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Московский листок

Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционной еды

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 5

Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционной еды

В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 19,1 тыс. тонн продуктов, ввезенных из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор.

Всего за этот период было задержано почти 19,4 тыс. тонн контрабандной продукции, больше всего - 18,7 тыс. тонн - продукции растениеводства.

"В рамках исполнения указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Россельхознадзором на 9 января задержано 19 378,93 тонн запрещенной к ввозу продукции (18 655,23 тонн — растительной продукции и 723,7 тонн продукции животного происхождения). Из них уничтожено 19 100,4 тонн", говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции этих стран, введенные в отношении России после присоединения Крыма. Спустя год власти приняли решение уничтожать санкционную продукцию, попадающую в Россию. Кроме того, в августе 2015 года продовольственное эмбарго было распространено также на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 2016 года — на Украину. В начале июля 2017 года Россия продлила эмбарго до 31 декабря 2018 года.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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кому эта, мировая конкуренция служит?
недоумение написал 09.01.2018 19:07
"Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционной еды"- за счет налогоплательщиков?И сколько им это стоило?Дикие нравы рыночной экономики однако. В той-же Сирии , Ираке, Сомали итд каждый день мрут дети с голода сотнями .В Донецке, Луганске то-же, не жируют...Даже в Европе беженцам не сладко с кормежкой. Непонятно, почем геленвагены , крузаки и тому подобное, не попало под санкции?Почему их не жгут?Не отправляют под пресс.
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(без названия)
отец Пигидий написал 09.01.2018 17:42
Не, ну а что? Когда дети в детских домах, а старики в домах престарелых обжираются, то отчего бы излишки вражеской еды не уничтожать? Мне только вот что интересно: а когда всякая швaль при первой возможности едет в мерзкую Гейропу с ее мерзкой едой, все они там что жрут? Вот, скажем, Филя Пугачев (в девичестве Киркоров) встречал Новый год не в Крыму нашем, а в Монако... он там что жрал? Санкционку? Или вез с собой патриотическую еду? Или, допустим, чмошный жыдок Шапира, набирающийся сил для оральных трудов, опять-таки, не в Крыму нашем, а в НАТОвской Италии... этот чмoшный жыдок там что жрет? Санкционку? Вопросы вроде мелкие, но крайне интересные.
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Россельхознадзор рапортовал
это преступление написал 09.01.2018 16:57
Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционной еды--
это преступление - лучше бы пензионэрам роздали - которые голосують за пуйло...
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(без названия)
Лис написал 09.01.2018 16:44
Украина и Рашка-это один православный Мордор где бедные вынуждены доедать объедки со стола богатых тварей типа Путина и Порошенко.
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(без названия)
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 09.01.2018 16:39
Все-таки ментальная ущербность русских - вне сомнений.
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