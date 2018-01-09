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Московский листок

Медведев запретил выбрасывать окурки из окон автомобилей

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 7

Медведев запретил выбрасывать окурки из окон автомобилей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление "О внесении изменений в Правила противопожарного режима". Документ, в частности, запрещает выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог.

"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", - говорится в документе.

Кроме того, присутствующим на уборке зерновых культур и заготовке кормов запрещается курить вне специально оборудованных мест. Также запрещается жечь траву в придорожных полосах автодорог, а также в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Документ вступит в силу в ближайшее время. При этом, как будет контролироваться данный вид нарушений, пока неизвестно.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Медведев запретил выбрасывать окурки
алексс настоящий написал 09.01.2018 16:07
Шатун-опасный зверюга.Кто его разбудил блин?
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Re: жги ребята их наххуй
поместья нужно оставить написал 09.01.2018 15:44
ИБО - в ближайшие десятилетия - сколенвстан - будет территорией где даже лаптей сделать не смогут, а дома упырей готовые дома отдыха, правда которые быдломассы сразу превратят в хлев, или где там свиньи живут?
не этой территории - с 17 летним (от крысы) + 9 лет (алкоельцина) + темные годы перестройки 5 лет - ВОТ ЭТИ ГОДЫ - точнее за эти годы, по плану ГОЛГОФА - из советских людей сделали - зомбычье, быдлоту, упырей, ***** - хуже фашистов, так вот эти вот НЕДОЧЕЛОВЕКИ - под управлением псов в погонах, еще более тупыми, алчными, уголовниками, садистами - что могут создать?
.
концлагерь или тюрьму, как сейчас в мордоре - будущее - однозначно - СМЕРТЬ. но сначала - конечно будет война, и именно она - эта война, пересадит одних уголовников с дворцы - других уголовников.
.
для этого кремлевские уголовники - накачивают зомбычье - такой злобой ненавистью - максимальным садизмом - и все это будет направлено на войну внизу - мигранты и коренные, а вот войну бедных против богатых будут искусно перенаправлять, мол во всем виноваты - ОНИ - по сути будет война всех против всех и каждого против каждого, война в мордоре неизбежна и продлится она - больше 5 лет. За эти годы - мордор-кущевка - превратится в самое поганое место на планете, хотя куда уж хуже, но будет хуже в 100 и 1000 раз - будет так плохо, никто не спасется, богатые упыри и псы в погонах думают что смогут выжить?
-
когда зомбычье попробует вкус крови - а это - неизбежно в мордоре захваченном уголовниками, псарню богатье да буквально ВСЕХ - найдет своя стая убийц, будут ли это снявшие погоны псы каратели, или алко-зомбычье, или банды мигрантов, или кавказвериные диаспоры, или даже банды зверо-детей (самые жестокие), в итоге война и смерть ПРИДЁТ В КАЖДЫЙ БОГАТЫЙ ДОМ - потомц что будет такой голод, будет полное отключение света - НАВСЕГДА! ну как минимум лет на 10, так вот после отключения света, еды не станет через месяц, вообще ничего не будет, ни бензина, ни еды, ни воды (в городах) - И НАЧНЁТСЯ - ВЕЛИКИЙ САДИЗМ - ЭПОХА ЛЮДОЕДСТВА - каждая семья потеряет половину, а в итоге будут убиты и съедены 9 из 10 человек.
.
никто не спасет мордор - захваченный уголовниками - ведь что такое план ГОЛГОФА - который исполняют кремлевские упыри (золотов еще до 1991 года курировал ельцина), а план ГОЛГОФА - это в чистом виде гарвардский проект и доктрина даллеса. САМ АНДРОПОВ ГОВОРИЛ О ДОКТРИНЕ ДАЛЛЕСА!!!!! - а что такое за название у операции ГОЛГОФА - это гора где был убит в мучениях христос. РУССКИЙ НАРОД - БУДЕТ УБИТ - РУКАМИ ПСАРНИ В ПОГОНАХ ЧИНОВНИКАМИ И БОГАТЬЁМ. а потом их самих уничтожат, даже если они убегут на запад - после того как в мордоре начнется война - мордор распадется на территорию смертельных концлагерей, тогда - все активы россионского ворья - отберут! если самих упырей не посадят, они будут счастливы, хотя конечно отберут все - под угрозой тюрьмы в гуантаномо. РУССКИЙ = МЁРТВЫЙ.
.
скажем спасибо - псарне в погонах - всем кто служит крысокарлику.
.
империя уголовников - кончит тем же что показано в фильме "остров" - там уголовников высадили на остров и что же они сделали - ТЮРЬМУ. а в конце поубивали друг друга - так же будет в мордоре.
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(без названия)
Юю написал 09.01.2018 12:17
Окурок сам недимон. Больше бреда, тем ширше у карликов морда
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Дубровский сказал крестьянам:
тупинамбург написал 09.01.2018 12:14
По Пушкину: - жги ребята их наххуй не далей и поместья и самих троекуровых!
Смотрите фильм Дубровский Митина Дарья. А то вы все франция муянция.
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обкашивайте дороги и сажайте на земле не бурьян собственники
тупинамбург написал 09.01.2018 12:08
Какой же русский не бросит тлеющий окурок на обочину дороги. Когда кругом земли собственника в заросшем бурьяне и рекламой о продаже земли.
И какой же русский проедет мимо засушливого весеннего бурьяна метровой высоты. С каким наслаждением вылетает окурок на этот бурьян. На. Получи. Вот и покосили. И оппхивать не надо , как раньше. Сберегли солярку собственники. А то и сами собственники поджинают. А рядом деревеньки. А там те же проблемки. Медведева в пожарники. У таких то обслуги взвод в их особнячках. Покосят и взроют . Все окей медвед, кофортно жить не запретишь. Падла, как советовала, мы уж держимся как нибудь..
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Вы настолько все, или почти все стали тупыми, что вас надо учить элементарному поведению.
яяяяяяяя написал 09.01.2018 11:33
Зачет медвежонку тасканскому.
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(без названия)
Райкин написал 09.01.2018 10:56
А интересно, дышать и какать не запретит или налог введет? А че, Бюджет для "откатов" сразу вырастит на сотни миллиардов!! Умно...для идиотов и подонков!
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