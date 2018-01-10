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Московский листок

В Казахстанской тюрьме голодают избитые женщины

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 4

казахстан тюрьма
В Казахстанской тюрьме голодают избитые женщины

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

В учреждении ЛА — 155/1 (Республика Казахстан) четвертый день на голодовке женщины в том числе и беременная (на 6 месяце). 

Поводом для голодовки послужило унижение женщин, жестокое обращение к ним со стороны сотрудников учреждения. Одна женщина избита сотрудниками учреждения. Вчера на пульт 115, прямо с СИЗО в присутствии сотрудников учреждения. Устав от издевательства позвонили сами женщины и сообщили что телефон им за деньги принесли сотрудники, что сотрудниками избита женщина имеется телесные повреждения. 

Женщины добровольно сдали телефоны которые купили у сотрудников. Ночью пришли сотрудники и забрали женщину которая ранее была ими избита, больше ее не видели, беременная женщина вскрылась. Что сейчас происходит неизвестно, мужчина который тоже находился на голодовке и зашил себе рот пропал, ни кто не знает что с ним. Примите меры срочного реагирования. 

Елена Семёнова 

г. Павлодар



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 4
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Re: мы не хотели отделяться
людмила написал 10.01.2018 06:06
Мы хотим жить хотя бы нормально Но это все бесредел власти Все боятся расстрела
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Re: Это понятно.
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 04:59
Ну ты долбанулся!!!!!!!!!!!!!!!!
По унижению россиянина россиянином (то бишь русским русского) мировая история не знает аналогов.
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Это понятно.
ATT написал 10.01.2018 02:29
Азия останется Азией; тюрки остаются тюрками. Ничто в этом мире не ново.
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(без названия)
!!!!OQQ!TOT---JABOGOQQ!!!& написал 10.01.2018 02:04
-Откуда мы знаем, кто там прав, а кто там виноват? Таки сказистан отделился от СССР - ну и пусть идет нах со своими таки проблемами - еще Мы должны всяких ваших арестантов с тюремщиками мирить... То таки да...
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