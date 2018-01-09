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Московский листок

Турпоток в Крым сократился на 3,2% за год

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 13

Турпоток в Крым сократился на 3,2% за год

Туристический поток в Крым в 2017 году составил 5,39 млн туристов, что на 3,2% ниже уровня позапрошлого года, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Отмечается, что 43% отдыхающих прибыло в Крым на автомобилях, 42% - по паромной переправе. Больше всего туристов отдохнули на южном берегу Крыма — 45,3% от общего количества, на западном побережье — 21,3%, на восточном побережье — 18,6%, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 14,8%.

"Несмотря на усилившуюся конкуренцию и, к сожалению, достаточно высокую стоимость авиаперелетов в Крым, сезон 2017 год стал продуктивным и во многом успешным, а полученный опыт позволяет нам сосредоточиться на исправлении конкретных недостатков и наметить векторы развития на ближайшую перспективу", — цитирует пресс-служба ведомства министра курортов региона Вадима Волченко.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 06:02
А мне то шо до Крыможопии? Мне туда не зачем ехать. Че тама смотреть, военных рассиянских пенсионеров, что-ли? Хомут на шею рф навесили в виде Крыможопии и Даунбассятии и в ладоши хлопают придурки.
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(без названия)
турист написал 10.01.2018 05:38
Был по осени. Цены в магазинах обычные для России,даже видел хлеб в "Пуде" аж за 7 руб. буханка ржаного.Проезд по Ялте на троллейбусе стоит 10 рублей,что гораздо дешевле центральной России. А вот на жилище,проживание цены растут. Да,теперь глаз радуют чистые обочины, а не узбычча. Как только бедные крымчане терпели сии соловьиные трели на тарабарском, ума не приложу.
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при срашке - в крыму совсем поплохело - а будет очень плохо
вплоть до войны написал 10.01.2018 00:28
ведь мордор ведет к войне - и иначе быть не может - там где правят уголовники воры бандиты и пиддарассы в погонах и рясах.
проводили эксперимент с зэками - когда уголовники берут власть в любом месте - сначала востанавливаетс тюрьма и тюремные порядки, потом начинается беспредел, потом война всех со всеми, именно это происходит и произойдет в мордоре и конечно в крыму. так что не верите - значит вы уголовник или зомбобыдло, крымчане еще очень пожалеют, хотя уже сегодня очень многие недовольны мордористаном и его уголовниками, сколько псов с рашки привезли в крым - меняют на садистов крымских полицаев.
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(без названия)
........ . . написал 10.01.2018 00:07
почему "какие то" вот же подпись - феликс.
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(без названия)
феликс написал 09.01.2018 23:47
Комментируют какие-то моральные уроды.
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(без названия)
феликс написал 09.01.2018 23:45
Комментируют какие-то моральные уроды.
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Re:
феликс написал 09.01.2018 23:43
Неадекватно,...издит. Хохол какой-то недо...итый.
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Re:
феликс написал 09.01.2018 23:40
Врет.
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(без названия)
dfk.nf написал 09.01.2018 23:28
Транспорт. Дорого. даже городской. плюс пробки. раньше как то меньше было авто. ехал с пляжа учкуевки - попал в пробку, полчаса наша маршрутка преодолевала то, что раньше троллейбус проезжал за 7 минут (две остановки) в салоне дикая жара, кондиционер не работал((. три раза за две недели видел микроавтобусы с надписью "Груз 200". Номера, правда , не военные , а гражданские, но, все равно , сильно напрягает.((
Цены - дорого! Вполне сравнимо если не с москвой, то уж с питером точно!!! плюс многих московских обыденных достаточно вещей просто нет - санкции-с. По мелочам, но когда уже привык, а потом сталкиваешься то оно заметно.
Продукты - см пункт про цены. а тк народ экономит и не разбирает, то продукты портятся. Я , дурак, думал, что типа есть СЭС, съел белковое пироженое в детском (!!!) кафе. Думал, хоть там следят. Ну крем вроде не вонял, - вечером 40 температура, - отравление, здравствуй инфекционка. Люди, честно, я кроме того сранного пироженного ел несколько дней только каши-макароны, которые сам готовил, а готовить я умею и руки мою. В инфекционке оказалось, что я не один такой, кто решил побаловаться пирожеными. Также не стоит есть "свежую рыбу", "недавно привезенные рыбные консервы", "свежий творог с центрального рынка"..
