Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) огласили избирательные фонды 13 кандидатов в президенты России. Больше всего средств поступило в фонд Путина, сообщает ЦИК - более 400 миллионов рублей. Избирательный фонд служит для оплаты расходов кандидата на предвыборную кампанию, при этом по закону сумма таких расходов не может превышать 400 миллионов рублей. Всего на счетах всех кандидатов около 650 миллионов рублей.

Как же хорошо, что у Путина на избирательном счету денег в два раза больше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых! Как же славно, как тепло на душе от этого.

Всего-то полторы недели прошло, как зарегистрировали нашего дорогого Владимира Владимировича кандидатом, а уже переполнилась чаша его всенародной поддержки. И даже через край немного плещет.

Так и вижу я рабочих, несущих в своих мозолистых руках отложенные от зарплаты деньги - да, может быть, копили на Новый год, поехать куда-то с семьей. Но решили - нет, Вадимиру Владимировичу сейчас нужнее!

Вижу пенсионерку, завернувшую в платок небольшую мзду от скромной пенсии. Может, хотела на Рождество колбаски и конфеток, да ничего - сейчас Владимиру Владимировичу нужнее. А будет Путин - будет и колбаска!

Вижу ветерана Сирийской войны, копившего на хороший протез. Но несет деньги в фонд дорогого ему человека - ничего, можно годик и с костылем походить. Главное, чтоб Путин избрался. Будет Путин - будут и костыли, и протезы!

Конечно, богатые люди тоже жертвуют - обычно скупые Ротенберги, все в строительной пыли Керченского моста, несут квартальную премию в фонд Владимира Владимировича - давай, Володя, дожимай!.. Усманов из туманного Лондона переводит мешок фунтов и стерлингов, стянутых подвязками Терезы Мэй. Абрамович с далеких тропических островов отправляет сундук звенящих пиастров - сейчас Владимиру Владимировичу надо, надо...

Но не все деньги принимает Владимир Владаимирович. Для него лепта вдовы куда важней, чем хрустящие пачки долларов, присланные олимпийским чемпионом, вынужденным выступать под флагом Науру.

Все знают - объем пожертвований самый важный показатель, народ дает деньги, значит, народ поддерживает. А народ - любит и боготворит, сыновей называют Володями, а дочерей - Урнами в честь выборов.

Полнится народными деньгами счет Владимира Владимировича, не иссякает народная тропа к отделениям Сбербанка, не помнит, какую ночь не спит верный Греф, проверяя реквизиты каждого перевода. Плачет Набиулина, стершая в кровь пальцы с дорогим маникюром о сухие банкноты.

И все остальные кандидаты завидуют Путину, считая свои жалкие взносы в бессильной ярости. Швыряет девятнадцать миллионов в своих помощников злобная Собчак. Нервно курит, глядя на свои пятнадцать миллионов, Явлинский. И мрачно едет с германской горы на лыжах пропахший клубникой и "Единой Россией" Грудинин со своей одинокой тысячей рублей.

Никому из них не одолеть нашего Владимира Владимировича, никому не перешибить его 400 миллионов. Вот как любит народ Путинской России своего Путина.

А.Б.