Медведев запретил выбрасывать окурки из окон автомобилей

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление "О внесении изменений в Правила противопожарного режима". Документ, в частности, запрещает выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог.

"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", - говорится в документе.

Кроме того, присутствующим на уборке зерновых культур и заготовке кормов запрещается курить вне специально оборудованных мест. Также запрещается жечь траву в придорожных полосах автодорог, а также в охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Документ вступит в силу в ближайшее время. При этом, как будет контролироваться данный вид нарушений, пока неизвестно.