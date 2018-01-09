Яшин объявил о проведении марша памяти Немцова в Москве 25 февраля

Движение "Солидарность" намерено провести марш памяти Бориса Немцова в Москве 25 февраля, сообщил лидер движения, глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья на своей странице в фейсбуке.
По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства политика. Маршрут шествия запланирован от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова.
"В установленные законом сроки в мэрию будет подана заявка на проведение акции. Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова", пояснил Яшин.
Напомним, в прошлом году Марш памяти Бориса Немцова состоялся 26 февраля в нескольких городах России. В Москве по данным "белого счетчика" акция собрала порядка 15 тысяч человек.
антивирус человека написал 09.01.2018 19:14
straus написал 09.01.2018 17:27
Движение "Солидарность" намерено провести марш памяти Бориса Немцова в Москве 25 февраля====
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А кто будет возглавлять этот марш? Его прежние соратники, которым он дал краткие но блестящие, точные и исчерпывающие характеристики?
Цитирую Бориса Немцова: "Эта ***** Чирикова просто сука или идиотка. "
"Рынска - ебл...вая отвратительная телка, Лева Пономарев - маразматик и идиот, Илья Пономарев - *****, бл...дь, тварь, сука, пи..деныш и провокатор. "
"Гудков и Пономарев - два пи...дюка".
"Венедиктов занимает бл...дскую позицию. "
Навальный - м...дак:
"Он же пид...рас законченный" (о Явлинском)
"Страшнее атомной войны, законченная сука и уродина" (о Божене Рынске)
"Пархоменко - е...нутый и самовлюбленный, Митрохин - глупый м...дак. "
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Так все же как, будут возглавлять вышеперечисленные соратники по оппозиции, или может появились новые лица, которых пудель не успел охарактеризовать?
straus написал 09.01.2018 16:37
По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства политика====
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А кто убил пуделя, и кто являлся заказчиком убийства? Насколько мне известно, внятного и вразумительного ответа на эти вопросы, так до сих пор и не было.
алексс настоящий написал 09.01.2018 16:18
стоик1099 написал 09.01.2018 16:14