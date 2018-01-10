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Московский листок

Распил зарплаты по-сколковски

Опубликовано 10.01.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

протест рабочие зарплата
Распил зарплаты по-сколковски

9 января 2018 года в офисном центре Менделеевского квартала должны были пройти переговоры между рабочими компании «Мегаполис» и их работодателями.

Пришли рабочие, пришел юрист от профсоюза РПРиУ (осуществляющего юридическую защиту рабочих). Работодатели на переговоры не явились. Чуть позже работодатели связались по телефону с рабочими и заявили, что хотят поговорить с юристом, представляющим их интересы. Однако когда профсоюзный юрист позвонил им, работодатели заявили, что не знают - кто он и не желают с ним разговаривать.

Напоминаем, рабочие фирмы ООО «МЕГАПОЛИС» работали на строительстве здания лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ» по 12 часов в день, почти без выходных, а затем им сказали: "Заплатить не сможем, денег нет". Перед кем-то они остались должны за полтора месяца, а перед кем-то и за три. Возмущенные строители 29 декабря коллективно явились в офис работодателя.

Следует отметить, что работодатели, а также хозяева офисного здания были не очень счастливы увидеть 29 декабря большое количество рабочих, оскверняющих своим присутствием святыню бизнеса. Сначала от людей потребовали убираться. Потом вступили с ними в переговоры. После долгих дебатов сошлись на том, что встреча инициативной группы (трое рабочих, представитель СМИ и профсоюза) состоится сразу после каникул - 9 января в 11 часов, предварительно по адресу офиса - Квартал Менделеева, ул. Нобеля д. 7. Представители компании будут проверять пофамильно каждого рабочего и по результатам выявленных невыплат, сразу перечислять ему деньги. Переговоры от "Мегаполиса" проводил зам.генерального директора компании - Юрий Кондратов. Однако, как было написано выше, работодатель соизволил не исполнить свое обещание, причем,

в крайне оскорбительной для рабочих форме.

Естественно, рабочие не хотят и не могут мириться с этим издевательством. Следующий коллективный визит в офис "Мегаполиса" назначен на четверг, 11 января, на 14-00.

Адрес - Москва, Квартал Менделеева, ул. Нобеля д. 7 (ближайшее метро - Славянский бульвар).



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сергей написал 10.01.2018 07:25
Справедливость по путински!!!!
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изобретение содомитофс и ..
Распил РОссии... написал 10.01.2018 05:25
к 2012 году на Украине Первенство ЕС по футболу--олигирх Ахметофс --для своей команды Шахтер по Футболу расходовал $400 мильеонфс баксофс..Содомиты с РФ--при постройке такого жэ стадиона для Футбола к 2018 году Мировое Первенство ..расходовали $4.5 мильярда баксофс..Это ДОктора Строительный Наук РФ нарисовали такой Проект Стройки--в 10 раз Дорожэ..т.е. распил РФ продолжаеца..с Бюджэта РФ своровано вчистую 4.0 мильярда Баксофс..Ролдугин Плачет Играя на Балалайке..Ротенбэрг можэ повезицца от Злобы..
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