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Московский листок

Минфин предложил сократить число чиновников, а оставшимся поднять зарплату

Опубликовано 09.01.2018 в разделе комментариев 9

Минфин предложил сократить число чиновников, а оставшимся поднять зарплату

Правительство РФ решило свернуть антикризисную программу заморозки зарплат госслужащих, действующую с 2014 года. Вдобавок к индексации на 4%, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря, Минфин подготовил проект постановлений кабмина о дополнительном финансовом поощрении чиновников, сообщает ТАСС.

Согласно документу, увеличение зарплат будет проведено за счет средств, сэкономленных в результате сокращения штатов чиновников. Зарплаты будут повышены сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, в том числе на местах. Как считают в Минфине, такие меры должны помочь повысить эффективность работы органов исполнительной власти.

В проекте постановления правительства описывается порядок такого сокращения штатов и перераспределения средств. Так, устанавливается, что федеральные органы будут направлять в правкомиссию по административной реформе свои предложения по оптимизации штата, которые должны быть рассмотрены в течение месяца.

После одобрения комиссией эти предложения будут направляться в Минфин, который обобщит их и внесет в правительство проект постановления, корректирующий предельную численность штата и фонд оплаты труда чиновников. Этим же документом будет предусмотрено увеличение фонда оплаты труда ведомств пропорционально сокращению штата.

По данным Минфина, на которые ссылается РБК, в 2016 году сокращение штата госорганов составило на федеральном уровне 11,3%, данных за 2017 год пока не поступало. "Перераспределять свободные средства ФОТ между работающими чиновниками последние три года могли не все ведомства, а только те, в которых вакантные места не превышают 10% от утвержденной предельной численности. Это была одна из антикризисных "тактических" мер, фигурировавшая в федеральном бюджете в 2015, 2016 и 2017 годах. Теперь, когда бюджет стабилизирован, от этой нормы решено отказаться", - поясняет издание.

Напомним, согласно данным Росстата, средняя зарплата федеральных чиновников в России выросла на 4% и составила 115,7 тысячи рублей. При этом средняя зарплата по России к концу 2016 году была на уровне 36,2 тысяч рублей в месяц.

Наибольшую зарплату получали госслужащие в аппарате российского правительства – их среднемесячный оклад за отчетный период составил 228,48 тысячи рублей. Средняя зарплата госслужащих в администрации президента выросла до 218,65 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Счетная палата – 180,7 тысячи рублей в месяц.

Российские сенаторы в 2016 году в среднем получали 176,15 тысячи рублей, а депутаты Госдумы – 154,85 тысячи рублей. Среди министерств больше всего получали сотрудники МИДа – 147,2 тысячи рублей.

В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда – 136,1 тысячи рублей. У работников Верховного суда этот показатель составил около 130 тысяч рублей.

По данным статистического ведомства, численность работников, занятых на должностях гражданской службы в федеральных госорганах, на конец декабря прошлого года составила 38 тысяч человек. При этом штаты работников были укомплектованы на 85,6%.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: неизбежным следствием будет еще большее распухание бюрократического аппарата
ИМЕННО написал 10.01.2018 02:22
и при этом - чиновники - полностью замораживают любое развитие - чиновники и полицаи - ЭТО СМЕРТЬ РУССКОГО НАРОДА ну и конечно попы. а про карателей фсжбшников и других убийц и говорить нечего
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(без названия)
Музичко г. Зопорожье написал 10.01.2018 02:11
Такое было году в 2001 в науке.
Но тут закон такой. Если бюрократия и делает поползновения в смысле сокращения и оптимизации самой себя, то неизбежным следствием будет еще большее распухание бюрократического аппарата. При этом оклады их увеличены, а значит, еще больше денег она сжирает
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(без названия)
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 10.01.2018 01:04
Пора распускать это недогосударство
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(без названия)
стоик1191 написал 10.01.2018 01:00
Государство-концлагерь...мечта сортирного Карлика?
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имееются данные - когда чиновников сокращают - их число увеличивается!
биосистема паразитов написал 10.01.2018 00:45
удаляя комментарии вы - говорите МЫ ЗАЛУПУТИНСКИЕ ШЕСТЁРКИ - СЛУЖИМ УПЫРЯМ.
.
когда паразитов пытаются убить, они усиленно размножаются!!
когда чиновникам - поднимают зарплату - это означает - ЧТО ИХ БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГАРАНТИРОВАНО! - ведь чиновник и полицай (погононосец) в мордоре - ЕСТЬ ОСНОВОНОЙ ВРАГ - ВРАГ НАСТОЛЬКО СТРАШНЫЙ - ЧТО ИМЕННО ОН - ИСТРЕБИТ РУССКИЙ НАРОД - ПОЛНОСТЬЮ И ДОВЕДЁТ ДО ВОЙНЫ - МОРДОР.
чиновники - придумывают схемы воровства и новые должности - куда инкапсулируют своих протэжэ - сынуль и роднуль - это МАФИЯ - чиновники - это СМЕРТЬ МОРДОРА и смерть народа смерть вообще всего русского - будущее поганого концлагеря - неизбежная война и масовые людоедства.
чиновник и полицай - это хуже гитлеровских войск, те убивали чужой народ - эти убивают свой.
ТЕХ - народ имел права убивать - этих народ должен кормить - а сам подыхать.
.
вот это и есть НОВЫЙ ВИД ВОЙНЫ - КОГДА СОЛДАТЫ НЕ НУЖНЫ - ПРОСТО КРИМИНАЛИЗИРУЕШЬ ДЕПУТАН СУДЕЙ РЕЗИДЕНТА И ВОРОВИТЕЛЬСТВО, А ДАЛЬШЕ УЖЕ ПО ЦЕПОЧКЕ ВЕРТУХАЛИ - вся бандито и уголовка подсосется - грабь воруй убивай!
.
вот что такое мордор.
.
а будет еще хуже!
.
будет хуже в сотни и тысячи раз.
.
из мордора сделают концлагерь с прочипированными рабами - которых можно будет убивать насиловать пытать грабить ОТКРЫТО - хотя и сегодня никто не прячется - истребляя русских миллионами в год.
.
русский = мертвый.
.
хотите жить - бегите из концлагеря.
Ответить
здравый
смысл написал 10.01.2018 00:14
подсказывает - чинуш ампутируют, полицаев - ни-ни, видать, скоро уже..
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Пусть будет
Бардак написал 09.01.2018 23:56
Законов новых много, выполнять некому - никто не виноват (все в декретах и отпусках). Опять бояре плохие.
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нет
слов написал 09.01.2018 23:52
туда им и дорога. будут бюджет биржи труда выкачивать)))
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egshb ;bhe.n yf heccrjq rhjdb
utyjwblz hf,jd написал 09.01.2018 23:46
'nj djqyf/
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