В Казахстанской тюрьме голодают избитые женщины

В учреждении ЛА — 155/1 (Республика Казахстан) четвертый день на голодовке женщины в том числе и беременная (на 6 месяце).

Поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения. Одна женщина избита сотрудниками учреждения. Вчера на пульт 115, прямо с СИЗО в присутствии сотрудников учреждения. Устав от издевательства позвонили сами женщины и сообщили что телефон им за деньги принесли сотрудники, что сотрудниками избита женщина имеется телесные повреждения.

Женщины добровольно сдали телефоны которые купили у сотрудников. Ночью пришли сотрудники и забрали женщину которая ранее была ими избита, больше ее не видели, беременная женщина вскрылась. Что сейчас происходит неизвестно, мужчина который тоже находился на голодовке и зашил себе рот пропал, ни кто не знает что с ним. Примите меры срочного реагирования.

Елена Семёнова

г. Павлодар