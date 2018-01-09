Мама Валерия Парфенова благодарит за помощь

Вот уже 2 года и 5 месяцев мой сын, Валерий Парфёнов, и его товарищи Александр Соколов и Кирилл Барабаш, изолированы от общества, томятся в застенках тюрьмы в ожидании отправки в лагеря, теряют здоровье, а Юрий Игнатьевич Мухин – находится под домашним арестом. Это честные, порядочные, образованные, с аналитическим складом ума, с высоким чувством ответственности перед Отечеством люди, но никак не преступники. За что же они несут такое наказание? За то, что не разменяли свою честь и совесть! За то, что видя, как небольшой преступной группой людей разворовывается страна, миллиарды денег вывозятся за границу, как разваливается отечественная промышленность, экономика, здравоохранение, образование, идет обнищание народа, рост безработицы, преступности и смертности, решили воспользоваться правом статьи 3 Конституции РФ и провести референдум «За ответственную власть!».

Под надуманным предлогом борьбы с экстремизмом была жестоко прервана законная инициатива проведения референдума, целью которого является введение прямой ответственности Президента и депутатов перед народом за результаты их правления.

Причем обратите внимание на особый цинизм обвинения – ведь по законам России препятствование подготовке и проведению референдума является тяжким экстремистским преступлением и карается по ст. 141 УК РФ.

Тем не менее, 10 августа 2017г. судья Тверского суда Москвы Криворучко приговорил Мухина Ю.И. к 4 годам лишения свободы условно, Соколова А.А.– к 3,5 годам лагерей, Парфёнова В.Н. и Барабаша К.В.– к 4 годам лагерей. Кроме того, всем дополнительно назначен 1 год ограничения свободы. Кирилл Барабаш, участник боевых действий, имеющий награды, ко всему прочему еще лишен звания подполковника ВВС.

21 декабря судебной коллегией по уголовным делам МГС, состоящей из судей: Колесниковой, Манеркиной и Тюркиной приговор Тверского суда оставлен в силе и изменён лишь в таких частях - Барабашу К.В., Парфёнову В.Н. срок наказания с 4 лет снижен аж на 2 месяца (до 3 лет 10 месяцев)! Не был учтен даже тот факт, что Валерий за время нахождения под следствием по непонятным причинам лишился зрения на один глаз и теряет остроту зрения на второй, нуждается в медицинском обследовании и лечении.

Мне, матери Валерия Парфёнова, обвиняемого, а теперь уже осужденного по части 1 статьи 282.2 УК РФ, невыносимо тяжко было смотреть, как проходили все эти судилища, смотреть на эти невнятные лепетания следователя, прокуроров и судей о существе обвинения. Ведь они год обвиняли ребят в организации проведения референдума, а потом, когда кто-то подсказал им, что на этом обвинение строить нельзя, и они стали обвинять их в распространении запрещенных материалов, так и не назвав ни одного запрещенного документа.

На протяжении всего времени обвиняемые так и не сумели добиться от гособвинителей внятного объяснения, в чем же именно они обвиняются: какую запрещенную организацию они организовывали, какую запрещенную литературу они распространяли или хотя бы намеревались распространить? И всё это время судьи были на стороне обвинения. Практически все доводы стороны защиты во внимание не принимались или отклонялись. Адвоката Чернышева 10 месяцев просто не допускали до защиты, адвоката Алексея Суханова судебные приставы избили в здании суда, протоколы судебных заседаний своевременно не изготавливались и были сделаны спустя 70 дней после вынесения обвинительного приговора. Как в таких условиях можно было защищаться?

От себя и моего сына Валерия выражаю огромную благодарность и низкий поклон за гражданское мужество всем, кто на протяжении более двух лет, не боясь предъявлять паспорт при регистрации, приходили на судебные заседания, чтобы поддержать моего сына и его товарищей по Инициативной группе по проведению референдума. Особая благодарность всем, написавшим письма в СИЗО за слова поддержки: «Валера держись. Доброго здоровья тебе!», «Все будет хорошо», «Спасибо Валерию за его мужество и борьбу», «Держитесь народ с Вами», «Удачи, терпения, здоровья», «Помоги Вам Господи!», «Здравия Вам и Валерию и всем, кто с Вами», «Для Валерия с пожеланием выздоровления!», «Держись Валерка», «От соратников. Здоровья Валерию», «Парфенову с комприветом», «Заключенному за правду», «Ваш сын-герой, скорого выздоровления!», «Держитесь, скоро этому придет конец», «Мы победим», «Спасибо Вам за такого сына», «Скромная помощь Вам и Вашему сыну», «Всегда поможем!», «Скорейшего выздоровления», «На лечение глаз Валере, пусть держится» (это только часть, высказанных добрых пожеланий, но все они в письмах были переданы сыну),всем, выявившим готовность пойти и оказать медицинскую помощь в обследовании здоровья сына, давшим рекомендации по восстановлению зрения, оказавшим содействие в получении разрешения на проведение обследования и лечения в городской клинической больнице им. Боткина (однако Валерия в больницу до сих пор так и не отвезли).

