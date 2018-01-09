ПФР начал отказывать россиянам в назначении пенсий по старости

Пенсионный фонд России начал отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов, заявил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По словам чиновника, каждому пенсионеру-отказнику будет назначаться социальная пенсия, размер которой с помощью доплат будет "дотягиваться" до прожиточного минимума.

При этом Топилин отметил, что средняя страховая пенсия по старости по стране в настоящее время в 1,65 раза превышает прожиточный минимум пенсионера.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров - 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии - составит 9 045 рублей.

Отметим, что в опубликованном в декабре ежегодном отчете Пенсионного фонда утверждалось, что в Российской Федерации нет пенсионеров находящихся за чертой бедности. "В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек", - отмечается в сообщении на сайте ПФР.

Отмечается, что в 2017 году страховые пенсии более 31 млн неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8%. В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 млн работавших в 2016 году пенсионеров. "В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил 13,8 тыс. рублей (164,1% к прожиточному минимуму пенсионера)", - говорилось в сообщении.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров.

"В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тыс. рублей (104,1% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей", - утверждают в фонде.