Максим Калашников о том, что президент РФ, втащив РФ во Всемирную торговую организацию в 2012 году, получил закономерный кризис. ЕС требует с Москвы 1,4 млрд. евро. А на хрена нам ВТО, коли никакой свободной торговли в ее рамках один черт нет?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО?
Максим Калашников о том, что президент РФ, втащив РФ во Всемирную торговую организацию в 2012 году, получил закономерный кризис. ЕС требует с Москвы 1,4 млрд. евро. А на хрена нам ВТО, коли никакой свободной торговли в ее рамках один черт нет?
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