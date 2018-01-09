Минфин предложил сократить число чиновников, а оставшимся поднять зарплату

Правительство РФ решило свернуть антикризисную программу заморозки зарплат госслужащих, действующую с 2014 года. Вдобавок к индексации на 4%, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря, Минфин подготовил проект постановлений кабмина о дополнительном финансовом поощрении чиновников, сообщает ТАСС.

Согласно документу, увеличение зарплат будет проведено за счет средств, сэкономленных в результате сокращения штатов чиновников. Зарплаты будут повышены сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, в том числе на местах. Как считают в Минфине, такие меры должны помочь повысить эффективность работы органов исполнительной власти.

В проекте постановления правительства описывается порядок такого сокращения штатов и перераспределения средств. Так, устанавливается, что федеральные органы будут направлять в правкомиссию по административной реформе свои предложения по оптимизации штата, которые должны быть рассмотрены в течение месяца.

После одобрения комиссией эти предложения будут направляться в Минфин, который обобщит их и внесет в правительство проект постановления, корректирующий предельную численность штата и фонд оплаты труда чиновников. Этим же документом будет предусмотрено увеличение фонда оплаты труда ведомств пропорционально сокращению штата.

По данным Минфина, на которые ссылается РБК, в 2016 году сокращение штата госорганов составило на федеральном уровне 11,3%, данных за 2017 год пока не поступало. "Перераспределять свободные средства ФОТ между работающими чиновниками последние три года могли не все ведомства, а только те, в которых вакантные места не превышают 10% от утвержденной предельной численности. Это была одна из антикризисных "тактических" мер, фигурировавшая в федеральном бюджете в 2015, 2016 и 2017 годах. Теперь, когда бюджет стабилизирован, от этой нормы решено отказаться", - поясняет издание.

Напомним, согласно данным Росстата, средняя зарплата федеральных чиновников в России выросла на 4% и составила 115,7 тысячи рублей. При этом средняя зарплата по России к концу 2016 году была на уровне 36,2 тысяч рублей в месяц.

Наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате российского правительства – их среднемесячный оклад за отчетный период составил 228,48 тысячи рублей. Средняя зарплата госслужащих в администрации президента выросла до 218,65 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Счетная палата – 180,7 тысячи рублей в месяц.

Российские сенаторы в 2016 году в среднем получали 176,15 тысячи рублей, а депутаты Госдумы – 154,85 тысячи рублей. Среди министерств больше всего получали сотрудники МИДа – 147,2 тысячи рублей.

В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда – 136,1 тысячи рублей. У работников Верховного суда этот показатель составил около 130 тысяч рублей.

По данным статистического ведомства, численность работников, занятых на должностях гражданской службы в федеральных госорганах, на конец декабря прошлого года составила 38 тысяч человек. При этом штаты работников были укомплектованы на 85,6%.