева В.Н. поступает письмо №01/3228 за подписью руководителя Дорофеева Г.Ю., в котором сказано, что “предоставление в аренду Борисовой В.И. земельных участков с номерами: 58:29:3003001:74 и 58:29:3003001:75, образованных из земельного участка с кадастровым номером 58:29:3003001:62 (федеральная земля, принадлежит ПГУ), противоречит требованиям законодательства”. Как видим, участки площадью 153 м2 и 101 м2 соответственно, также были переданы в пользование Семьи с грубым нарушением закона.

25.08.2015 г. Постановлением Железнодорожного районного суда г.Пензы под председательством судьи Канцерова Е.В. бывший заместитель руководителя Росимущества по Пензенской области господин Гнускин А.П. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ “Злоупотребление должностными полномочиями” и, если бы не амнистия в честь Дня Победы, легко получил бы 4 года лишения свободы за махинации с федеральными землями и их передачей в аренду частному лицу. В материалах дела чётко видно, за сговор с какими гражданами Гнускин А.П. едва не получил тюремный срок. Если зайти на сайт по указанной ссылке, эти граждане фигурируют под инициалами Б.В.И. и Б.И.Н. https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-penzy-penzenskaya-oblast-s/act-518126257/ По странному стечению обстоятельств, Б.И.Н. является супругом Б.В.И. Только патологически недогадливый человек не признает в инициалах Б.И.Н. - Борисова Игоря Николаевича, ныне здравствующего депутата Законодательного Собрания Пензенской области.

По нашему мнению, четыре из пяти участков земли попали в пользование семейства депутата Борисова И.Н. априори незаконно.

Всё это было сделано при содействии Администрации г.Пензы, а также территориальных отделов Роснедвижимости, Росреестра. Приняли какие-то меры Прокуратура, УМВД при Пензенской области, УФСБ по Пензенской области? Да, какие-то меры приняли, иначе господин Гнускин А.П. и дальше творил бы свои тёмные дела. Но никаких действий по возврату федеральных земель из-под семейного бизнеса Борисовых никто с самого начала “земельного передела” не предпринимал и предпринимать не собирался. Хотя тому же ректору ПГУ Гулякову А.Д. писем со стороны Росимущества с требованием возврата земель было направлено предостаточно! Неприкасаемый Борисов Игорь Николаевич и дальше пребывал как бы вне правового поля и действия российских законов!

05.10.2017 г. гражданский активист Алексеев Игорь Валерьевич, изучив обширный архив документов, связанных с указанными выше земельными участками, и видя, что власти города и правоохранительные органы Пензы никаких действий по возврату федеральной земли, находящейся в пользовании Семьи, не предпринимают, решил вынести данный вопрос на всеобщее обозрение и опубликовал информацию об операциях с землёй в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, одновременно подготовив заявление о нарушениях в Прокуратуру Пензенской области.

20.10.2017 г. Игорь Валерьевич замечает, что произошла замена кадастрового номера у участка площадью 475 м2, который первым был передан под “ТЦ на Красной”. Теперь в публичной кадастровой карте вместо номера 58:29:3003001:28 участок получил номер 58:29:3003001:1430 и указанную площадь уже 600 м2.Это вызвало недоумение у Алексеева И.В., так как даже в проекте межевания квартала, ограниченного улицами Красная-Куйбышева-Чкалова-Лермонтова, выполненном по муниципальному контракту от 10.11.2015 г. МК №0855300002815000211-0677480-02, данный участок имел номер 58:29:3003001:28 и площадь 475 м2. Так же было и в 2016 году. Появилось подозрение, что изменение нумерации участка произведено намеренно, с целью запутать следы какой-то сделки.

23.10.2017 г. депутат Борисов И.Н. подал заявление в УМВД по Пензенской области о том, что его оклеветали, распространив в социальных сетях не соответствующую действительности информацию. Почему-то заявление попало не к участковому или дознавателю, а прямо в отдел “К” при УМВД по Пензенской области. Масалов М.Н., заместитель руководителя отдела, не являющегося органом дознания и следствия, бегом приносит Алексееву И.В. повестку за повесткой, приглашая на допросы, и даже заказывает некое лингвистическое исследование, чтобы определить, есть ли клевета в статьях Игоря Валерьевича. То, что клевета не подтверждается лингвистическим исследованием, в голову офицера не приходит.

21.11.2017 г. на свет Божий появляется справка об исследовании №52, в которой концентрация несуразностей достигает своего апогея. В ней сказано: “в текстах, размещённых пользователем анкеты “Игорь Алексеев”, имеются высказывания, в которых получили речевое выражение какие-либо факты действительности или положение дел, имеющие отношение к Борисову И.Н. и выражающие негативную оценку его деятельности.” В этих словах пензенские полицейские сами себя высекли, как унтер-офицерская вдова. Добавить просто нечего. Если у правоохранителей деятельность лица, нарушающего закон и выводящего из федерального пользования участки земли, вызывают положительную оценку его деятельности, то флаг им в руки и Бог им судья!

01.11.2017 г. Алексеев И.В. регистрирует своё заявление о нарушениях при покупке участка58:29:3003001:60 Борисовой В.И. в Прокуратуре Пензенской области, дублируя информацию в УФСБ по Пензенской области и в Правительство Пензенской области.

23.11.2017 г. материалы из отдела “К” при УМВД по Пензенской области вместе с “чудо-справкой” №52 попадают к дознавателю УМВД России по г.Пензе Себряевой И.Г., которая на основании всего вышеперечисленного возбуждает уголовное дело по ч.2 ст.128.1 “Клевета” по факту распространения в сети интернет заведомо ложных сведений, порочащих репутацию депутата Борисова И.Н. Складывается впечатление, что никакого дознания сотрудница полиции не вела, потому что ни Алексеева И.В. на допрос не вызывала, ни документов, связанных со статьями про Борисова И.Н. не изучала. Ведь убедиться в том, что Алексеев И.В. написал чистую правду, было бы несложно: в своих статьях Игорь Валерьевич всегда подчёркивает, что статьи базируются только на документальных данных или взяты из открытых источников.

