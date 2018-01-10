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Московский листок

Россияне назвали США, Украину и Евросоюз главными врагами страны

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 13

Россияне назвали США, Украину и Евросоюз главными врагами страны

Две трети россиян (66%) уверены, что у РФ есть враги, 23% считают, что "наша страна окружена врагами со всех сторон", сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса "Левада-центра".

Главными врагами России наши сограждане считают США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие советские республики (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), фундаменталисты и сторонники запрещенного в России «Исламского государства» (5%).

Еще 4% россиян считают врагами страны тех "кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / «друзья Путина".

21% опрошенных называли самыми опасными врагами России "скрытых, внутренних".

Социологи отмечают, что доля тех, кто считает, что у России есть враги, стала минимальной с 2012 года — тогда об этом заявили 63% опрошенных. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году, когда на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт — тогда эту позицию разделяли 84% респондентов.

По словам сотрудника Левада-центра Дениса Волкова, неприязненный настрой россиян связан с информационным фоном. "По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: однако
бы написал 10.01.2018 18:44
Неплохо посчитать,сколько денег выделяется на плитку в Москве,и какой годовой бюджет Забайкальского края. Это очень смешно.
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(без названия)
Ваня написал 10.01.2018 17:04
Народ России - трусливое Дубье, проснется только когда в Москве ахнет! А так до последнего будет целовать в задницу Пу за то, что совсем до конца еще не ограбил и не всех убил!
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Re: Ищи врага в зеркале.
Тень написал 10.01.2018 16:08
нечисть в зеркалах не отражается
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(без названия)
отец Пигидий написал 10.01.2018 14:46
"По телевизору все время говорят..." - какие еще нужны комментарии? Безмозглому быдлу, называемому "россиянами", за хорошие бабки изо дня в день промывает мозги целая армия пропагандонов (все эти кисели-шапиры, скабеевы-пушковы и прочая такая же мерзoсть)... вполне закономерный результат: быдло назвало США, Украину и Евросоюз главными врагами Быдлостана.
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(без названия)
KONDUKTOR написал 10.01.2018 14:00
КАКАЯ ТО РАСКЛАДКА СТРАННАЯ. БОЛЬНО ИХ МНОГО ПРОЦЕНТОВ ТО НАБИРАЕТСЯ. ВЫВОД: ЭТО ВСЁ ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ ЛЕВАДА ЦЕНТРА.
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(без названия)
ma-rat написал 10.01.2018 13:34
Еще свежа память о беспределе 90х.возвращения этого боятся большинство-знают,что не переживут.потому пожилые,женщины,инвалиды будут голосовать лишь бы за стабтльность,то есть за то же что сейчас.удивляют оракулы в ютубе-все грозно пророчат скорый конец режиму,вроде с виду умные,в словах натрерированы книжных.про 2процента расказывают,которые перевернут власть-мечты бессильных.два процента могут изменить,если они готовы на жесткость,смерть.но это при условии,если власть кэтому мало готова,слаба духом.но как раз власть в рф сильна-она готова убивать ,запугивать непослушных любыми способами,и не остановится перед жертвами-растрел совета в 93г,норд ост,беслан.не думаю,что запад так уж до конца пойдет в своих санкциях к олигархам рф-договорятся.западу наплевать,что творит власть в рф,если она ослабляет страну,добивает или просто дебилизирует население.но претензий на внешние територии рф запретят.а природных богатств в рф хватит,чтоб не было голода,чтоб подкупать китай,японию-всех.а население в рф будет голосовать за эту власть до конца.кроме этого,вся опозиция в рф и власть-одно целое.вы кричите гневно в ютубе.кпрф-водит голосовать 3й десяток лет,успокаивает,мол уж теперь то победим,теперь вот уж грудинин точно,только не революция,только не майдан.есть серийные критики типа невзорова,панасенкова-они работают на власть,захламляя головы,смешивая мерзость нынешней рф с памятью о советском.они нахадят кусочек грязи в прошлом и размазывают полотно чтоб не видно стало хорошего,называя это совком.они тоже полезны власти,одно целое.в общем,одни патриоты вроде против пу внутри страны,но за него когда крымнаш,новоросиянаш,сирия наш и если надо,то трамп наш.кстати,нверно навального просто придержали,пригодится если нада будет опять делать шоу-выборы-он еще молод и главное управляем и один раскручен.молчит он,молчат протесты.как начнут в ютубе призывать выйти-выйдут,пар выпустят и все.
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(без названия)
так то вот оно!! написал 10.01.2018 13:29
россияне в долларах потратили на новогодние праздники 15,5 млрд долларов.
а доходы нищенки побирушки украины на 2018 год запланированы в сумме 29,3 млрд долларов!!!!
то есть мы на празднование одного праздника, тратим более половины годовых доходов нацисткой украины!!!!
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Ищи врага в зеркале.
В лад написал 10.01.2018 12:10
Как были крепостные до 1861 г., так и остались. "Вот приедет барин......................"
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(без названия)
Иваныч написал 10.01.2018 11:48
Странно, почему- то Империя добра не вошла в список вопросов.
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О "матрице" и людских пороках
15426378 написал 10.01.2018 11:44
Все это говорит о том, что пропаганда работает = отлично.
Отдать должное, там не дураки работают на оболванивание населения.
Телевизор - настоящее ЗЛО,терминал подключения к "МАТРИЦЕ".
Не смотрю его уже давно и не планирую покупать новый,ибо старому и
совершенно исправному "SONY" уже = 25 лет (таких = 2 в квартире).
Печально,что население зависимо от этого прибора...
А враги были,есть и будут как вне,так и внутри.
Вопрос в другом: позволяем ли мы им влиять на нас.
Но главный враг - ты сам,твоя лень,твое безволие,твое невежество.
Враги используют эти слабости...как паразиты...
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 10.01.2018 11:23
Прибалты и сирийцы тоже отъявленные враги РФ. Южно-корейцы, японцы, англичане, немцы, французы вообще подонки.
Единственный друг России это - Ын. Жалко, що Федор Костров очень рано зажмурился.
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(без названия)
злой ватник написал 10.01.2018 11:12
видал я лжеца , да не провел он меня .а , видал ?
только мне не понятно , чем опг путина хуже опг
трампа , если они работают вместе ! и санкции против
рф вводят вместе и грабят рф парой ?
байки про зловредных путинцев придуманы для того , чтобы лякторат и не смел подумать о главном враге
страны - капитализме , а у нас и периферийном ко всем бедам .
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(без названия)
Видал написал 10.01.2018 10:55
Дураки, созданные зомбоящиком Ложь ТВ и ФСБ действительно господствуют в РФ. Потому России будет кирдык, если только народ не проснется и не поймет, что главный враг - ОПГ Путина!
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