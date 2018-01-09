Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционной еды

В России с 6 августа 2015 года уничтожено около 19,1 тыс. тонн продуктов, ввезенных из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, сообщил Россельхознадзор.

Всего за этот период было задержано почти 19,4 тыс. тонн контрабандной продукции, больше всего - 18,7 тыс. тонн - продукции растениеводства.

"В рамках исполнения указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Россельхознадзором на 9 января задержано 19 378,93 тонн запрещенной к ввозу продукции (18 655,23 тонн — растительной продукции и 723,7 тонн продукции животного происхождения). Из них уничтожено 19 100,4 тонн", говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Европейского союза, а также из США, Австралии, Канады и Норвегии. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции этих стран, введенные в отношении России после присоединения Крыма. Спустя год власти приняли решение уничтожать санкционную продукцию, попадающую в Россию. Кроме того, в августе 2015 года продовольственное эмбарго было распространено также на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 2016 года — на Украину. В начале июля 2017 года Россия продлила эмбарго до 31 декабря 2018 года.