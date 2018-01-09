"Около трети золотовалютных активов ЦБ РФ оказались в стране вероятного противника"

Около трети золотовалютных активов Центрального банка России размещены в США, сообщает Газета.ру со ссылкой на обзор регулятора.
На 31 июня прошлого года в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов ЦБ вложил $218,7 млрд или 52,4% из $417,8 млрд активов Банка России в иностранных валютах и золоте.
Также ЦБ за год почти вдвое увеличил свои вложения в депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов - с 9,9% до 18,6% или до $77,6 млрд.
Если анализировать географическую структуру активов, то больше всего Банк России вложил в активы США — 27,2%, Франции – 12,5% и Германии – 10%. В России находилось всего 22,7% активов, из которых примерно две трети (16,1% от общего объема активов) приходилось на золото в хранилищах ЦБ.
В целом активы, номинированные в доллары, составили на конец июня прошлого года 46,3%, тогда как в июле 2016 года они составляли 40,9%.
Активы в золоте на конец июня составили 16,1% или $67,3 млрд. Всего с июля 2016-го по июнь 2017 года Банк России купил золота на $8,8 млрд. При этом регулятор отмечает, что вложения в драгметаллы для ЦБ оказались неудачными, так как цена на золото за год упала на 3,7%.
Александр ДВ написал 10.01.2018 06:47
Профессору спецыалисту по врпросам Спецобороны написал 10.01.2018 05:08
!!!!OQQ!TOT--JA BOG-OQQ!!!& написал 10.01.2018 02:19
- Что поделаешь - духовные братья по безумию сегодняшних таки "оппозиционеров" - ебаныевротлибералы и правозащитники, кака выразители интересов и чаяний бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных, таки примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - таки верные почитатели фашингтонии - таки много сделали для того, чтобы разрушить СССР и подстелить его остатки таки под амеропитекию... То таки да...
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 10.01.2018 01:49
Ведь это же русское кредо все просрать, что только можно. В этом и состоит вся реальная русская история, которую русские постоянно пытаются фальсифицировать, чтобы никто не осознал, какие они на самом деле никчемыши и ничтожество
стоик1101 написал 10.01.2018 00:52
еще написал 09.01.2018 23:34
мат написал 09.01.2018 22:45
Новая Теория..Придактора.. написал 09.01.2018 21:40
Лис написал 09.01.2018 21:17