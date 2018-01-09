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Московский листок

ВЦИОМ: 73% россиян верят, что жизнь в стране налаживается

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 16

ВЦИОМ: 73% россиян верят, что жизнь в стране налаживается

Подавляюще большинство россиян (83%) довольны своей жизнью, 73% наших сограждан оценивают ситуацию в стране как "хорошую" или "скорее хорошую", следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. Отмечается, что текущие оценки социального самочувствия россиян продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 гг.

"В конце 2015 г. опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 г. поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 г. он ушел в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре. Почти три четверти наших сограждан (73%) характеризуют ситуацию определенно или скорее положительно, отрицательные ответы дают 23% опрошенных", - поясняют социологи.

Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальной оценки относительно личной жизни. "По данным телефонного опроса в конце года составил 69 п. – против 46 п. в декабре 2016-го и 36 п. в декабре 2015-го. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию в декабре 2017 г. назвали 83% опрошенных", - констатируют социологи.

Оптимистичнее россияне стали смотреть и в будущее страны. Если индекс социальных ожиданий в 2015 году был на уровне -55 пунктов, то в 2016-м поднялся до -41, а в конце 2017 года вырос до -23 пункта. Около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), еще треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

"Всего лишь полгода назад мы отмечали, что наши сограждане никак не утвердятся во мнении, что выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась еще в 2015 году, найден. Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно", - отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

 



