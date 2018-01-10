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Московский листок

Путин пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 3

Путин пообещал приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками "Тверьвагонзавода". "У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется - у нас и меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы. То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", - цитирует главу государства ТАСС.

По словам Путина, повышение МТРОТ коснется примерно четырех миллионов человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий и часть работающих пенсионеров. Он также отметил, что по уровню МРОТ считается размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Президент напомнил, что в настоящее время МРОТ составляет "всего 9489 рублей". "И, сколько я себя помню, мы все время говорили и продолжаем говорить о необходимости хотя бы уравнять минимальный размер оплаты труда с так называемым прожиточным минимумом", - сказал Путин, отметив, что на данный момент прожиточный минимум составляет более 11 тыс. рублей.

"Вопрос всегда сводился к одному - к отсутствию бюджетных возможностей, но совершенно очевидно, что это: а) несправедливо, б) это искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным, человек должен получать хотя бы минимум для того, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги, а если этого нет, то это ненормальная ситуация", - продолжил глава государства.

Отметим, что согласно данным за январь-ноябрь 2017 года реальные располагаемые доходы населения сократились еще на 1,3%, продолжив самый длительный период снижения уровня жизни с начала 1990х годов. Накопленным итогом за три года кошельки граждан "похудели" на 11%, или 5 триллионов рублей в денежном выражении.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Ни хрена не понимаю...
О. написал 10.01.2018 19:20
Президент напомнил, что в настоящее время МРОТ составляет "всего 9489 рублей". "И, сколько я себя помню, мы все время говорили и продолжаем говорить о необходимости хотя бы уравнять минимальный размер оплаты труда с так называемым прожиточным минимумом", - сказал Путин, отметив, что на данный момент прожиточный минимум составляет более 11 тыс. рублей.
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Оклад представителя военного представительства третьей категории не дотягивает до СЕМИ тысяч рублей. Плюс премия. Но премии можно лишить. И это госструктура - Минобороны. И подобных госслужащих больше, чем "дофига". ГДЕ ЕЩЁ ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ?
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(без названия)
Григорий который Р... написал 10.01.2018 19:14
Иди Вова на 3буквы - 3,14бол
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(без названия)
Лис написал 10.01.2018 18:36
А где 25 млн.рабочих мест,крепкий рубль и Социальное государство? Утонули?... Кто вообще поверит этому клоуну?
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