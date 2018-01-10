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Московский листок

М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО?

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, что президент РФ, втащив РФ во Всемирную торговую организацию в 2012 году, получил закономерный кризис. ЕС требует с Москвы 1,4 млрд. евро. А на хрена нам ВТО, коли никакой свободной торговли в ее рамках один черт нет?



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