Теперь за инфекционку - врачи нормальные, кормили хорошо, лекарства давали , но, люди, КАКАЯ ТАМ РАЗРУХА!!!! я такой давно не видел.. вот все буквально старье, сыпется, ломается, обмотанно скочем, подбито гвоздиками.. ужас.. если есть выбор - лучше болейте дома - дом до такого состояния убить сложно, если только это не воровская малина.
Местные. Местные реально злые, тк многие потеряли работу из за приезжих. Выглядит это так - приезжает начальник с континета (старых начальников всех двинули) и внезапно привозит с собой почти весь штат - от главбуха до водителя(!). местные бухгалтер и водитель и остальные отправляются на биржу труда. Дальше, был там типа мелкий бизнес - лоточки/сувениры/магазинцы - часть пришлось продать после убедительных просьб, часть просто снесли , чтоб не портили вид (особенно сувенирщики пострадали), часть не смогла продлить аренду (ну вот не разрешают ее кому попало продлевать) потеряли свои площади и опять же свернулись.
По итогам зарабатывают только военные и те, кто сдает им недвижимость (но, этих щимит налоговая). Я пробыл там две недели в этом году - из хорошего, мне очень понравился чистый воздух и встречи со старыми друзьями. Из плохого, - да почти все. КУЧИ проблем на пустых местах и ЖЛОБСТВО!!! если бы не родственники жены, которые нуждаются в поддержке, меня бы туда никто не загнал
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(без названия)
валютчик написал 09.01.2018 23:24
та нет там отдыхающих, знаю что говорю - езжу к родственникам третий год подряд. ситуация такая - все дикие пляжи уже не дикие и под охраной. те пляжи, которые были общественные, частью закрыты на реконструкцию и проход ограничен, либо, опять же платные. то есть, платные "услуги", но, по факту услуг нет, а есть охранник и шлагбаум. Чтобы не быть голословным - севастополь, этот год (2017). Пляжей всего 4 c половиной (на 400 000 людей). Первый - Хрустальный, в центре города, загажен нефтью со всей бухты (он внутри бухты, не имеет выхода к открытому морю) - бесплатный. Второй - Учкуевка типа бесплатный, но, чтобы туда добраться из спального района нужно ехать на общественном транспорте до катера, потом на катере на другую сторону бухты, потом опять на общественном транспорте до пляжа. И умножаем на 2 тк обратно вы тоже будете добираться. На пляже куча водорослей, песок не просеян, в кустах вокруг, пардон, насрано. Тратий - пляж Омега/Парк победы (они рядом) - омега пахнет сероводородом и гниющими водорослями, по берегу шалманы, парк победы частью перекрыт ибо на реконструкции. Четвертый - Солнечный/Песочный/пляж Санатория Сторитель (они все рядом). Солнечный перекрыт быдловатой охраной, там, где раньше народ загорал все закрыто заборами , к морю идешь между двух заборов, мимо охраны.. только вышек нет. Песочный (!!!бесплатный !!! не закрыт) но, там выходит в море городской канализационный коллектор, который еще при украине был сломан.. пляж строителя - 300 рублей с человека (!!!) за возможность покупаться в 50 метрах от выхода этого самого коллектора с песочного пляжа.. меня задавила жаба.. (( Половинный пляж - это бывший херсонесский заповедник. не смотря на то, что барану известно, что море обкатывает камни в гальку и уничтожает культурные артефакты на всей широте прибоя, - купаться нельзя! ходят люди с автоматами(!!!) и проверяют - а не мокрая ли у тебя голова!!! если мокрая - ведут в гестапо ) и там штрафуют =( на сколько не скажу, пусть это будет для вас интригой, дорогие туристы) C пляжами разобрались, танцуем дальше
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(без названия)
скаждем проще написал 09.01.2018 23:02
Крым - говвно!
При Украине был интересен лишь низким ценами
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Ессно п.издеж
Стомиллиновраз написал 09.01.2018 22:27
Никто из нищающей Расеи в Крым не поедет. Да-ле-ко!
Ну а вы врете как дышите - национальные особенности.
Раз москаль - значит п.издун.
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ваш царь - отец лжи
лож и предательство написал 09.01.2018 20:36
вот что такое мордор.
в крыму в этом году в 3 раза меньше турпоток, чем в 2016 и раз в 10 меньше чем до оккупации, правда тогда 60-70% были с украины.
никто в крым не поедет, кроме зомбычья, для которых поездка по мосту - вставание скален. крым ждем война, потомц что мордор сдохнет от голода и за крм будут биться турки татары кавказверье украинцы и рашкаватное зомбобыдло в погонах, ну может еще жыды, но они поумнее - страват стороны и подождут пока те себя поубивают, а потом на китайских штыках придут и получат весь крым - только зачем им это говнище - воды нет, земля *****, море засрали, да и сами крымчане - не особо зачем нужны, так что - крым будет мусульманско-хохлятским, как болгария, там тоже славяне и турки говорящие на непонятном суржике.
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