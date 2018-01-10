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Московский листок

730 лучших людей России стали "мальтийскими кавалерами"

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 5

паспорт гражданство
730 лучших людей России стали "мальтийскими кавалерами"

Мальтийское правительство опубликовало документ, в котором говорится, что гражданами этой страны за последние три года стали 730 россиян. Как сообщает РБК, россияне, упомянутые в списке, получили мальтийские паспорта по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», действующей на Мальте с конца 2013 года. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты, — 880 тысяч евро.  

В частности, в списке оказались основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса и членов его семьи, полные тезки совладельца крупнейшего в России производителя водки Beluga Group Александра Мечетина, владелец девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимир Воронин и члены его семьи и многие другие. В пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие мальтийского гражданства у Аркадия Воложа, заявив, что наличие паспорта этой страны помогает главе «Яндекса» передвигаться по миру без виз. Владимир Воронин также подтвердил наличие у себя и своей семьи мальтийского паспорта, связав его получение с возможностью свободно передвигаться по миру и подходящими условиями оформления гражданства.

А что? Не первый, однако, случай. Вот еще император Павел Первый был мальтийский кавалер, и тоже приобрел сие отличие посредством щедрых пожертвований Мальтийскому ордену. Однако современники не оценили этого и резко покритиковали императора табакеркой, а позже гвардейским шарфом.

И в более поздние эпохи наличие второго гражданства, в особенности стран западных, нередко приводило к отправке на лечение благодатным климатом Сибири, иной раз на целых 10 лет без права переписки.

Но в новой конституции свободной России появилась статья 62, гарантирующая гражданам право "иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации". Что дало основание одному государственному секретарю США публично усомниться, что российская элита и в самом деле российская...

Давайте прикинем: 880 тысяч евро, которые надобно по минимуму потратить на приобретение мальтийского гражданства, это примерно 1 миллион долларов. 730 россиян, купивших мальтийское гражданство - это 730 миллионов долларов, безвозвратно покинувших Россию. Только на Мальте. Но мы ж понимаем, что если уж кто решил приобрести гражданство, то обычно покупает еще и недвижимость - ну с какого перепугу платить миллион долларов за статус европейского бомжа? Ну а это неизбежно сопряжено с открытием счета в местном банке - вот даже кандидат в президенты РФ от КПРФ г-н Грудинин признавался, что не слишком доверяет российской банковской системе, отчего сбережения на черный день предпочитает хранить за границей. 

Грудинин признался, что выводил деньги за границу,... 

Но господа новые русские мальтийцы, понятое дело, не государственные служащие, не публичные политики, так что имеют полное право... Хотя, если честно, при приобретении иностранного гражданства можно приобрести и подходящее иностранное имя - вот покойный Борис Березовский числился Платоном Елениным. И ни в жисть не догадаешься, что этот Платон на самом деле заместитель секретаря Совета безопасности и носитель сугубых государственных тайн.

И уж тем более не догадаешься, сколько на самом деле выводят денег из страны "новые русские иностранцы". И сколько государственных секретов. 

Тут, как говорится, табакерок не напасешься...

А.Б.



Рейтинг:   4.91,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 5
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730 не лучших людей России стали
своллачами написал 10.01.2018 06:54
730 людей России стали - они построили себе коммунизм на наших с вами костях !
пусть у них харя треснет!
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Re: УсЁ нормалЁк.
Хорошист написал 10.01.2018 06:00
А ты к старшим в жопу не заглядывай.
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УсЁ нормалЁк.
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 04:56
Между дрочим, если поджать личные, разгульные свободы своре сожителя Кабаевой, то рф рухнет, ей богу.
А так рф еще долго будет гнить да подгнивать развеивая свою вонь по миру.
Печальный факт в том, що среди руско-российско-жопастого населения встречаются и порядочные люди.
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(без названия)
Дед Отмороз написал 10.01.2018 03:42
Табакерки сейчас и не найдешь. Мы уж как нибудь по современному. Ну вообще-то эти патриоты в кавычках совсем не первые в расстрельных списках. Первыми будут истинные патриоты: всякие главстерхи и их присные чубайсы с менделями. А ежели за границу сбегуть, то надеюсь ледорубов на всех хватит, как на троцкого.
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(без названия)
Профессор, специалист по вопросам обороны написал 10.01.2018 01:44
Это 730 русских профессиональных патриотов-кремлядей!
Патриотизм - удивительно доходное дело! кремляди на нем нарубили более 5 триллионов долларов!
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