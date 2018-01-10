Российским чиновникам разрешили не декларировать доходы в криптовалюте

Российским чиновникам разрешат не декларировать сведения о доходах, полученные в криптовалюте, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанные Минтрудом рекомендации. "Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют", - говорится в документе.

В то же время министерство расширило список примеров «иных доходов», которые нужно отражать в декларации. Теперь в него включены денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе (в качестве подарков), за исключением супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, Минтруд рекомендовал чиновникам также указывать иные места работы, если они есть. Однако уточнили, что закон разрешает государственным госслужащим заниматься не только научной, творческой и педагогической деятельностью, но и иной оплачиваемой деятельностью.

Справки о доходах обязаны предоставить лица, занимающие государственные должности РФ, субъектов и муниципалитетов, а также сотрудники государственных корпораций и организаций, созданных на основании федеральных законов (ПФР, ФСС, ФОМС и т.д).