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Всего комментариев к статье: 16
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Re: мдяяяя
недоумение написал 09.01.2018 19:12
"Вы наблюдаете вокруг себя 83 % довольных сограждан?"-сегодня так: если хорошо заплатить то ,и 146% можно увидеть всего ,чего угодно..
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(без названия)
Буратино написал 09.01.2018 18:41
Если эти 73%- не фальсификат придворных политологов, а правда, то воистину Россия страна воров, упертых Шизоидов и Дураков!
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а ым так нравится жить..... быдло, панимаш.....:)
хай дальше пасутся... :) написал 09.01.2018 18:29
70% российских семей находятся на грани выживания
Продолжающееся более двух лет падение уровня жизни поставило на грань выживания 70% российских семей, следует из данных Высшей школы экономики, которые приводят в пятницу&#8220;Ведомости&#8221;.
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству сократилась за 2014-16 гг на четверть.
Менее трети россиян обладают бюджетом развития - ресурсом, который может быть инвестирован в сектора образования, здравоохранения, досуга и культуры, строительства нового жилья. У прочих есть лишь &#8220;- выживания&#8221;, говорит директор Института социальной политики Лилия Овчарова.
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последние гвозди в крышку гроба
РУССКОГО НАРОДА написал 09.01.2018 18:21
миллионы псов в погонах, ворья-богатья чиновников-уголовников депутан-бандюган - ПОХОРОНЯТ РУССКИЙ НАРОД - глазом не моргнут, за милую душу, что они и делают весьма успешно, но после 18 марта - совсем потеряют видимость людей - и начнется ЭПОХА ВЕЛИКОГО САДИЗМА - и живые позавидуют мертвым.
.
будущее людей в мордоре - смерть. будущее народа в концлагере рашказона - могила и война голод и массовые людоедства.
.
и как пишет маленький лис - последние гвозди в крышку гроба - РУССКОГО НАРОДА - ЗАКОЛОТЯТ ПОГОНОНОСЦЫ КАРАТЕЛИ - они наполовину русские наполовину околорусские, но все они на 100% - БЫДЛОТА И ЗОМБЫЧЬЁ - готовы пытать насиловать грабить убивать - свой народ - они нелюди, ДАЖЕ ФАШИСТЫ БЫЛИ КУЛЬТУРНЕЕ - А ЭТИ УПЫРИ - ЭТО КАК НАПИАНО В РАССКАЗЕ "подружки в хлебах заблудились" или читайте повесть "после россии" - будущее поганой УЖАСНО - и все это благодаря - псарне и погононосцам карателям. вот кто хуже гитлеровских войск - все кто носит погоны и кто богат в мордоре, настоящие людоеды убийцы садисты - именно они ведут к войне и именно потому что их миллионы - война неизбежна, а будет их еще больше в ближайшие годы, срана бедет поделена на тех кто пытает и тех кого пытают, кстатитак уже как 100 лет в поганой. и концовка будет очень кровавой. каждая семья получит труп, а многие семьи будут убиты запытаны съедены - прямо в их собственных домах.
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(без названия)
отец Пигидий написал 09.01.2018 17:51
Конторка, называемая ВЦИОМом, является подразделением путенского агитпропа. К социологии эта конторка под руководством некоего Федорова (вполне возможно, что этот пропагандoн такой же Федоров, как жыдок Шапира Соловьев) не имеет никакого отношения. Конторка, называемая ВЦИОМом, точно также промывает мозги гопоте, как кисель-тв или жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ". Собственно, это все, что нужно знать про "опросы" так называемого ВЦИОМа.
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(без названия)
стоик1100 написал 09.01.2018 17:49
Преступная авантюра в Сирии под умелым руководством сортирного Карлика - более Великая чем Победа 1945 года?
Награжденных стояло перед сортирным Карликом больше, чем за всю Великую Отечественную перед Сталиным?
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Что в этом хорошего? ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ И ДИСКРЕДИТАЦИЯ ВСЕХ ГОСИНСТИТУТОВ ДИКТАТУРЫ
это жидо- путинское вранье написал 09.01.2018 17:13
У диктатуры не остается никаких опор для легитимности. От слова совсем. Если при муже Наины Иосифовны какой нибудь "конституционнывй суд" скажем мог сыграть роль "общественного арбитра", то при путинизме ВСЕ МАСКИ СБРОШЕНЫ, но при этом НЕЧЕМ изображать эти самые "общественные арбитры", нет никакого органа власти/ системы обладающего легитимностью. самодискредитация заказной "социологии" это уже последние гвозди в крышку гроба путинизма.
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На самом деле 90% россиян не верят жидо- путинскому вранью вциома относительно мнения россиян
это жидо- путинское вранье написал 09.01.2018 17:06
На самом деле 90% россиян не верят жидо- путинскому вранью вциома относительно мнения россиян, от силы 10% дебилов кто верит вциому и бле-вате
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но никак не наладится
жизнь в стране налаживается написал 09.01.2018 17:00
73% россиян верят, что жизнь в стране налаживается - они так и умруть - с верою....
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Подавляюще большинство россиян (83%) довольны своей жизнью
ТФК написал 09.01.2018 16:51
Патологическая ЛОЖЬ!
Надо что-то делать
Геббельс и Гитлер отдыхает
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нужно узнать - какие зарплаты в этом гадюшнике
ведь они ПОСОБНИКИ ГЕНОЦИДА написал 09.01.2018 16:49
они помогают убивать миллионами русских людей - убивать нищетой, убивать налогами, убивать невыносимостью жизни, недоступностью НОРМАЛЬНЫХ (нефальшивых) лекарств и продуктов - ЭТО ВЕЛИКИЙ ГЕНОЦИД. и твари вциом - хуже фашистов! те убивали чужой народ - эти геноцидят свой, хотя может они граждане исраиля.
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Подавляюще большинство россиян (83%) довольны своей жизнью
yg написал 09.01.2018 16:43
Бл ...ть, это уже даже не смешно , ВЦИОМ в дурке наверно опрос проводил, иначе откуда такие результаты. А мож премию из путинского фонда пообещали...
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(без названия)
стоик1099 написал 09.01.2018 16:19
Великая победа в Сирии под умелым руководством сортирного Карлика - более Великая чем Победа 1945 года?
Награжденных стояло перед сортирным Карликом больше, чем за всю Великую Отечественную перед Сталиным?
Ответить
мдяяяя
алексс настоящий написал 09.01.2018 16:00
Врать ВЦИОМ так и не научилсо.Это тоже надо уметь.Количество непрофессионалов на ответственных должностях уже по моему критическое.Ну написали бы 51%-поди проверь,мало ли чудиков?Так нет жеж.Вы наблюдаете вокруг себя 83 % довольных сограждан?То-то и оно.Хотя подбор кадров на командные должностя везде по блату,почему ВЦИОМ должен быть исключением?Вот и рисуют эти дэбилы что ни попадя.Дэбилы!
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казнить - всех работников
ВЦИОМ написал 09.01.2018 16:00
блевады и других кремлевских пропагандоннов - казнить вместе с семьями - самками и змеенышами - что бы это семя - не отравляло людям жизнь.
.
давайте - разберемся в цифрах - 73% - это что - это по сути 7 из 10, то есть ДАЖЕ не каждый второй, а больше!
.
вот значит - кругом на улице кадлый встреный - рад и уверен в завтрашнем дне!!! - и только каждый 8й ну вобщем те что нищие живут на 2 тыс в месяц и ниже - вот они не верят в улучшение.
.
вы на улице быди? ВЦИОМ - твари вы залупутинские.
.
я вижу что каждый второй - бедный или нищий, и ВОТ КАК РАЗ - 3 ИЗ 10 - вро де как - пока думают что живут хорошо.
.
тоесть эта статистика наоборот.
.
как и то что залупутина - 86% - я конечно понимаю что пропаганда ведет стадо - куда надо - не может овца из отары - убегать куда захочет - там псы кругом бегают - и отбившуюся овцу в стадо - хоть на убой погонят.
.
жить в поганом концлагере - мордор-кущевка - могут только зомбыки и зверомрази садисты уголовники быдлотвари - нормальным людям тут хуже чем при гитлере.
.
а будет еще хуже, ведь скоро псам разрешат жрать стадо, вобщем - смерть всему живому -вот что такое мордор с его концлагерными цифрами ВЦИОМ - твари, какие же вы мрази.
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(без названия)
Григорий написал 09.01.2018 15:45
Бздит Сепка Львов как сивый мерин, аж смердит.
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