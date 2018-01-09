ВЦИОМ: 73% россиян верят, что жизнь в стране налаживается

Подавляюще большинство россиян (83%) довольны своей жизнью, 73% наших сограждан оценивают ситуацию в стране как "хорошую" или "скорее хорошую", следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ. Отмечается, что текущие оценки социального самочувствия россиян продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 гг.

"В конце 2015 г. опустившийся в область отрицательных значений (-5 п.), в 2016 г. поправил позиции (14 п. в декабре). В 2017 г. он ушел в рост, достигнув 51 п. в ноябре и остановившись на 50 п. в декабре. Почти три четверти наших сограждан (73%) характеризуют ситуацию определенно или скорее положительно, отрицательные ответы дают 23% опрошенных", - поясняют социологи.

Заметная положительная динамика наблюдается и по индексу социальной оценки относительно личной жизни. "По данным телефонного опроса в конце года составил 69 п. – против 46 п. в декабре 2016-го и 36 п. в декабре 2015-го. Очень хорошей/хорошей/скорее хорошей жизненную ситуацию в декабре 2017 г. назвали 83% опрошенных", - констатируют социологи.

Оптимистичнее россияне стали смотреть и в будущее страны. Если индекс социальных ожиданий в 2015 году был на уровне -55 пунктов, то в 2016-м поднялся до -41, а в конце 2017 года вырос до -23 пункта. Около трети респондентов говорят, что худшие времена впереди (37%), еще треть полагает, что они остались позади (34%). По ощущениям 20% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

"Всего лишь полгода назад мы отмечали, что наши сограждане никак не утвердятся во мнении, что выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась еще в 2015 году, найден. Текущие оценки позволяют с уверенностью говорить, что ситуация в целом выправлена – люди чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно", - отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.