Госдеп США внес Россию в список опасных для посещения стран

Госдепартамент США включил Россию в список государств, от посещения которых американцам советуют воздержаться по соображениям безопасности. Как сообщает RNS, Россия включена в третью группу стран, поездки в которые "необходимо пересмотреть". Отмечается, что в РФ есть особо опасные районы, такие как Крым и Кавказ где существует угроза терроризма.
К первой и второй категории госдеп относит страны, в которых необходимо соблюдать обычные и повышенные меры предосторожности соответственно. В четвертой группе находятся государства, которые Госдеп США рекомендует не посещать: Мали, Ливия, КНДР, Иран, Сирия, Афганистан, Ирак, Сомали, Йемен и другие.
где рабов будут чипировать написал 11.01.2018 07:30
псарня богатье и погононосцы - истребят русский народ - полностью - потому что ОНИ СЛУЖАТ АНТИХРИСТУ - плешивой крысе - залупутину - скорей бы война - пора принимать ислам - то бы УБИВАТЬ ПОГАНЫХ ПОГОНОНОСЦЕВ - И БОГАТЬЁ ДЕПУТАН И ВСЮ ЧИНОВНЮЮ МРАЗЬ.
!!!!TOIT OQQ!-VASHBOG!!!& написал 11.01.2018 01:54
На западе запрещено иметь дела с гражданами из стран: ирак, сирия, иран, и тд.
Скоро запретят иметь любые сношения с обладателями парашка-паспортов. "
- Таки после этого западловские ублюдки будут таки -здеть за "свободу", а бы-длолигенция будет думать, что на ср-аном западле есть какая-то "свобода"... То таки да...
Предсказание написал 11.01.2018 00:45
Скоро запретят иметь любые сношения с обладателями парашка-паспортов.
Мозгоклюй написал 10.01.2018 23:36
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Такова цена предательства и подлости россиян. Цена агрессии против Украины. Моральных уродов, лжецов и террористов мире никто не любит, как оказалось.
Василий(9) написал 10.01.2018 23:29
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http://www.youtube.com/watch?v=H-cb_RZv-vs
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А также гражданам оккупированной РСФСР запихивает в афедрон бутылки из-под шампанского, то представляю, что эта воровская, путинская коллаборационистская шваль может сделать с иностранцами, которые не являются хозяевами путинской криминальной банды.
ноу хау написал 10.01.2018 23:26
Нормалек написал 10.01.2018 23:16
ню написал 10.01.2018 22:13