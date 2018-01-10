ВЦИОМ: Интернет-СМИ обогнали по популярности печатную прессу

Новостные и аналитические порталы в интернете стали популярнее в России, чем традиционные печатные СМИ, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным социологов, при выборе между электронными и печатными изданиями для прочтения интересной статьи предпочтение все чаще отдается первому способу получения информации: в 2017 году - уже 47% опрошенных (с 29% в 2013 году). Печатные СМИ, напротив, потеряли позиции: их предпочли бы 46% (с 58% соответственно).

При этом каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционных печатных изданий в пользу электронных СМИ. "Хотя к полному отказу от бумажных изданий СМИ более трех четвертей россиян (79%) еще не пришли, в обозримом будущем в этом вопросе возможны серьезные изменения. Сегодня уже каждый третий среди граждан от 25 до 34 лет (35%), а также жителей обеих столиц (34%) готов полностью перейти на онлайн-контент (электронные газеты, журналы в интернете). По выборке в целом – каждый пятый (19%)", - отмечает ВЦИОМ.

В целом за последние несколько лет потребление печатной периодики снизилось более чем существенно: если в 2014 г. ее с той или иной регулярностью читали 77%, то в 2017 г. – 55%. Однако роста популярности интернет-версий изданий за три года в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м - 54%.

Отмечается, что рост популярности электронных СМИ особенно прослеживается в молодежных возрастных группах (70% среди 18-24-летних, 74% среди 25-34-летних), а также среди москвичей и петербуржцев (58%).