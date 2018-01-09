Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) огласили избирательные фонды 13 кандидатов в президенты России. Больше всего средств поступило в фонд Путина, сообщает ЦИК - более 400 миллионов рублей. Избирательный фонд служит для оплаты расходов кандидата на предвыборную кампанию, при этом по закону сумма таких расходов не может превышать 400 миллионов рублей. Всего на счетах всех кандидатов около 650 миллионов рублей.
Как же хорошо, что у Путина на избирательном счету денег в два раза больше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых! Как же славно, как тепло на душе от этого.
Всего-то полторы недели прошло, как зарегистрировали нашего дорогого Владимира Владимировича кандидатом, а уже переполнилась чаша его всенародной поддержки. И даже через край немного плещет.
Так и вижу я рабочих, несущих в своих мозолистых руках отложенные от зарплаты деньги - да, может быть, копили на Новый год, поехать куда-то с семьей. Но решили - нет, Вадимиру Владимировичу сейчас нужнее!
Вижу пенсионерку, завернувшую в платок небольшую мзду от скромной пенсии. Может, хотела на Рождество колбаски и конфеток, да ничего - сейчас Владимиру Владимировичу нужнее. А будет Путин - будет и колбаска!
Вижу ветерана Сирийской войны, копившего на хороший протез. Но несет деньги в фонд дорогого ему человека - ничего, можно годик и с костылем походить. Главное, чтоб Путин избрался. Будет Путин - будут и костыли, и протезы!
Конечно, богатые люди тоже жертвуют - обычно скупые Ротенберги, все в строительной пыли Керченского моста, несут квартальную премию в фонд Владимира Владимировича - давай, Володя, дожимай!.. Усманов из туманного Лондона переводит мешок фунтов и стерлингов, стянутых подвязками Терезы Мэй. Абрамович с далеких тропических островов отправляет сундук звенящих пиастров - сейчас Владимиру Владимировичу надо, надо...
Но не все деньги принимает Владимир Владаимирович. Для него лепта вдовы куда важней, чем хрустящие пачки долларов, присланные олимпийским чемпионом, вынужденным выступать под флагом Науру.
Все знают - объем пожертвований самый важный показатель, народ дает деньги, значит, народ поддерживает. А народ - любит и боготворит, сыновей называют Володями, а дочерей - Урнами в честь выборов.
Полнится народными деньгами счет Владимира Владимировича, не иссякает народная тропа к отделениям Сбербанка, не помнит, какую ночь не спит верный Греф, проверяя реквизиты каждого перевода. Плачет Набиулина, стершая в кровь пальцы с дорогим маникюром о сухие банкноты.
И все остальные кандидаты завидуют Путину, считая свои жалкие взносы в бессильной ярости. Швыряет девятнадцать миллионов в своих помощников злобная Собчак. Нервно курит, глядя на свои пятнадцать миллионов, Явлинский. И мрачно едет с германской горы на лыжах пропахший клубникой и "Единой Россией" Грудинин со своей одинокой тысячей рублей.
Никому из них не одолеть нашего Владимира Владимировича, никому не перешибить его 400 миллионов. Вот как любит народ Путинской России своего Путина.
А.Б.
Сергей написал 09.01.2018 07:12
Правдорубченко написал 09.01.2018 04:12
Они больше (здесь у Баранова) тех кто за Павла Николаевича. И в реальности сопоставимы. Голоса тех, кто не придет, могут быть вброшены за Путина, т.е. за весь олигархат, всю собчаковскую мэрию, офшорных воров, либерастов, Ниабулину, Медведа и проч. и т.п. Подделывают и вбрасывают пустые бюллетени, помните об этом.
проханова, как и ивана рыбкина написал 09.01.2018 03:04
и бандитских группировок." написал 09.01.2018 02:38
Мещанин написал 09.01.2018 02:23
и армейский генералитет? Анекдоты про Путина написал 09.01.2018 02:20
Путину через 6 лет будет 72г.
Опять начнется старческое слабоумие,
страсть к орденам, премиям и воинским званиям ,
"дружные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают", "и лично горячо любимому",
"выдающемуся политическому деятелю современности",
мемуары "о самоотверженном труде народа под его руководством", написанные карманным журналистом,
литературную премию за которые получит Владимир Владимирович,
собрание собственных статей (написанных заказными щелкоперами),
международные премии за борьбу "За мир во всем мире",
начнется неразборчивая речь (помните "сосиски сраные" вместо социалистических стран), начнутся провалы в памяти, врачи, лекарства,
реанимации и счастливые выздоровления с отдыхом в Завидово по полгода.
Вспоминайте старые анекдоты, в которых Брежнева придется менять на Путина:
.
"Стук в дверь.
Брежнев достает из кармана очки, бумажку и читает:
- Кто там?"
.
"Телефонный звонок.
Брежнев поднимает трубку:
- Дорогой Леонид Ильич слушает"
.
"Брежнев, голый, прикрыв лицо панамой, лежит на мужском пляже санатория ЦК КПСС.
Подошла собака и лизнула ему яйца.
Не меняя позы, Брежнев лениво реагирует:
- Ну, это уж слишком, товарищи!"
.
"Брежнев после полета на самолете выступает на трибуне.
Читает с бумажки:
- Я летел на самолете и видел в люминаторе, как подо мной просирается земля...
Уммм. Интересно, как это земля может просираться?"
.
Брежнев выступает на съезде партии:
- "Товарищи! Империалисты всех стран говорят, что мы отстаем.
Это неправда.
Мы идем на г..., кхе-кхе-кхе ...
Мы идем на г..., кхе-кхе-кхе ...
Мы идем нога в ногу со временем!"
.
"Выступление Брежнева по телевизору:
- Товарищи! В последнее время распространились слухи, что в автомобиле вместо меня возят чучело.
Так, вот, заявляю со всей ответственностью,
что эти слухи - подлая клевета.
На самом деле в автомобиле вместо чучела возят меня!"
.
"За что Брежневу присвоили звание Маршала Советского Союза?
- За взятие Кремля."
.
"Два вампира отрезали голову Брежневу:
- Из горла пить будешь?
- Разве можно - ведь пять звездочек!"
.
"- Что будет, если Брежнева проглотит крокодил?
- Он будет две недели срать орденами."
.
Брежнев:
- А Пельше-то того, пора замену искать. Сам себя не узнает...
- Леонид Ильич! А в чем дело?
- Встречаю я его сегодня утром: "Здравствуй, Пельше".
А он молчит: "Здравствуйте, Леонид Ильич, но я не Пельше..."
.
"Политбюро,ЦК КПСС и Совет Министров с прискорбием сообщают,
что после тяжелой и продолжительной болезни,
не приходя в сознание,
вернулся к работе Леонид Ильич Брежнев."
.
Этапы политической деятельности Брежнева и Путина.
1. Дорогой Леонид Ильич.
2. Борьба за мир во всем мире.
3. От победы к победе.
4. Вставная челюсть.
5. Пять звездочек.
антилиберал написал 09.01.2018 02:08
гоблян написал 09.01.2018 01:50
Музичко написал 09.01.2018 01:48