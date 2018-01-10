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Московский листок

Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества!

Опубликовано 10.01.2018 автором в разделе комментариев 8

путин выборы
Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества!

Я уже посмеялся над наполнением избирательного фонда нашего в буквальном смысле слова дорогого Владимира Владимировича Путина. 400 миллионов рублей всего за несколько дней - не жук нагадил, как говорится. Сумма солидная.

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

Но вот уже появились данные о том, кто же наполнял фонд нашего дорогого.

Ну, партия "Единая Россия" как бы понятно, хоть и лишили ее высокой чести выдвинуть Путина на четвертый срок, но от самой действенной поддержки - рублем - не отлучили. А остальные практически все - фонды, и не какие-нибдь, а региональные фонды сотрудничества и развития. 

А что это за фонды такие, существующие в каждом регионе, и не имеющие даже своих сайтов в интернете, где можно было бы почитать устав, ознакомиться с деятельностью?

Вот что пишут по поводу тульского фонда: "Фонд располагается по тому же адресу, что и штаб-квартира Тульской региональной организации партии “Единая Россия” на улице Первомайской, 24-а. 

Он был учрежден 22 ноября 2002 года пятью физическими лицами, среди которых экс-лидер тульских единороссов Александр Яшин и его сподвижник Александр Букалов. Остальные – москвичи. Олег Жолобов – журналист, президент Российской молодежной палаты, советник Бориса Грызлова, а ныне депутат Московской облдумы, Валерий Рязанский – генеральный директор ЗАО "Туристские гостиничные комплексы "Измайлово", видный единоросс, а ныне сенатор от Курской области. Еще одним учредителем фонда является некая Юлия Крижанская, тоже, судя по документам, москвичка.

В тульских СМИ об этом фонде нет упоминаний. Но, судя по бухгалтерской отчетности последних двух лет (2014-2016 гг.), оборотные активы этого учреждения не превышали 9 миллионов рублей. 

Данных о бухгалтерской деятельности фонда за прошлый год еще нет. Однако возникает вопрос: откуда нашлись 15 миллионов рублей для предвыборного фонда Владимира Путина?"

Откуда деньги, Михаил Васильевич?

Так и хочется спросить - где Навальный и его расследования?

«Pravda.info» сообщает: «Фонды поддержки регионального сотрудничества и развития были преобразованы из региональных фондов поддержки "Единой России" в 2015-2016 годах из-за того, что начали финансировать не только партию, но и различные социальные проекты, пояснил источник РБК. В настоящее время зарегистрированы 73 таких фонда».

То есть "партия власти" просто перкладывает деньги из одного кармана в другой, в данном случае - в президентский. Государственное финансирование партии "Единая Россия" составило в прошлом году 3 млрд. 560 млн. 891 тыс. 070 руб. Естественно, из этих денег можно выделить 400 миллионов президенту - скажем так, на откат за это самое государственное финансирование. 

Конечно, лично Путину эти деньги не нужны, есть основания полагать, что он располагает куда более внушительными финансами. Но закон требует, чтобы деньги в избирательный фонд поступали от "независимых жертвователей" и в ограниченном объеме на каждого жертвователя. Требование, которое при соотвествующих ресурсах легко обойти - вот и обошли. Но самым тупым и наглым способом.

Ну что ж, рассаживаемся в партере и смотрим следующую серию: "Всенародный сбор подписей за нашего дорогого".



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Игнатовский Путину написал 10.01.2018 19:45
Вор!
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(без названия)
Игнатовский с подсказки Голосова написал 10.01.2018 19:43
Владимир Владимирович!Вы теперь вообще.
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От ЯДРА
Кандидат написал 10.01.2018 18:34
ВВП - само-выдвиженец. А как же целая партия? Лидеров не нашлось?
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Re: Re: где баранов,Черный,Калашников в частности и ОКП и все левые вообще?
Ремару буйному написал 10.01.2018 18:09
И давно в психушке вай фай включили,шныряеш как крыса по сусекам.
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(без названия)
насреддин написал 10.01.2018 17:48
Я обратил внимание на последний пункт - "фонд поддержки будущих поколений". Что это такое, кто там руководит? Вообще, до кучи не хватает инвестиций из стабилизационного фонда, или чего там от него осталось. Все эти фонды ничто иное, как инвестиции мародеров нашей раши с целью продлить свое безбедное существование за счет ограбления остального населения. Мне один зампредкомитета в питерском правительстве прямо хвалился - все, что я имею, это благодаря единой россии.
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Re: где баранов,Черный,Калашников в частности и ОКП и все левые вообще?
гоблян написал 10.01.2018 16:45
А что ты читаешь сейчас, придурок?
Хотя и правда придурок - принять гротеск за чистую монету... ДБ
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вопрос конечно интересный
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 10.01.2018 16:31
Так и вижу я рабочих, несущих в своих мозолистых руках отложенные от зарплаты деньги
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 09.01.2018 11:10
А вот здесь Баранов не прав!Догадайтесь сколько было пожертвований от частных лиц,из всех этих 400 миллионов?Вы будете смеяться-ОДНО!!!Одно пожертвование на сумму 30 000 рублей.И все!Нет никаких очередей в Сбербанк и на почту и Греф спит спокойным сном.Все остальные деньги перечислили некие "фонды",надо полагать типа Фонда социально значимых государственных проектов(смотрите "Он вам не Димон").Ну и конечно без Единой России не обошлось,где пахан.там и его ПЖиВ.
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Очень рад.что Анатолий Юрьевич обратил внимание на этот факт.Навальный по-моему как раз и первым на это указал.Что до расследования..Так и хочется спросить - где баранов,Черный,Калашников в частности и ОКП и все левые вообще?
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(без названия)
Лис написал 10.01.2018 15:46
Лицемерие уже зашкаливает.Придать воровскому общаку ПЖиВ статус легального-это что то!
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