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Московский листок

Российским чиновникам разрешили не декларировать доходы в криптовалюте

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 3

Российским чиновникам разрешили не декларировать доходы в криптовалюте

Российским чиновникам разрешат не декларировать сведения о доходах, полученные в криптовалюте, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанные Минтрудом рекомендации. "Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют", - говорится в документе.

В то же время министерство расширило список примеров «иных доходов», которые нужно отражать в декларации. Теперь в него включены денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на невозвратной основе (в качестве подарков), за исключением супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, Минтруд рекомендовал чиновникам также указывать иные места работы, если они есть. Однако уточнили, что закон разрешает государственным госслужащим заниматься не только научной, творческой и педагогической деятельностью, но и иной оплачиваемой деятельностью.

Справки о доходах обязаны предоставить лица, занимающие государственные должности РФ, субъектов и муниципалитетов, а также сотрудники государственных корпораций и организаций, созданных на основании федеральных законов (ПФР, ФСС, ФОМС и т.д).

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: бабушка-одуванчик
бабушкин дедушка написал 10.01.2018 18:06
А опосля хорошо просесть.
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 10.01.2018 15:33
...вывод: зажатые между Сциллой американского раскулачивания и Харибдой ограбленных "руссиян", 1,5 триллиона оффшорных денег ринутся в крипто-МОНЕТЫ... Курс может (=должен) взлететь...
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Этих подонков
это написал 10.01.2018 13:29
все равно не спасет.
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