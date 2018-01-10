Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества!

Я уже посмеялся над наполнением избирательного фонда нашего в буквальном смысле слова дорогого Владимира Владимировича Путина. 400 миллионов рублей всего за несколько дней - не жук нагадил, как говорится. Сумма солидная.

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

Но вот уже появились данные о том, кто же наполнял фонд нашего дорогого.

Ну, партия "Единая Россия" как бы понятно, хоть и лишили ее высокой чести выдвинуть Путина на четвертый срок, но от самой действенной поддержки - рублем - не отлучили. А остальные практически все - фонды, и не какие-нибдь, а региональные фонды сотрудничества и развития.

А что это за фонды такие, существующие в каждом регионе, и не имеющие даже своих сайтов в интернете, где можно было бы почитать устав, ознакомиться с деятельностью?

Вот что пишут по поводу тульского фонда: "Фонд располагается по тому же адресу, что и штаб-квартира Тульской региональной организации партии “Единая Россия” на улице Первомайской, 24-а.

Он был учрежден 22 ноября 2002 года пятью физическими лицами, среди которых экс-лидер тульских единороссов Александр Яшин и его сподвижник Александр Букалов. Остальные – москвичи. Олег Жолобов – журналист, президент Российской молодежной палаты, советник Бориса Грызлова, а ныне депутат Московской облдумы, Валерий Рязанский – генеральный директор ЗАО "Туристские гостиничные комплексы "Измайлово", видный единоросс, а ныне сенатор от Курской области. Еще одним учредителем фонда является некая Юлия Крижанская, тоже, судя по документам, москвичка.

В тульских СМИ об этом фонде нет упоминаний. Но, судя по бухгалтерской отчетности последних двух лет (2014-2016 гг.), оборотные активы этого учреждения не превышали 9 миллионов рублей.

Данных о бухгалтерской деятельности фонда за прошлый год еще нет. Однако возникает вопрос: откуда нашлись 15 миллионов рублей для предвыборного фонда Владимира Путина?"

Откуда деньги, Михаил Васильевич?

Так и хочется спросить - где Навальный и его расследования?

«Pravda.info» сообщает: «Фонды поддержки регионального сотрудничества и развития были преобразованы из региональных фондов поддержки "Единой России" в 2015-2016 годах из-за того, что начали финансировать не только партию, но и различные социальные проекты, пояснил источник РБК. В настоящее время зарегистрированы 73 таких фонда».

То есть "партия власти" просто перкладывает деньги из одного кармана в другой, в данном случае - в президентский. Государственное финансирование партии "Единая Россия" составило в прошлом году 3 млрд. 560 млн. 891 тыс. 070 руб. Естественно, из этих денег можно выделить 400 миллионов президенту - скажем так, на откат за это самое государственное финансирование.

Конечно, лично Путину эти деньги не нужны, есть основания полагать, что он располагает куда более внушительными финансами. Но закон требует, чтобы деньги в избирательный фонд поступали от "независимых жертвователей" и в ограниченном объеме на каждого жертвователя. Требование, которое при соотвествующих ресурсах легко обойти - вот и обошли. Но самым тупым и наглым способом.

Ну что ж, рассаживаемся в партере и смотрим следующую серию: "Всенародный сбор подписей за нашего дорогого".