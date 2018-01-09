ВЦИОМ: 73% россиян верят, что жизнь в стране налаживается

Подавляюще большинство россиян (83%) довольны своей жизнью, 73% наших сограждан оценивают ситуацию в стране как "хорошую" или "скорее хорошую", следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. Отмечается, что текущие оценки социального самочувствия россиян продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 гг.
"В конце 2015 г. опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 г. поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 г. он ушел в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре. Почти три четверти наших сограждан (73%) характеризуют ситуацию определенно или скорее положительно, отрицательные ответы дают 23% опрошенных", - поясняют социологи.
Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальной оценки относительно личной жизни. "По данным телефонного опроса в конце года составил 69 п. – против 46 п. в декабре 2016-го и 36 п. в декабре 2015-го. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию в декабре 2017 г. назвали 83% опрошенных", - констатируют социологи.
Оптимистичнее россияне стали смотреть и в будущее страны. Если индекс социальных ожиданий в 2015 году был на уровне -55 пунктов, то в 2016-м поднялся до -41, а в конце 2017 года вырос до -23 пункта. Около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), еще треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.
"Всего лишь полгода назад мы отмечали, что наши сограждане никак не утвердятся во мнении, что выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась еще в 2015 году, найден. Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно", - отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.
недоумение написал 09.01.2018 19:12
Буратино написал 09.01.2018 18:41
хай дальше пасутся... :) написал 09.01.2018 18:29
Продолжающееся более двух лет падение уровня жизни поставило на грань выживания 70% российских семей, следует из данных Высшей школы экономики, которые приводят в пятницу“Ведомости”.
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству сократилась за 2014-16 гг на четверть.
Менее трети россиян обладают бюджетом развития - ресурсом, который может быть инвестирован в сектора образования, здравоохранения, досуга и культуры, строительства нового жилья. У прочих есть лишь “- выживания”, говорит директор Института социальной политики Лилия Овчарова.
РУССКОГО НАРОДА написал 09.01.2018 18:21
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будущее людей в мордоре - смерть. будущее народа в концлагере рашказона - могила и война голод и массовые людоедства.
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и как пишет маленький лис - последние гвозди в крышку гроба - РУССКОГО НАРОДА - ЗАКОЛОТЯТ ПОГОНОНОСЦЫ КАРАТЕЛИ - они наполовину русские наполовину околорусские, но все они на 100% - БЫДЛОТА И ЗОМБЫЧЬЁ - готовы пытать насиловать грабить убивать - свой народ - они нелюди, ДАЖЕ ФАШИСТЫ БЫЛИ КУЛЬТУРНЕЕ - А ЭТИ УПЫРИ - ЭТО КАК НАПИАНО В РАССКАЗЕ "подружки в хлебах заблудились" или читайте повесть "после россии" - будущее поганой УЖАСНО - и все это благодаря - псарне и погононосцам карателям. вот кто хуже гитлеровских войск - все кто носит погоны и кто богат в мордоре, настоящие людоеды убийцы садисты - именно они ведут к войне и именно потому что их миллионы - война неизбежна, а будет их еще больше в ближайшие годы, срана бедет поделена на тех кто пытает и тех кого пытают, кстатитак уже как 100 лет в поганой. и концовка будет очень кровавой. каждая семья получит труп, а многие семьи будут убиты запытаны съедены - прямо в их собственных домах.
отец Пигидий написал 09.01.2018 17:51
стоик1100 написал 09.01.2018 17:49
Награжденных стояло перед сортирным Карликом больше, чем за всю Великую Отечественную перед Сталиным?
это жидо- путинское вранье написал 09.01.2018 17:13
это жидо- путинское вранье написал 09.01.2018 17:06
жизнь в стране налаживается написал 09.01.2018 17:00
ТФК написал 09.01.2018 16:51
Надо что-то делать
Геббельс и Гитлер отдыхает
ведь они ПОСОБНИКИ ГЕНОЦИДА написал 09.01.2018 16:49
yg написал 09.01.2018 16:43
стоик1099 написал 09.01.2018 16:19
Награжденных стояло перед сортирным Карликом больше, чем за всю Великую Отечественную перед Сталиным?
алексс настоящий написал 09.01.2018 16:00
ВЦИОМ написал 09.01.2018 16:00
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давайте - разберемся в цифрах - 73% - это что - это по сути 7 из 10, то есть ДАЖЕ не каждый второй, а больше!
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вот значит - кругом на улице кадлый встреный - рад и уверен в завтрашнем дне!!! - и только каждый 8й ну вобщем те что нищие живут на 2 тыс в месяц и ниже - вот они не верят в улучшение.
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вы на улице быди? ВЦИОМ - твари вы залупутинские.
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я вижу что каждый второй - бедный или нищий, и ВОТ КАК РАЗ - 3 ИЗ 10 - вро де как - пока думают что живут хорошо.
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тоесть эта статистика наоборот.
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как и то что залупутина - 86% - я конечно понимаю что пропаганда ведет стадо - куда надо - не может овца из отары - убегать куда захочет - там псы кругом бегают - и отбившуюся овцу в стадо - хоть на убой погонят.
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жить в поганом концлагере - мордор-кущевка - могут только зомбыки и зверомрази садисты уголовники быдлотвари - нормальным людям тут хуже чем при гитлере.
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а будет еще хуже, ведь скоро псам разрешат жрать стадо, вобщем - смерть всему живому -вот что такое мордор с его концлагерными цифрами ВЦИОМ - твари, какие же вы мрази.
Григорий написал 09.01.2018 15:45