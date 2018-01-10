Делается еще один широкий шаг к ядерной войне

США планируют в конце января опубликовать новую ядерную доктрину — первую с 2010 года. Кроме новых условий для применения ядерных вооружений, США планируют модифицировать крылатую ракету Trident морского базирования, установив на нее боеголовку «пониженной мощности». Так Вашингтон хочет ответить на нарушение Москвой Договора РСМД.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на экс-чиновника американского госаппарата Джона Вулфстала, который «видел наиболее свежую версию новой доктрины».

Вулфстал ранее был специальным ассистентом главы американского государства по вопросам контроля над вооружениями и нераспространению ядерного оружия в ходе президентских сроков Барака Обамы. Он заявил, что новая позиция США по вопросам ядерного оружия, подготовленная Пентагоном, предполагает создание модифицированной версии ракеты Trident D5, только «с частью ее нормального заряда».

Задача этой модификации — предостеречь Российскую Федерацию «от использования тактического ядерного оружия в конфликтах в Восточной Европе», добавил Вулфстал.

- Довольно скверная новость, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В первую очередь потому, что заявленная цель не соответствует истинной. Россия никогда не применит первой тактическое ядерное оружие в Восточной Европе, хотя бы в силу того, что именно тут живет 70 процентов ее населения, находится столица государства и большинство главных экономически значимых объектов. Это все равно, что обвинять США в намерниии нанести ядерный удар по восточному побережью Северной Америки. Значит, речь идет об угрозе нанесения удара по каким-то иным объектам - либо об угрозе нанесения ядерного удара не "в ответ", а первыми. Вторая же, но главная по значимости неприятность - это переход к доктрине "ограниченной ядерной войны", т.е. относительно безопасного нанесения локального ядерного удара. Навряд ли главной целью такого удара будет Россия, способная нанести ответный удар глобального характера. Даже с учетом возможности превентивного ядерного удара США по российским пусковым установкам - такая доктрина уже озвучивалась в США, но скорее всего будет и впредь признана слишком рискованной. А вот в отношении стран, не располагающих слишком значительным ядерным арсеналом, например, КНДР или Индии, применение тактических ядерных зарядов может показаться вполне допустимым. Думаю, самой первой реакцией Китая и той же Индии будет форсированное формирование ядерной триады с резким увеличением своего ядерного потенциала, чтобы гарантировать себе безопасность от превентивного ядерного удара США. Экономические и технологические возможности у этих стран имеются. Несколько сложней обстоят дела с КНДР, которая уже объявлена для США "целью номер один" - Северной Корее трудно будет развернуть у себя достаточный ракетно-ядерный арсенал, и это может привести к асимметричных решениям Пхеньяна, что также несомненно увеличит опасность начала ядерного конфликта. Самое простое - это размещение пусковых установок вблизи границы, в первую очередь в Промышленном регионе Кэсон, находящемся всего в трех десятках километров от пригородов Сеула с населением около 23 миллионов человек. То есть население не только Севрной, но и Южной Кореи становится заложником американской ядерной доктрины. В принципе угроза даже локального ядерного конфликта в густонаселенном регионе планеты неприемлема, здесь же под угрозой оказываются Китай, Япония, Тайвань, Филиппины, не говоря уже об РФ и обеих Кореях. Это зона, в которой проживает около миллиарда человек! На примере некоторых видных сотрудников госдепартамента США мы видели, что у американской администрации могут быть проблемы с географией. И это, кажется, само по себе очень большая угроза...