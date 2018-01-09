Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за намеренного замедления работы iPhone

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении компании Apple в связи с намеренным замедлением работы устаревших моделей iPhone, передает AFP со ссылкой на источники в суде.

Отмечается, что дело в отношении корпорации было возбуждено 5 января по иску французской ассоциации потребителей "Стоп запланированному устареванию". Провести предварительное расследование поручено одному из подразделений Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). За умышленное сокращение срока продукции для стимулирования спроса законодательство Франции предусматривает штрафы до 5% годового объема продаж.

Напомним, в конце декабря 2017 года компания Apple признала, что сознательно замедляла работу старых моделей своего смартфона для продления срока службы аккумуляторов. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США, Израиле и Канаде против компании были поданы коллективные иски.