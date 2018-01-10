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Московский листок

Госдеп США внес Россию в список опасных для посещения стран

Опубликовано 10.01.2018 в разделе комментариев 8

Госдеп США внес Россию в список опасных для посещения стран

Госдепартамент США включил Россию в список государств, от посещения которых американцам советуют воздержаться по соображениям безопасности. Как сообщает RNS, Россия включена в третью группу стран, поездки в которые "необходимо пересмотреть". Отмечается, что в РФ есть особо опасные районы, такие как Крым и Кавказ где существует угроза терроризма.

К первой и второй категории госдеп относит страны, в которых необходимо соблюдать обычные и повышенные меры предосторожности соответственно. В четвертой группе находятся государства, которые Госдеп США рекомендует не посещать: Мали, Ливия, КНДР, Иран, Сирия, Афганистан, Ирак, Сомали, Йемен и другие.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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все по плану ГОЛГОФА - рашка будет концлагерем
где рабов будут чипировать написал 11.01.2018 07:30
нет хеже места на планете кроме мордора - только война - гражданская резня - богатья и псарни - всех погононосцев казнить. - получится ли это у стада? лответ - НЕТ.
псарня богатье и погононосцы - истребят русский народ - полностью - потому что ОНИ СЛУЖАТ АНТИХРИСТУ - плешивой крысе - залупутину - скорей бы война - пора принимать ислам - то бы УБИВАТЬ ПОГАНЫХ ПОГОНОНОСЦЕВ - И БОГАТЬЁ ДЕПУТАН И ВСЮ ЧИНОВНЮЮ МРАЗЬ.
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Re:
!!!!TOIT OQQ!-VASHBOG!!!& написал 11.01.2018 01:54
"Предсказание написал 11.01.2018 00:45
На западе запрещено иметь дела с гражданами из стран: ирак, сирия, иран, и тд.
Скоро запретят иметь любые сношения с обладателями парашка-паспортов. "
- Таки после этого западловские ублюдки будут таки -здеть за "свободу", а бы-длолигенция будет думать, что на ср-аном западле есть какая-то "свобода"... То таки да...
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(без названия)
Предсказание написал 11.01.2018 00:45
На западе запрещено иметь дела с гражданами из стран: ирак, сирия, иран, и тд.
Скоро запретят иметь любые сношения с обладателями парашка-паспортов.
Ответить
(без названия)
Мозгоклюй написал 10.01.2018 23:36
"РФ может стать совсем отсталым огрызком России(Восток будет у Китая)и мировым изгоем типа КНДР! "
===
Такова цена предательства и подлости россиян. Цена агрессии против Украины. Моральных уродов, лжецов и террористов мире никто не любит, как оказалось.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(9) написал 10.01.2018 23:29
Если фашистская хунта Путина за 83 рубля липового "долга" убивает бабушек, которые десятками лет трудового стажа создавали то, что сегодня присвоила себе и безраздельно пользуется путинская криминальная банда головорезов и коллаборационистов:
.
http://www.youtube.com/watch?v=H-cb_RZv-vs
.
А также гражданам оккупированной РСФСР запихивает в афедрон бутылки из-под шампанского, то представляю, что эта воровская, путинская коллаборационистская шваль может сделать с иностранцами, которые не являются хозяевами путинской криминальной банды.
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(без названия)
ноу хау написал 10.01.2018 23:26
Скоро россия внесет весь мир в свой черных список. И запретит россиянам выезд за границу. Контрсанкции, чо
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(без названия)
Нормалек написал 10.01.2018 23:16
Правильно делают! В России любого "своего" или "чужого" могут обвинить черте в чем и сфабриковать дело или убить! Пора с путлеровцами разобраться. То ли еще будет!РФ может стать совсем отсталым огрызком России(Восток будет у Китая)и мировым изгоем типа КНДР!
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ню
ню написал 10.01.2018 22:13
чует кошка.. То ли еще будет! Скоро весь мир для вас в "третий список" превратится! Достали всех - пиндосы гундосые!
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