Турпоток в Крым сократился на 3,2% за год

Туристический поток в Крым в 2017 году составил 5,39 млн туристов, что на 3,2% ниже уровня позапрошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.
Отмечается, что 43% отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях, 42% - по паромной переправе. Больше всего туристов отдохнули на южном берегу Крыма — 45,3% от общего количества, на западном побережье — 21,3%, на восточном побережье — 18,6%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 14,8%.
"Несмотря на усилившуюся конкуренцию и, к сожалению, достаточно высокую стоимость авиаперелетов в Крым, сезон 2017 год стал продуктивным и во многом успешным, а полученный опыт позволяет нам сосредоточиться на исправлении конкретных недостатков и наметить векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба ведомства министра курортов региона Вадима Волченко.
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 06:02
турист написал 10.01.2018 05:38
вплоть до войны написал 10.01.2018 00:28
проводили эксперимент с зэками - когда уголовники берут власть в любом месте - сначала востанавливаетс тюрьма и тюремные порядки, потом начинается беспредел, потом война всех со всеми, именно это происходит и произойдет в мордоре и конечно в крыму. так что не верите - значит вы уголовник или зомбобыдло, крымчане еще очень пожалеют, хотя уже сегодня очень многие недовольны мордористаном и его уголовниками, сколько псов с рашки привезли в крым - меняют на садистов крымских полицаев.
........ . . написал 10.01.2018 00:07
феликс написал 09.01.2018 23:47
феликс написал 09.01.2018 23:45
феликс написал 09.01.2018 23:43
феликс написал 09.01.2018 23:40
dfk.nf написал 09.01.2018 23:28
Цены - дорого! Вполне сравнимо если не с москвой, то уж с питером точно!!! плюс многих московских обыденных достаточно вещей просто нет - санкции-с. По мелочам, но когда уже привык, а потом сталкиваешься то оно заметно.
Продукты - см пункт про цены. а тк народ экономит и не разбирает, то продукты портятся. Я , дурак, думал, что типа есть СЭС, съел белковое пироженое в детском (!!!) кафе. Думал, хоть там следят. Ну крем вроде не вонял, - вечером 40 температура, - отравление, здравствуй инфекционка. Люди, честно, я кроме того сранного пироженного ел несколько дней только каши-макароны, которые сам готовил, а готовить я умею и руки мою. В инфекционке оказалось, что я не один такой, кто решил побаловаться пирожеными. Также не стоит есть "свежую рыбу", "недавно привезенные рыбные консервы", "свежий творог с центрального рынка"..
Теперь за инфекционку - врачи нормальные, кормили хорошо, лекарства давали , но, люди, КАКАЯ ТАМ РАЗРУХА!!!! я такой давно не видел.. вот все буквально старье, сыпется, ломается, обмотанно скочем, подбито гвоздиками.. ужас.. если есть выбор - лучше болейте дома - дом до такого состояния убить сложно, если только это не воровская малина.
Местные. Местные реально злые, тк многие потеряли работу из за приезжих. Выглядит это так - приезжает начальник с континета (старых начальников всех двинули) и внезапно привозит с собой почти весь штат - от главбуха до водителя(!). местные бухгалтер и водитель и остальные отправляются на биржу труда. Дальше, был там типа мелкий бизнес - лоточки/сувениры/магазинцы - часть пришлось продать после убедительных просьб, часть просто снесли , чтоб не портили вид (особенно сувенирщики пострадали), часть не смогла продлить аренду (ну вот не разрешают ее кому попало продлевать) потеряли свои площади и опять же свернулись.
По итогам зарабатывают только военные и те, кто сдает им недвижимость (но, этих щимит налоговая). Я пробыл там две недели в этом году - из хорошего, мне очень понравился чистый воздух и встречи со старыми друзьями. Из плохого, - да почти все. КУЧИ проблем на пустых местах и ЖЛОБСТВО!!! если бы не родственники жены, которые нуждаются в поддержке, меня бы туда никто не загнал
валютчик написал 09.01.2018 23:24
скаждем проще написал 09.01.2018 23:02
При Украине был интересен лишь низким ценами
Стомиллиновраз написал 09.01.2018 22:27
Ну а вы врете как дышите - национальные особенности.
Раз москаль - значит п.издун.
лож и предательство написал 09.01.2018 20:36
в крыму в этом году в 3 раза меньше турпоток, чем в 2016 и раз в 10 меньше чем до оккупации, правда тогда 60-70% были с украины.
никто в крым не поедет, кроме зомбычья, для которых поездка по мосту - вставание скален. крым ждем война, потомц что мордор сдохнет от голода и за крм будут биться турки татары кавказверье украинцы и рашкаватное зомбобыдло в погонах, ну может еще жыды, но они поумнее - страват стороны и подождут пока те себя поубивают, а потом на китайских штыках придут и получат весь крым - только зачем им это говнище - воды нет, земля *****, море засрали, да и сами крымчане - не особо зачем нужны, так что - крым будет мусульманско-хохлятским, как болгария, там тоже славяне и турки говорящие на непонятном суржике.