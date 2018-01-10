Прокуратура нашла в "Матросской тишине" VIP-камеры для "элитных сидельцев"

Прокуратура Москвы потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников СИЗО "Матросская тишина" по результатам проверки информации СМИ о наличии в изоляторе VIP-камер.

"В декабре прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений", - цитирует Интерфакс сообщение Генпрокуратуры.

Отмечается, что в отношении должностных лиц СИЗО-1 может быть возбуждено дело по статье 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

В надзорном ведомстве подчеркнули, только в текущем году руководителям поднадзорных учреждений внесено 48 представлений об устранении нарушений закона. "По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 119 должностных лиц уголовно-исполнительной системы Москвы", - говорится в сообщении.

В середине декабря 2017 года замглавы столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила в газете "Московский комсомолец", что члены ОНК обнаружили в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская тишина" VIP-камеры для "элитных сидельцев".

"При посещении второго корпуса "Матросской тишины" мы обнаружили на пятом этаже камеры, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами. В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом ", - рассказала Меркачева.

По ее словам, руководств СИЗО заявило, что данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж. Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже и переполнены арестантами.

"В основном в этих камерах, которые отличаются особым ремонтом, находятся подозреваемые в мошенничестве. По нашему мнению, это еще один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определенный контингент. Прояснить ситуацию полностью начальство "Матросской тишины" нам так и не смогло", - отметила правозащитница.