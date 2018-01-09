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Московский листок

Жилье "эконом-класса" стало "стандартным жильем"

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 1

Жилье "эконом-класса" стало "стандартным жильем"

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий термин "жилье экономического класса" и вводит вместо него понятие "стандартное жилье", говорится на сайте Кремля.

Устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе и к его минимальному и максимальному размерам, будет Минстрой РФ. До установления этих требований под стандартным будет пониматься жилье, которое ранее относили к жилью экономического класса.

Закон также вводит два новых вида аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования: аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одно из условий которого — обязательство застройщика передать часть имущества Агентству. Они могут проводиться в электронной форме.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
фантомас забан написал 09.01.2018 17:23
Щитовые бараки - наше все, диды жили, не будем нарушать традицию. Просто сейчас бараки многоэтажные.
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