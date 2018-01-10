Госдеп США внес Россию в список опасных для посещения стран

Госдепартамент США включил Россию в список государств, от посещения которых американцам советуют воздержаться по соображениям безопасности. Как сообщает RNS, Россия включена в третью группу стран, поездки в которые "необходимо пересмотреть". Отмечается, что в РФ есть особо опасные районы, такие как Крым и Кавказ где существует угроза терроризма.

К первой и второй категории госдеп относит страны, в которых необходимо соблюдать обычные и повышенные меры предосторожности соответственно. В четвертой группе находятся государства, которые Госдеп США рекомендует не посещать: Мали, Ливия, КНДР, Иран, Сирия, Афганистан, Ирак, Сомали, Йемен и другие.