Низкий поклон всем оказавшим материальную помощь, всем, кто все это время был рядом и оказывал поддержку мне и моему сыну. И прошу прощения, если я кого-то забыла в этом списке:

Николай В.К., Алексей С.Ч., Алексей А.С., Денис А.П., Павел В.И., Мария Андреевна, Виктор С.Р., Татьяна Ивановна, Юрий Ю.Б., Владимир В.Ф., Сергей А.Е., Сергей Н.Б., Александр А.Ф., Виктория Р.Г., Людмила И.К., Виктор Г.Л., Андрей А.В., Сергей А.Б. , Алексей Б.Б., Николай В.Ф., Алексей Г.К. Варвара Ю.П. Геннадий П.Г. Николай В.Ф., Юрий П.Ш., Наталия А.Ш., Вадим Л.Т., Алена В.Ш,. Юрий В.Ч., Станислав А.В., Геннадий А.Б., Андрей В.А., Маргарита С.Ш., Вячеслав В.С. Татьяна Федоровна, Николай Б.А., Николай К.К., Вячеслав В.М., Дмитрий В.Т., Олег М.К, Владимир Н.К., Сергей В.И., Василий В.Л., Ирина В.П., Михаил Е.М., Денис А.М., Александр А.Д., Нина И.Ш., Елена В.Н., Артём В.П., Константин В.В., Сергей В.З., Анатолий М.Б., Владимир В.Д., Федор В.К., Анатолий В.М., Роман О.Т., Алена В.Ш., Евгений А.С., Виталий Ф.П., Тимофей Б.К. «33», Александр В.Б., Александр Р.П., Виктор В.Ж., Василий Ф., Александр А.В., Максим В.П., Александр М.Р., Александр В.Ш., Дмитрий П.К., Вячеслав А.И., Юрий В.Б., Вячеслав М.К. «Ижевск», Юрий А.П. Сергей Д.С., Андрей О.А., Сергей Осипович, Сергей А.Б., Ольга Е.Н., Александр В.Б., Александр Я.Д., Дарья А.К., Надежда П.Т., Полина Ю. Р., Андрей A.Б., Андрей В.С., Станислав С.Л., Василий В.К., Алексей К., Геннадий Г.Ш., Ирина Б.Н., Владимир А.Ч., Виктор А.Ц., Елена Алексеевна, Степан В.Ф., Юрий Г.Д., Олег О.К., Сергей В.Я., Олег О.С., Василий Н.М., Виталий Сергеевич, Ольга А.М., Инна В.К., Елена Л.Р. и соратники, Роман М.М., Мирослав А.В., Константин В.А., Владимир А.В., Николай И.Б., Екатерина Л.Т., Александр В.К., Игорь В.Г., Кирилл Е.Ш., Сергей М.В., Марина А.П., Александр О.С., Андрей В.Р. из Братска, Виктор Г.П., Татьяна Н.Щ,. Сергей В.Ф., Михаил А.Л., Сергей Е.Я., Максим В.П., Михаил А.А., Виталий Петрович, Юрий Б.Ц. Сергей П.Ч., Геннадий Н.Г., Олег Л.Е., Елена Н.М., Александр А.Г., Андрей Б.К., Роман Ю.З., Дмитрий В.М., Владимир Е.Ч., Павел В.В., Антон В.Г., Юрий П.Ш., Галина М.А., Андрей А.С., Сергей В.К., Надежда Н.С., Павел Е.М., Александр В.Б., Леонид А.Ш., Павел С.Щ., Михаил ВХ., Елена П.Г., Татьяна В.К., Владимир В.Д., Вадим Л.Т., Наталья А.П., Александр А.Г., Анна АЧ., Владимир А.П., Лилия Г.К., Вадим Б.Б., Павел Р.Ш., Сергей М.П., Андрей В.Д., Михаил Я., Елена Ф.М., Алексей Ю.Ч., Игорь А.В., Виталий Викторович, Инна Викторовна, Александр А.М., Александр К.М, Борис А.М., Равиль А.А., Валентин В.Л., Юрий Б.Д., Дмитрий М.Д., Павел Б.П., Игорь А.Р., Таиса С.А., Александр В.С., Евгений А.К., Татьяна Ф.С., Алексей А.Р., Валерий А.К., Елена И.Д., Елена П.Н., Александр А.К., Иван В.С., Тамерлан О.А., Михаил В.Х., Ирина Н.П.,, Андрей Ю.Н., Николай Ар.Щ. Олег В.Д., Евгений А.Т., В. Клячин, Александр Н.Ж., Лариса Ю.Р., Алла В.М., Олег Ю.Н., Алла О.М., Алексей О.Л., Алексей А.П., Дмитрий Г.П, Елена Н.Ж., Валерия В.К., Александр В. П., Александр С.С., Николай С.К., Петр И.К., Елена С.А., Александр Е.Г., Александр В.И., Юлия А.К., НИНО Л, Федор И.Ш, Василий Н.Т., Наталья И.З., Петр А.Т., Светлана Н.П., Александр И.Я., Елена Н.М., Джамбулат А.Г., Лилия Р.Ч., Павел Е.М., Светлана А.М., Андрей Г.Л., Валентина О.М., Татьяна В.К., Сергей А.М., Сергей В.Г., Владимир П.И., SemenykinV, Дмитрий Ю.К., Светлана Е.Ш., Дмитрий В.Г., Вячеслав Е.Р., Валентина И.П., Алексей Б.П., Марина Е.Б., Николай В. О., Андрей А.Л., Николай А.Б., Андрей Ю.Н., Татьяна А.И., Виктория В..Г., Ольга А.Ш., Вадим В.Б. «от Б.Ю.», Галина Николаевна Л., Валерий А.К., Direkt Moskva, Григорий И.К., Александр Г.С., Елена В.,К., Рустам Р. Я., Андрей Ю.Н., Алексей В.Б., Владимир А. В., Сергей С.З., Владимир А.К., Алексей О.Л., Виктор П.Ч., Марина Е.Б., Михаил В.Х., Сергей В.К., Юрий А.Ж., Галина В.Ш., Елена Н.Ш., Николай А.М., Сергей С.П., Елена Николаевна, Георгий Г.Б., Юрий П.Ш., Александр А.В., Александр П.К., Вадим Л.Т., Павел Е.М., Евгений Олегович Г., Станислав А.В., Людмила Петровна, Сергей В.К., Сергей М.Н. Александр М.М.,Money MOS KVA. Ю.Г., Марина С.А., Владимир А.П., Алексей А.П., Виктор Г.Л., Роман В.К.,Александр П.Т., Мария П.С., Виталий А.Р., Владимир А.В., Владимир А.К., Михаил В.Х., Ирина А.Ф., Сергей В.К., Сергей И.Я., Федор И. Ш., Андрей М.С., Вадим В.Б., Сергей С.З., Олег В.С., обладатели карт: ****7151, ****4609, ****9457, ****1187, ****5744, ****0417, ****0671, ****1639, ****0908, ****8386, ****3105, ****7077, ****0113, ****6648, ****7737, ****4313, ****0266, ****7189, ****4842, ****7618, ****4399, ****8655, ****0805, ****4913, ****8540, ****8913, ****4475, ****7227, ****6725, ****7892, ****1981, ****1764, ****0717, ****8014, ****7120, ****5482, ****5316, ****7230, ****9418, ****1828, ****5677, ****1823, ****0205, ****0605, ****2315, ****1414, ****8151, ****4880, ****1131, ****1828, ****6090, ****8015, ****9981, ****4342, ****0748, ****0760, ****0036, ****0067, ****2421, ****1182, ****0742, ****0805, ****0113, ****2369, ****2125, ****0744.

Наши товарищи из Инициативной группы проведения референдума уже третий очередной новый год встречают в неволе. Но ваше участие, ваши слова поддержки, ваша помощь помогают им выдержать все испытания судилищами и тюрьмой.

В завершении еще раз и много-много раз хочется сказать огромное материнское спасибо за поддержку всем вам, приходящим на судебные заседания, не смотря на свою занятость, готовыми быть свидетелями защиты, оказывать помощь словом, делом и материально.

Вместе мы вернём народу право на референдум, право оценивать и награждать своих избираемых слуг! Общими усилиями честных людей Россия очистится от коррупционеров, воров, взяточников, расхитителей богатств страны, сеятелей антиморальных принципов жизни и их пособников. Будем достойными продолжателями великих подвигов наших предков по защите своего Отечества, которые были готовы погибнуть, но не предать свой народ и свое Отечество. Задумайтесь люди в униформе, за чей счет вы содержитесь, вспомните своих предков, кого, от кого и от чего вы защищаете, когда поднимаете свою руку с дубинкой.

Наступил 2018 год! Всем здоровья и во всем удачи, а нашим ребятам ещё и стойкости, мужества, терпения, оправдания и досрочного освобождения из застенков. Слава им и всем нам!

Н.А. Парфенова