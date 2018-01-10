Кремль будет завлекать на выборы "Айфонами", "Айпадами" и "семейными играми"

Администрация президента подготовила для региональных администраций инструкцию по повышению явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года, сообщает РБК. В частности, один из проектов предлагает участникам делать селфи с избирательных участков и выкладывать их в соцсетях, чтобы получить призы. Победителям акции планируется подарить iPhone или iPad.

Для популяризации конкурса предлагается привлекать в качестве участников «звездных избирателей»: популярных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, популярных блогеров, известных юмористов и участников КВН.

Подготовка к конкурсу должна пройти в несколько этапов, рассказали два близких к Кремлю собеседника агентства. Мероприятие предлагается проводить по одному шаблону и обо всех действиях необходимо будет отчитываться перед федеральным центром.

Регионам нужно будет самим искать средства на организацию мероприятия и закупку призов, подчеркнули собеседники агентства.

Другой кремлевский проект – "Большие семейные игры" предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Это могут быть конкурсы по отгадыванию слов, забиванию мяча в ворота.

Еще одна акция — "Профориентирование" подразумевает тестирование детей на их склонности и способности. Также регионам предлагается проводить так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся работы школ. Эти референдумы не будут иметь юридической силы, но позволят выявить мнение родителей по тем или иным проблемам.

Издание напоминает, что в декабре 2016 года первый замглавы АП Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике заявил, что "основной кандидат должен победить на выборах при очень высокой явке – 70%". При этом Владимир Путин должен получить не менее половины голосов избирателей.