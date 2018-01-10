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Московский листок

Скончался Михаил Державин

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 7

Скончался Михаил Державин

Советский и российский актер театра и кино Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра сатиры. Народный артист России умер 10 января 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. Окончил Театральное училище имени Щукина. С 1959 года работал в Театре имени Ленинского комсомола, а затем в Театре на Малой Бронной. В 1968 году перешел в Театр сатиры.

Михаил Михайлович также известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает более 40 кинолент. Среди них: «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами», «Старые клячи» (2000). Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы «Утренняя почта» (в середине 1980-х годов) и «Хочу знать» (в 2007-2013 годах). Много лет выступал в роли пана Ведущего в юмористическом телешоу «Кабачок „13 стульев“».

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Очередной лицедей
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед -$ДальССкий написал 10.01.2018 18:32
наверное он для страны дОбыл тысячи тонн угля,
или спасал из огня людей,
а может он людям пришивал нужное и отрезал ненужное,
не он ли охранял Родину по-полгода не всплывая с глубин океана.
кароче, склихасовский!
" Много шума из ничего"
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(без названия)
правфланговый написал 10.01.2018 14:40
Не сказать что восторгался но - жаль В Зимнем вечере в Гаграх не снимался, там Ширвиндт роль телевуедущего играл, перпутали. Еще приходя т на ум комедии 90-х годов моя морячка и импотент. Еще в начале 1970-х вместе с Сенчиной кажется исполил детскую песню в которой слова Ускаали деревянные лошадки...
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Лучше бы
Путин умер... написал 10.01.2018 14:37
.
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пустое место.
--- написал 10.01.2018 11:57
разве что женами знаменит.
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Re:
Юрий Скударнов написал 10.01.2018 11:33
Фединька - Ваш юмор неуместен.
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(без названия)
В лад написал 10.01.2018 11:19
В фильме "Зимний вечер в Гаграх" не снимался.А фильм-собака в лодке процитирован два раза.
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 11:18
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