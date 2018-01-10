Россияне потратили почти триллион рублей за новогодние праздники

За новогодние каникулы 1 по 8 января 2018 года россияне потратили в магазинах, в том числе онлайн 920 млрд рублей, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (860 млрд рублей), сообщает RT со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что только в новогоднюю ночь онлайн-покупки сделали около 7 миллионов человек. Всего через интернет россияне потратили 23 млрд рублей, что на 22% больше чем годом ранее.

Самыми популярными товарами в традиционной рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете чаще приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.

По словам президента АКИТ Алексея Федорова, всплеск потребительской активности россиян в новогодние праздники обусловлен "в первую очередь благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции".

Отметим, что согласно ноябрьскому исследованию Высшей школы экономики, 29% россиян, то есть практически каждая третья семья, могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что "денег не хватает даже на еду".

Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства. Среди пенсионеров доля тех, кто жалуется на финансовые затруднения, выросла за год в 1,2 раза - с 31% до 38%.