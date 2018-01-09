Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Около трети золотовалютных активов ЦБ РФ оказались в стране вероятного противника

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 9

Около трети золотовалютных активов ЦБ РФ оказались в стране вероятного противника

Около трети золотовалютных активов Центрального банка России размещены в США, сообщает Газета.ру со ссылкой на обзор регулятора.

На 31 июня прошлого года в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов ЦБ вложил $218,7 млрд или 52,4% из $417,8 млрд активов Банка России в иностранных валютах и золоте.

Также ЦБ за год почти вдвое увеличил свои вложения в депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов - с 9,9% до 18,6% или до $77,6 млрд.

Если анализировать географическую структуру активов, то больше всего Банк России вложил в активы США — 27,2%, Франции – 12,5% и Германии – 10%. В России находилось всего 22,7% активов, из которых примерно две трети (16,1% от общего объема активов) приходилось на золото в хранилищах ЦБ.

В целом активы, номинированные в доллары, составили на конец июня прошлого года 46,3%, тогда как в июле 2016 года они составляли 40,9%.

Активы в золоте на конец июня составили 16,1% или $67,3 млрд. Всего с июля 2016-го по июнь 2017 года Банк России купил золота на $8,8 млрд. При этом регулятор отмечает, что вложения в драгметаллы для ЦБ оказались неудачными, так как цена на золото за год упала на 3,7%.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
это позор! мат написал 09.01.2018 22:45
Александр ДВ написал 10.01.2018 06:47
Да с каких это х..в? Это бюджетное правило, все излишки от продажи добытых нефтегазов на закупку и обеспечение долларей. Развитие не предусмотрено изначально
Ответить
Re: Русским и не снилось..дажэ подумать о Золотовалютных Запасах с 1918 года..
Профессору спецыалисту по врпросам Спецобороны написал 10.01.2018 05:08
эти з\валютные запасы страны в ведении Шайки СатанистовСодомитов--русские отстранены от этих регулировок с 1918 года..Фсе творят этиПрофффесора в Ермолках как Сердюк --Наебулина и Сам Пу-Тупин-Мугабэ-2 они неуязвимы--их Защищает Золотуха с НацПсаней и протчей по.................ой...так шта г.Профффесор--вас снова натянули как ис.................й га......он.....и вы не профффесор а Такой ЖЭ Шмок как Пу-И-Тупин-М-2...фсех Враголв Руси на Дыбу..
Ответить
Re:
!!!!OQQ!TOT--JA BOG-OQQ!!!& написал 10.01.2018 02:19
"Около трети золотовалютных активов ЦБ РФ оказались в стране вероятного противника"
- Что поделаешь - духовные братья по безумию сегодняшних таки "оппозиционеров" - ебаныевротлибералы и правозащитники, кака выразители интересов и чаяний бесноватых гав-ноликов, безумных вчонкиных, таки примкнувших к ним тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков - таки верные почитатели фашингтонии - таки много сделали для того, чтобы разрушить СССР и подстелить его остатки таки под амеропитекию... То таки да...
Ответить
(без названия)
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 10.01.2018 01:49
вы ничего не понимаете, это - многоходовочка пуйла! они берут миллиарды (на самом деле уже триллионы) а он хоп и бросок дзю-до!
Ведь это же русское кредо все просрать, что только можно. В этом и состоит вся реальная русская история, которую русские постоянно пытаются фальсифицировать, чтобы никто не осознал, какие они на самом деле никчемыши и ничтожество
Ответить
(без названия)
стоик1101 написал 10.01.2018 00:52
задача сортирного Карлика - ловить щуку и трахать кабаеву - остальное сделают за него?
Ответить
куда
еще написал 09.01.2018 23:34
переть награбленное внешним управляющим Нашей Страной?
Ответить
это
мат написал 09.01.2018 22:45
позор!
Ответить
АП и ее посипаки работают через Ясновидение
Новая Теория..Придактора.. написал 09.01.2018 21:40
По новой Теории ..Никто так и не смог оседлать или сврнуть П.Грудинина ..ни Лужков -Кацман ни Сэмэн Собянин...Грудинин имеет за спиной Покровителя всемирного Придактора..которому Грудинин будет нужэн через 6 лет..а пока мол посидит Пу-И-Тупин-Мугабэ-2..Грудинин мол еще наберецца Опыта и развалит Русь до кирпичика-через 6 лет.....Озвучивал эту Версию какойта Шмуль в кипе....значит Пу-И-Му-2 ужэ достало всенародное одобрение к выборам в Марте 2018 --правильной дорогой идете тов.П.Грудинин--!!
Ответить
Долой выборы!!!
Лис написал 09.01.2018 21:17
Кто то еще хочет проголосовать за мартышек Хозяев денег,которые занимаются исключительно грабежом собственного народа?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО?
М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО?
10.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Распил зарплаты по-сколковски (2)
М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО? (0)
В Казахстанской тюрьме голодают избитые женщины (4)
730 лучших людей России стали "мальтийскими кавалерами" (5)
Минфин предложил сократить число чиновников, а оставшимся поднять зарплату (9)
Около трети золотовалютных активов ЦБ РФ оказались в стране вероятного противника (9)
Турпоток в Крым сократился на 3,2% за год (13)
ПФР начал отказывать россиянам в назначении пенсий по старости (24)
Россельхознадзор рапортовал об уничтожении более 19 тысяч тонн санкционной еды (11)
ВЦИОМ: 73% россиян верят, что жизнь в стране налаживается (27)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Государства-химеры: сопротивление налаживается
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не наша элита
Дарья Митина Дарья Митина: Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича...
Дарья Митина Дарья Митина: Рoвнo 5 лет назад
Максим Калашников Максим Калашников: Из станицы Ладожской
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss