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Московский листок

Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за намеренного замедления работы iPhone

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 3

фемида франция
Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple из-за намеренного замедления работы iPhone

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении компании Apple в связи с намеренным замедлением работы устаревших моделей iPhone, передает AFP со ссылкой на источники в суде.

Отмечается, что дело в отношении корпорации было возбуждено 5 января по иску французской ассоциации потребителей "Стоп запланированному устареванию". Провести предварительное расследование поручено одному из подразделений Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF). За умышленное сокращение срока продукции для стимулирования спроса законодательство Франции предусматривает штрафы до 5% годового объема продаж.

Напомним, в конце декабря 2017 года компания Apple признала, что сознательно замедляла работу старых моделей своего смартфона для продления срока службы аккумуляторов. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США, Израиле и Канаде против компании были поданы коллективные иски.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
А.Каммерер написал 09.01.2018 13:58
Уважаемый г-н Профессор, да кто же Вас заставляет то покупать продукцию этих огрызков? Не покупайте! Сами развалятся. Но советую Вам подумать своими профессорскими мозгами - почему же, несмотря ни на что ее все таки покупают. Да и еще как - с ночи очередь на новые модели занимают.
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(без названия)
В.И.Ж. написал 09.01.2018 13:06
Все равно замедлят, не мытьем, так еще чем нибудь. Говорят, что все процессоры, кроме, может быть, советских машин с перфокартами и перфолентами, содержат какую-то ужасную уязвимость, и чтобы это дело поправить выпустят заплатки. КОторые, естественно, замедлят работу процессора, как раз на искомые 30-40%. ПРямо таки удивительно.
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(без названия)
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 09.01.2018 11:45
Давно пора эту шаражку-огрызок разогнать. Не продукция, а го-вно!
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