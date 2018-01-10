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Московский листок

Кремль будет завлекать на выборы "Айфонами", "Айпадами" и "семейными играми"

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 7

Кремль будет завлекать на выборы "Айфонами", "Айпадами" и "семейными играми"

Администрация президента подготовила для региональных администраций инструкцию по повышению явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года, сообщает РБК. В частности, один из проектов предлагает участникам делать селфи с избирательных участков и выкладывать их в соцсетях, чтобы получить призы. Победителям акции планируется подарить iPhone или iPad.

Для популяризации конкурса предлагается привлекать в качестве участников «звездных избирателей»: популярных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, популярных блогеров, известных юмористов и участников КВН.

Подготовка к конкурсу должна пройти в несколько этапов, рассказали два близких к Кремлю собеседника агентства. Мероприятие предлагается проводить по одному шаблону и обо всех действиях необходимо будет отчитываться перед федеральным центром.

Регионам нужно будет самим искать средства на организацию мероприятия и закупку призов, подчеркнули собеседники агентства.

Другой кремлевский проект – "Большие семейные игры" предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Это могут быть конкурсы по отгадыванию слов, забиванию мяча в ворота.

Еще одна акция — "Профориентирование" подразумевает тестирование детей на их склонности и способности. Также регионам предлагается проводить так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся работы школ. Эти референдумы не будут иметь юридической силы, но позволят выявить мнение родителей по тем или иным проблемам.

Издание напоминает, что в декабре 2016 года первый замглавы АП Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике заявил, что "основной кандидат должен победить на выборах при очень высокой явке – 70%". При этом Владимир Путин должен получить не менее половины голосов избирателей.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: все само за себя говорит.
дон Корлионе написал 10.01.2018 19:03
а кто глава этой семьи?
---------
В данном контексте слово"Семья" надо писать с большой буквы.
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все само за себя говорит.
Калькулятор написал 10.01.2018 17:14
"Большие семейные игры" - ну реально так прозрачно. Хочется спросить а кто глава этой семьи?
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Re: еще кто-то не понял?
Тень написал 10.01.2018 16:14
пока только бойкот.
Поживем - увидим.
Мы уже не раз разрушали наше будущее за варенье и печенье.
Все эти убогие завлекалочки пусть кремлевские креативщики оставят себе.
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(без названия)
отец Пигидий написал 10.01.2018 14:35
То есть, на Собчак и Грудинина, которых кукловоды выпустили на арену цирка для привлечения гопоты на так называемые избирательные участки, надежды у воров мало?
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еще кто-то не понял?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 10.01.2018 13:12
Ну как,будем продолжать агитировать за Грудинина?С пригожинскими троллями,все ясно,они за это деньги получают,а вот когда очевидное дойдет до обычного человека?!
Неужели не понятно,Путину нужна ЯВКА,ЯВКА и только ЯВКА,все остальное они и так получат.
Никакого сотрудничества с шулерами.Забастовка избирателей-не ходи сам и расскажи об этом товарищю!
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(без названия)
Карлуша написал 10.01.2018 12:36
А пусть кремляди сами играют в свои игры!
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Долой выборы!!!
Лис написал 10.01.2018 12:20
Вся власть Советам!!!Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
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