Россияне назвали США, Украину и Евросоюз главными врагами страны

Две трети россиян (66%) уверены, что у РФ есть враги, 23% считают, что "наша страна окружена врагами со всех сторон", сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса "Левада-центра".

Главными врагами России наши сограждане считают США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие советские республики (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%).

Еще 4% россиян считают врагами страны тех "кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья Путина".

21% опрошенных называли самыми опасными врагами России "скрытых, внутренних".

Социологи отмечают, что доля тех, кто считает, что у России есть враги, стала минимальной с 2012 года — тогда об этом заявили 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году, когда на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов.

По словам сотрудника Левада-центра Дениса Волкова, неприязненный настрой россиян связан с информационным фоном. "По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.