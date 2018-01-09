"Около трети золотовалютных активов ЦБ РФ оказались в стране вероятного противника"

Около трети золотовалютных активов Центрального банка России размещены в США, сообщает Газета.ру со ссылкой на обзор регулятора.

На 31 июня прошлого года в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов ЦБ вложил $218,7 млрд или 52,4% из $417,8 млрд активов Банка России в иностранных валютах и золоте.

Также ЦБ за год почти вдвое увеличил свои вложения в депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов - с 9,9% до 18,6% или до $77,6 млрд.

Если анализировать географическую структуру активов, то больше всего Банк России вложил в активы США — 27,2%, Франции – 12,5% и Германии – 10%. В России находилось всего 22,7% активов, из которых примерно две трети (16,1% от общего объема активов) приходилось на золото в хранилищах ЦБ.

В целом активы, номинированные в доллары, составили на конец июня прошлого года 46,3%, тогда как в июле 2016 года они составляли 40,9%.

Активы в золоте на конец июня составили 16,1% или $67,3 млрд. Всего с июля 2016-го по июнь 2017 года Банк России купил золота на $8,8 млрд. При этом регулятор отмечает, что вложения в драгметаллы для ЦБ оказались неудачными, так как цена на золото за год упала на 3,7%.