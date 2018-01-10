Россияне назвали США, Украину и Евросоюз главными врагами страны

Две трети россиян (66%) уверены, что у РФ есть враги, 23% считают, что "наша страна окружена врагами со всех сторон", сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса "Левада-центра".
Главными врагами России наши сограждане считают США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие советские республики (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%).
Еще 4% россиян считают врагами страны тех "кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья Путина".
21% опрошенных называли самыми опасными врагами России "скрытых, внутренних".
Социологи отмечают, что доля тех, кто считает, что у России есть враги, стала минимальной с 2012 года — тогда об этом заявили 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году, когда на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов.
По словам сотрудника Левада-центра Дениса Волкова, неприязненный настрой россиян связан с информационным фоном. "По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.
бы написал 10.01.2018 18:44
Ваня написал 10.01.2018 17:04
Тень написал 10.01.2018 16:08
отец Пигидий написал 10.01.2018 14:46
KONDUKTOR написал 10.01.2018 14:00
ma-rat написал 10.01.2018 13:34
так то вот оно!! написал 10.01.2018 13:29
а доходы нищенки побирушки украины на 2018 год запланированы в сумме 29,3 млрд долларов!!!!
то есть мы на празднование одного праздника, тратим более половины годовых доходов нацисткой украины!!!!
В лад написал 10.01.2018 12:10
Иваныч написал 10.01.2018 11:48
15426378 написал 10.01.2018 11:44
Отдать должное, там не дураки работают на оболванивание населения.
Телевизор - настоящее ЗЛО,терминал подключения к "МАТРИЦЕ".
Не смотрю его уже давно и не планирую покупать новый,ибо старому и
совершенно исправному "SONY" уже = 25 лет (таких = 2 в квартире).
Печально,что население зависимо от этого прибора...
А враги были,есть и будут как вне,так и внутри.
Вопрос в другом: позволяем ли мы им влиять на нас.
Но главный враг - ты сам,твоя лень,твое безволие,твое невежество.
Враги используют эти слабости...как паразиты...
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 11:23
Единственный друг России это - Ын. Жалко, що Федор Костров очень рано зажмурился.
злой ватник написал 10.01.2018 11:12
только мне не понятно , чем опг путина хуже опг
трампа , если они работают вместе ! и санкции против
рф вводят вместе и грабят рф парой ?
байки про зловредных путинцев придуманы для того , чтобы лякторат и не смел подумать о главном враге
страны - капитализме , а у нас и периферийном ко всем бедам .
Видал написал 10.01.2018 10:55