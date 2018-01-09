ВШЭ: российскую экономику ждет провальный 2018 год

Взлет цен на нефть до трехлетних максимумов подарил российской экономике лишь краткосрочный отскок от "дна", на смену которому в 2018 году придет стагнация с темпами роста в 7 раз ниже мировых. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в очередном выпуске "Комментариев о государстве и бизнесе", сообщает Finanz.Ru.

По мнению аналитиков, в наступившем году российская экономика продолжит жить в режиме сырьевой трубы, а концентрация прибылей в отраслях, добывающих и перевозящих минеральные ресурсы за рубеж, только усилится.

Вместо заявленного властями ускорения до 2,2% рост экономики замедлится еще втрое и составит лишь 0,5% даже при условии, что цены на нефть, от которых зависит 60% валютных доходов страны, останутся на прошлогодних уровнях, отмечают эксперты.

За январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%. Несырьевые сектора экономики, напротив, зафиксировали значительное падение: сальдированный финансовый результат обрабатывающей промышленности снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.

Отсутствие денег у населения транслируется в падение прибыли у бизнеса (на 713 млрд рублей, или 9% в целом по стране), что, в свою очередь, сокращает и без скудных ресурсов для инвестиций, без которых экономический рост немыслим, отмечает ВШЭ: возможности вкладывать в развитие остаются лишь у ограниченного круга сырьевых корпораций.

"Объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых или в транспортировку и хранение (если взять ее вместе с обеспечением электрической энергией, газом и паром, водоснабжением и утилизацией отходов) примерно в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность", - отмечают авторы обзора. По их мнению, подобная ситуация говорит не только о "неготовности российской экономики к выходу из стагнации", но "даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии".

Уже состоявшийся спад экономики - рекордный по продолжительности с начала 1990х годов - отправил страну на 5-9 лет в прошлое.

Так, розничный товарооборот в 2017 году был на 13,1% ниже, чем в докризисном 2014-м. По объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) Россия вернулась в 2010-й год, по производству товаров на фабриках и заводах в сегменте обработки (на 0,5% меньше) - в 2012-й. Внутренний частный спрос оказался на 10% меньше, чем в последний предкризисный год и соответствует уровню 8-летней давности.