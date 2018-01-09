ВШЭ: российскую экономику ждет провальный 2018 год

Взлет цен на нефть до трехлетних максимумов подарил российской экономике лишь краткосрочный отскок от "дна", на смену которому в 2018 году придет стагнация с темпами роста в 7 раз ниже мировых. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в очередном выпуске "Комментариев о государстве и бизнесе", сообщает Finanz.Ru.
По мнению аналитиков, в наступившем году российская экономика продолжит жить в режиме сырьевой трубы, а концентрация прибылей в отраслях, добывающих и перевозящих минеральные ресурсы за рубеж, только усилится.
Вместо заявленного властями ускорения до 2,2% рост экономики замедлится еще втрое и составит лишь 0,5% даже при условии, что цены на нефть, от которых зависит 60% валютных доходов страны, останутся на прошлогодних уровнях, отмечают эксперты.
За январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%. Несырьевые сектора экономики, напротив, зафиксировали значительное падение: сальдированный финансовый результат обрабатывающей промышленности снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.
Отсутствие денег у населения транслируется в падение прибыли у бизнеса (на 713 млрд рублей, или 9% в целом по стране), что, в свою очередь, сокращает и без скудных ресурсов для инвестиций, без которых экономический рост немыслим, отмечает ВШЭ: возможности вкладывать в развитие остаются лишь у ограниченного круга сырьевых корпораций.
"Объемы инвестиций в добычу полезных ископаемых или в транспортировку и хранение (если взять ее вместе с обеспечением электрической энергией, газом и паром, водоснабжением и утилизацией отходов) примерно в два раза превышают инвестиции во всю обрабатывающую промышленность", - отмечают авторы обзора. По их мнению, подобная ситуация говорит не только о "неготовности российской экономики к выходу из стагнации", но "даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии".
Уже состоявшийся спад экономики - рекордный по продолжительности с начала 1990х годов - отправил страну на 5-9 лет в прошлое.
Так, розничный товарооборот в 2017 году был на 13,1% ниже, чем в докризисном 2014-м. По объемам строительства (на 7,8% меньше, чем три года назад) Россия вернулась в 2010-й год, по производству товаров на фабриках и заводах в сегменте обработки (на 0,5% меньше) - в 2012-й. Внутренний частный спрос оказался на 10% меньше, чем в последний предкризисный год и соответствует уровню 8-летней давности.
фантомас забан написал 09.01.2018 17:25
алексс настоящий написал 09.01.2018 16:14
стоик1099 написал 09.01.2018 16:10
беларус написал 09.01.2018 15:16
в 2014-2016 шел спад. На уровень 2013 она не вышла.
Но прогноз на 2018 по росту там положительный.
это для рассеюшки 2018 будет сложным.
Не только экономически.
тут за Трампа который "наш" конкретно взялись. Выясняют степень "нашести".
И ему сам Господь велел действовать по принципу товарища Сталина.
Нет человека - нет проблемы.
Не станет пукинской рассеюшки - не станет и проблемы участия пукина в избрании Трампа.
Поэтому вопрос скорой ликвидации рассеюшки военным путем решен.
Мучает один вопрос - чемпионат по футболу успеют провести до международной интервенции
или Трампу так поджимают сроки, что на футбол фиолетово?
На днях он Макарона на встрече понагибал, торопится - и сразу французские танки
появились в Литве, а самого в Китай услал утрясать зоны раздела рассеюшки и взаимодействие с НОАК.
Похоже на коррекцию в расстановке фигур перед началом шахматной партии.
Враг будет разбит, победа будет за НАТО!
Ура, товарищи! За Беларусь в составе ЕС и НАТО!
какбе написал 09.01.2018 15:00
EdwardGoodBoy написал 09.01.2018 14:59
База пригодится: для массовой регистрации аккаунтов и т.п.
Формат файлов: Excel + txt
В базе:
более 4,7М Женские Фамилия+Имя
более 1,66М Мужские Фамилия+Имя
База отлично подойдет для массовой регистрации e-mail, различных аккаунтов, отправки писем и прочего где необходимо использовать множество различных фамилий и имен.
База получена путем перебора наиболее популярных фамилий и имен в России. Таким образом удалось убрать много редких или непонятных фамилий типа "Череззаборногузадерищенко" и т.п.
База содержит российские (не значит только русские) фамилии и имена.
Для составления базы было использовано:
- Женские Фамилии - 16К ед
- Женские имена - 283 ед
- Мужские Фамилии - 16К ед
- Мужские имена - 100 ед
База сделана в Excel. Содержит 2 файла xlsx (женские Ф+И и Мужские Ф+И) 73Mb и 20Mb. Файлы прекрасно работают в Excel 2007 и старше, в ранних версиях Excel работать не будут!.
Также открываются с нюансом*, но без косяков в OpenOffice Calc 4.1.4 и выше, на более ранних версиях не пробовал.
В файлах есть шаблон и подробная инструкция для получения нужного количества рандомных Фамилии+Имя.
А также шаблон и подробная инструкция для получения списка фамилия+имя (путем перебора всех возможных вариантов) по уже имеющимся у вас спискам фамилий и имен с возможностью получения нужного количества рандомных Фамилии+Имя. Все шаблоны основаны на формулах.
Что в комплекте:
В комплекте к 2 файлам xlsx идут +
- Текстовые файлы со всеми комбинациями Фамилия+Имя женские все по порядку, разбитые до 1 000 000 строк в каждом.
- текстовые файлы со всеми комбинациями Фамилия+Имя мужские все по порядку, разбитые до 1 000 000 строк в каждом.
- Текстовые файлы с мужскими фамилиями (16652 фамилий) разбитыми по алфавиту (фамилии на определенную букву в одном файле)
- Текстовые файлы с женскими фамилиями (16652 фамилий) разбитыми по алфавиту (фамилии на определенную букву в одном файле)
- Тексовый файл с мужскими именами (100 имен)
- Тексовый файл с женскими именами (283 имени)
Объем zip-архива около 93Mb
Цена: 800 руб за все.
Оплата Я.деньги или webmoney.
всех вопросы (про покупку и др.): пишите на bazafi@cock.li
*Нюанс открытия файлов в OpenOffice Calc: При первом открытии xlsx файлов OpenOffice открывает их ооочень долго, больше 1,5 часов точно, т.к. переписывает все формулы под свой формат, можно нажать "Открыть" и идти спокойно по своим делами или поспать)). После того как файлы откроются необходимо сохранить их в формате OpenOffice и пользовать их, чтобы в следующий раз не ждать.
Бяда написал 09.01.2018 14:32
Вот вам и шоколадный миллиардер производственник Порошенко со своим бывшим мером Виницы , а теперь премьером Гройсманом. Не говоря о чеченском террористе Сеней Яценюке.
Как им это удалось?
Глава центробанка прикрыла 80 банков-схем вывода денег из страны.
А в России Наибулина. Во главе страны спец по вранью и шпион. На трубе воры. Откуда может быть успех?
Лис написал 09.01.2018 14:18