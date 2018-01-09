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Московский листок

ПФР начал отказывать россиянам в назначении пенсий по старости

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 8

ПФР начал отказывать россиянам в назначении пенсий по старости

Пенсионный фонд России начал отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов, заявил в интервью "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По словам чиновника, каждому пенсионеру-отказнику будет назначаться социальная пенсия, размер которой с помощью доплат будет "дотягиваться" до прожиточного минимума.

При этом Топилин отметил, что средняя страховая пенсия по старости по стране в настоящее время в 1,65 раза превышает прожиточный минимум пенсионера.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров - 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии - составит 9 045 рублей.

Отметим, что в опубликованном в декабре ежегодном отчете Пенсионного фонда утверждалось, что в Российской Федерации нет пенсионеров находящихся за чертой бедности. "В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек", - отмечается в сообщении на сайте ПФР.

Отмечается, что в 2017 году страховые пенсии более 31 млн неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8%. В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 млн работавших в 2016 году пенсионеров. "В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил 13,8 тыс. рублей (164,1% к прожиточному минимуму пенсионера)", - говорилось в сообщении.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров.

"В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тыс. рублей (104,1% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей", - утверждают в фонде.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Какая прелесть написал 09.01.2018 19:07
По циферкам выходит , что минималка в нищей распадающейся фашистской бандеровской Украине догнала и перегнала Расеюшку. Без нефти-газа. Без ископаемых. Воюя. Без отторгнутых территорий с богатейшим Донбассом.
Так что нам по зомбоящику втюхивают?
Нафиг такой менеджмент. Долой путинскую бестолочь.
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Re: не нужно писать залупутинские штампы - привитые вам зомбоящиком
антивирус человека написал 09.01.2018 19:02
Люди, которые борются за права человека против государства называются анархисты. А либералы - идеологический проект иудеев по засиранию мозгов гоям.
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(без названия)
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 09.01.2018 18:59
В рядах шахидов будет явно прибытие
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не нужно писать залупутинские штампы - привитые вам зомбоящиком
в рашке нет либерализма написал 09.01.2018 18:30
в рашке либералы это те кого убивают бью трубами по голове, сажают в тюрьмы, а кто поумнее - бегут из сраны - бегут сотнями тысяч. либерал - это человек ратующий за свободу для человека, а не для бандита вора садиста - кого вы тут либералами называете - ФАШИСТЫ - ДА - БЕЗУСЛОВНО - НАЦИСТЫ - ДА - УПЫРИ САДИСТЫ БАНДИТЫ УБИЙЦЫ - ДА, а вот либералы ... эту байку придумал Хазин в своих предачах на радио РСН, он тогда клеймил неких "либерастов" - на само деле хазн как и любой кто богат в мордоре - занимается промывкой мозгов рабам - как и ВАМ - вот втюхали - нет никаких либералов в мордоре!
.
еще раз увижу у вас повторение этого залупутинского шаблона - буду ставить минус.
.
либерализм - защищает ЧЕЛОВЕКА - а не правящую группировку как в мордоре, не религию как в чучне, не упырей захвативших власть в концлагере.
.
либералы - это люди ставящие закон для человека а не против человека - как в мордоре.
.
либерализм это СВОБОДА - а в концлагере ВСЕ законы тоолько что то запрещают и за что то новое предлагается карать - так что хватит писать о чем не понимаете.
Ответить
Пенсионный фонд России начал отказывать
зл написал 09.01.2018 18:30
На кол всю пенсионную шваль давно пора уже!
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ПФР начал отказывать россиянам
ура написал 09.01.2018 18:14
ПФР начал отказывать россиянам- ypa!!!
сбылась мечта !!! уж думал я не дождусь...
Ответить
не нужно писать залупутинские штампы - привитые вам зомбоящиком
в рашке нет либерализма написал 09.01.2018 18:12
в рашке либералы это те кого убивают бью трубами по голове, сажают в тюрьмы, а кто поумнее - бегут из сраны - бегут сотнями тысяч. либерал - это человек ратующий за свободу для человека, а не для бандита вора садиста - кого вы тут либералами называете - ФАШИСТЫ - ДА - БЕЗУСЛОВНО - НАЦИСТЫ - ДА - УПЫРИ САДИСТЫ БАНДИТЫ УБИЙЦЫ - ДА, а вот либералы ... эту байку придумал Хазин в своих предачах на радио РСН, он тогда клеймил неких "либерастов" - на само деле хазн как и любой кто богат в мордоре - занимается промывкой мозгов рабам - как и ВАМ - вот втюхали - нет никаких либералов в мордоре!
.
еще раз увижу у вас повторение этого залупутинского шаблона - буду ставить минус.
.
либерализм - защищает ЧЕЛОВЕКА - а не правящую группировку как в мордоре, не религию как в чучне, не упырей захвативших власть в концлагере.
.
либералы - это люди ставящие закон для человека а не против человека - как в мордоре.
.
либерализм это СВОБОДА - а в концлагере ВСЕ законы тоолько что то запрещают и за что то новое предлагается карать - так что хватит писать о чем не понимаете.
Ответить
(без названия)
Лис написал 09.01.2018 17:48
Обыкновенный либерал-фашизм.
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