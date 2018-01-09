Турпоток в Крым сократился на 3,2% за год

Туристический поток в Крым в 2017 году составил 5,39 млн туристов, что на 3,2% ниже уровня позапрошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Отмечается, что 43% отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях, 42% - по паромной переправе. Больше всего туристов отдохнули на южном берегу Крыма — 45,3% от общего количества, на западном побережье — 21,3%, на восточном побережье — 18,6%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 14,8%.

"Несмотря на усилившуюся конкуренцию и, к сожалению, достаточно высокую стоимость авиаперелетов в Крым, сезон 2017 год стал продуктивным и во многом успешным, а полученный опыт позволяет нам сосредоточиться на исправлении конкретных недостатков и наметить векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба ведомства министра курортов региона Вадима Волченко.