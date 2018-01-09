Яшин объявил о проведении марша памяти Немцова в Москве 25 февраля

Движение "Солидарность" намерено провести марш памяти Бориса Немцова в Москве 25 февраля, сообщил лидер движения, глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья на своей странице в фейсбуке.

По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства политика. Маршрут шествия запланирован от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова.

"В установленные законом сроки в мэрию будет подана заявка на проведение акции. Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова", пояснил Яшин.

Напомним, в прошлом году Марш памяти Бориса Немцова состоялся 26 февраля в нескольких городах России. В Москве по данным "белого счетчика" акция собрала порядка 15 тысяч человек.