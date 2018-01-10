Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россияне потратили почти триллион рублей за новогодние праздники

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 3

Россияне потратили почти триллион рублей за новогодние праздники

За новогодние каникулы 1 по 8 января 2018 года россияне потратили в магазинах, в том числе онлайн 920 млрд рублей, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (860 млрд рублей), сообщает RT со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что только в новогоднюю ночь онлайн-покупки сделали около 7 миллионов человек. Всего через интернет россияне потратили 23 млрд рублей, что на 22% больше чем годом ранее.

Самыми популярными товарами в традиционной рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете чаще приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.

По словам президента АКИТ Алексея Федорова, всплеск потребительской активности россиян в новогодние праздники обусловлен "в первую очередь благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции".

Отметим, что согласно ноябрьскому исследованию Высшей школы экономики, 29% россиян, то есть практически каждая третья семья, могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что "денег не хватает даже на еду".

Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства. Среди пенсионеров доля тех, кто жалуется на финансовые затруднения, выросла за год в 1,2 раза - с 31% до 38%.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Григорий написал 10.01.2018 19:23
А если посмотреть эти траты по социальным группам???? Сколько потратил водитель Васька из Урюпинска, сколько губернатор Лешка Дюмин, сколько Аркашка Роттенберг явно будет видно, что 700 ярдов прожрали чиновники и путинские дружворы.
Ответить
интересно
и написал 10.01.2018 19:19
то - сколько потратили 730 Мальтийцев-россиянцев за то же время?
Ответить
(без названия)
кароче написал 10.01.2018 17:49
жить стало ЛУЧШЕ,жить стало ВЕСЕЛЕЙ!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (акустика)
Песни "Эшелона" на вечере памяти Фиделя Кастро (ак...
07.01.2018
М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО?
М.Калашников: Выйдет ли Путин из ВТО?
10.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Прокуратура нашла в "Матросской тишине" VIP-камеры для "элитных сидельцев" (0)
Путин пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года (3)
Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества! (8)
Россияне потратили почти триллион рублей за новогодние праздники (3)
ВЦИОМ: Интернет-СМИ обогнали по популярности печатную прессу (1)
Чему научила борьба с террором (9)
Делается еще один широкий шаг к ядерной войне (8)
Российским чиновникам разрешили не декларировать доходы в криптовалюте (3)
Кремль будет завлекать на выборы "Айфонами", "Айпадами" и "семейными играми" (7)
Россияне назвали США, Украину и Евросоюз главными врагами страны (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Умервщление лобстера по-швейцарски. как правильно...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Свежая информация о результатах визита Эрдогана во Францию
Дарья Митина Дарья Митина: Чемoдан, oлень, Кoгалым!!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не дают, стервецы, забыть Буденновск...
Дарья Митина Дарья Митина: Vox populi
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss