Скончался Михаил Державин

Советский и российский актер театра и кино Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщается на сайте Московского театра сатиры. Народный артист России умер 10 января 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. Окончил Театральное училище имени Щукина. С 1959 года работал в Театре имени Ленинского комсомола, а затем в Театре на Малой Бронной. В 1968 году перешел в Театр сатиры.

Михаил Михайлович также известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает более 40 кинолент. Среди них: «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами», «Старые клячи» (2000). Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы «Утренняя почта» (в середине 1980-х годов) и «Хочу знать» (в 2007-2013 годах). Много лет выступал в роли пана Ведущего в юмористическом телешоу «Кабачок „13 стульев“».