Жилье "эконом-класса" стало "стандартным жильем"

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий термин "жилье экономического класса" и вводит вместо него понятие "стандартное жилье", говорится на сайте Кремля.

Устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе и к его минимальному и максимальному размерам, будет Минстрой РФ. До установления этих требований под стандартным будет пониматься жилье, которое ранее относили к жилью экономического класса.

Закон также вводит два новых вида аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования: аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одно из условий которого — обязательство застройщика передать часть имущества Агентству. Они могут проводиться в электронной форме.