29.11.2017 г. уголовное дело оказывается у следователя отдела №1 СУ УМВД России по г.Пензе Горелова О.А. Как и Себряева И.Г., капитан полиции Горелов О.А. не утруждает себя изучением имеющихся в открытом доступе документов, которые бы в пыль развеяли любые обвинения в клевете в отношение Борисова И.Н. Вместо этого Олег Александрович проявляет чудеса расторопности и за день получает у судьи Железнодорожного районного суда г.Пензы Рыжовой М.А. постановление на обыск жилища Алексеева И.В., а заодно сам оформляет постановление на обыск офиса Правления ТСЖ “Космос”, в котором председателем правления трудится Алексеев И.В.

30.11.2017 г. 8 сотрудников МВД делают обыск в указанных местах. Описывают и выносят все компьютеры, роутер, носители информации, сотовый телефон и диктофон подозреваемого гражданского активиста. Забирают имеющиеся документы про Борисова И.Н. Хочется сказать полицейским только одно: “Дорогие сотрудники МВД, таким образом не получают подтверждения или опровержения факта клеветы. Таким образом пытаются выяснить, какая ещё неблаговидная информация про народного избранника Борисова И.Н. есть у Алексеева И.В., которая может выплыть наружу”.

01.12.2017 г. происходит первый допрос Алексеева И.В. капитаном Гореловым О.А. На нём Игорь Валерьевич подробно даёт ответы на вопросы Олега Александровича, связанные со своей биографией. По вопросам дела он просит перенести допрос на 04.12.2017 г., так как адвокат Алексеева И.В. может приступить к защите клиента только с указанной даты. Следователь даёт добро, но с 04.12.2017 г. не отвечает на смс и звонки ни Алексеева, И.В., ни его адвоката. Затем, не проводя никаких следственных мероприятий, отправляет дело в Прокуратуру Железнодорожного района г.Пензы. Вероятно, для утверждения и направления в суд.

02.12.2017 г. следователем Гореловым О.А. заявляется техническая экспертиза. Цель экспертизы: точно установить, что это именно Алексеев И.В. написал и опубликовал все материалы про Борисова И.Н.

14.12.2017 г. после направления большого количества жалоб Алексеевым И.В. и его адвокатом во все инстанции, включая Прокуратуру Железнодорожного района г.Пензы и Прокуратуру Пензенской области, встреча Алексеева И.В. со следователем Гореловым О.В. наконец-то состоялась. На 4-х часовом допросе Игорь Валерьевич обстоятельно аргументировал каждую из своих статей о Борисове И.Н. фактами, ссылками и документами. После этого следователь Горелов О.А. на связь выходить перестал снова.

08.01.2018 г. от следователя Горелова О.А. с 14.12.2017 г. – ни ответа, ни привета. Ни телефон-андроид, ни компьютеры, ни флэш-карты Алексееву И.В. не вернули, хотя ещё 14.12.2017 г. от Алексеева И.В. получено подтверждение авторства статей, и держать в УМВД личное имущество и имущество ТСЖ “Космос” нет никакой нужды.

Итак, что мы видим? Мы видим исключительную активность сотрудников УМВД по Пензенской области в деле депутата Борисова И.Н. Мы видим массу несуразностей при возбуждении и расследовании сфабрикованного уголовного дела. Мы видим грубое нарушение процессуальных норм и правил, когда подозреваемого в уголовном преступлении долгое время даже не допрашивают и когда не изучают никаких документов, которые могут прояснить ситуацию. Всё-таки не зря, наверное, в области активно обсуждается информация, что серьёзная комиссия из МВД РФ, которая закончила проверку УМВД по Пензенской области 03.12.2017 г. поставила подчинённым генерала Рузляева Ю.Н., твёрдую оценку “два”!

Получается парадокс: все спокойно наблюдали годами, как расходятся федеральные земли. Но вот появляется честный и неравнодушный человек, который пытается остановить этот процесс, хочет помочь государству вернуть казённые земли под государево крыло! Алексеев Игорь во всеуслышание заявляет о творимом беспределе, бьёт во все колокола.

Однако вся машина правоохранительной системы встаёт против Игоря Валерьевича и старательно пытается его раздавить. Делает это по заявлению человека, который, возможно, упоминается в уголовном деле наравне с проворовавшимся чиновником Росимущества Гнускиным А.П. Следственные органы могут сделать соответствующий запрос и получить данную информацию, но почему-то делать этого категорически не желают.

За этим делом уже в течение не одного месяца наблюдает вся политически активная часть жителей Пензы. И многие не просто наблюдают, а активно помогают Алексееву И.В. победить в схватке с гидрой коррупции.3.12.2017 г. прошёл массовый митинг в поддержку честного человека и патриота, причём авторитет Алексеева И.В. оказался таким, что на его защиту выступили плечом к плечу даже политически непримиримые оппоненты. К подробному исследованию и освещению данной ситуации уже подключились многие федеральные сайты.

Сам Алексеев И.В. по натуре своей - боец, и сидеть, сложа руки, не собирается. Когда мы спросили, верит ли он в свою победу, Игорь Валерьевич ответил кратко: “Я верю в то, что каждый должен жить по совести и не бояться встать за правду. Потому что сила русского человека – в правде и справедливости. Правда и закон сейчас на моей стороне – Победа также будет за мной и моими товарищами”.