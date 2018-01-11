Освящение ракет как крышевание космического жульничества

Вы никогда не задумывались, что «освящение коммерческих ракет» перед стартом очень напоминает операцию прикрытия жульнических комбинаций между РПЦ и «Роскосмосом»?
Запуски экипажей к американской МКС с Байконура много лет проходят штатно, без происшествий. И, слава богу, как говорится.
А тут запустят в небушко какую-нибудь «освященную» пустышку вчерашнего дня копеечной стоимости. И обзовут ее погромче - «Протон», «Фотон» «Прогресс» и т.п.
А потом сожгут «в плотных слоях атмосферы», что было много-много раз. При этом никаких докладов стране и народу о причинах космических катастроф. Никаких виновных и отставок, возмещений ущерба.
Помните, конечно, знаменитое исчезновение в январе 2012 г. самого амбиционного проекта Путина-Медведева «Фобос-Грунт»? Тоже «освященного» лучшими батюшками Патриарха Кирилла.
Ведь до чего додумались два «крепких юриста»? Послать на этот спутник Марса межпланетную станцию, чтобы она оттуда взяла пробы грунта и доставила на землю прямо личный кабинет нашего главного кормильца. Он тогда еще премьером был.
И эта авантюрная затея при нынешней-то «расейской», полностью разваленной экономике, промышленности и уничтоженной Ельциным радиоэлектронике!
И это при Рогозине-то!
Это как если бы 90-летний дедушка пришел к балеринам Большого тетра и предложил им: «А давайте-ка, красны девицы, я вас всех перепробую?»
Возможно, некоторые примы ради хохмы и согласились, но много ли бы смог наш 90-летний инноватор? Много ли соображает в строительстве космических кораблей и их запусках выпускник журфака МГУ Дмитрий Олегович? Думаю, свинья в апельсинах разбирается больше.
В общем, угробили станцию еще на околоземной орбите и… никаких виновных. Все свалили на какого-то электрика, который якобы перепутал клеммы батареи. А «защита от дурака»?
А ущерб почти в 5 млрд. руб. с кого взыскали? Да ни с кого! Не свои же тратили - народные. Оторванные от многодетных матерей, детей-сирот, инвалидов, пенсионеров...
В общем, распилят миллиарды, при этом ответственности же РПЦ за сгоревшую «освященную» ею ракету тоже не несет никакой. Об этом и идет шум в прессе, а сумма распиленных миллиардов «замыливается».
«Замыливается» и цель запуска этих лжепротонов и лжефотонов. Не случайно все попытки общественности выяснить в «Роскосмосе», что такое «освящение ракет» и зачем оно проводится, наталкиваются на ублюдочные отговорки.
После трагической кончины 29 ноября в Атлантическом океане ракетоносителя гагаринской поры «Союз-2.1б» я по просьбам коллег обратился с Открытым письмом к банкиру с многолетним стажем, а ныне гендиректору «Роскосмоса» И.Комарову.
Называлось наше журналистское обращение «Почему в светском государстве РПЦ проводит освящение ракет?»
И в нем пять вопросов, один из которых касался смысла так называемого «освящения ракеты» перед стартом. В чем он?
И вот какой ответ получил ФОРУМ.мск от исполнительного директора «РК» по коммуникациям И.Буренкова. То есть от пресс-секретаря, который сам не принимает решений и ни за что ответственности не несет.
Полнейший туман! Разве не удивительно для вас и нас, что в середине 90-х какая-то «группа космонавтов» попросила РПЦ «освящать» ракетоносители перед стартом? Особенно если учесть, что еще 4-5 лет назад они состояли в КПСС.
Для чего этот обряд, который сродни языческим пляскам вокруг т.н. «благодатного огня» от проходимца Якунина?
1000 раз сказано: у нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя матушку-РПЦ.
Вот и надо было, очевидно, сказать этой «группе космонавтов»: нарушать Конституцию «Роскосмос» не будет. Помолитесь перед стартом, если есть охота, и никто вас за это не осудит.
В общем, смысла «освящения ракет» г-н Комаров нам не растолковал. Отсюда несколько выводов.
«Изгнание нечистой силы» из ракет, по моему убеждению, - это «распил» именем господа бога бюджетного «бабла» между «Роскосмосом» г-на Комарова и кликой г-на патриарха.
Во-вторых, это и авантюрная просьба к Всевышнему помочь прохвостам прикрыть собой «распиленные» миллионы и миллиарды.
И что здесь от учения Христа о нестяжании? Он изгонял менял из храмов, а его «умаливают» помочь современным менялам нажиться на его имени и прикрыть их махинации?
Ну и конечно, никто не верит, что это «изгнание бесов» из ракет перед их стартом РПЦ проводит бесплатно. Об этом писано-переписано.
Она даже за соборование смертельно больных и отпевание покойников три шкуры дерет.
А тут-то уж самые «живые деньги», как говорится...
Мошонка написал 11.01.2018 07:58
Мошонка написал 11.01.2018 07:56
Юрий567 написал 11.01.2018 06:49
!!!!TOIT OQQ!VASHBOG!!!& написал 11.01.2018 01:33
- Таки Алкаш Мордатый радиоэлектронику преднамеренно не уничтожал - разве-что обос-сал ненароком и она таки перегорела! Главные исполнители и заказчики таки уничтожения СССР и Коммунизма, включая электронику - то таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, которые таки выполняли социальный заказ пиндопитеков... То таки да... Китайцы таки передавили эту публику танкам - у них с таки электроникой все в порядке! То таки да...
Юрисмент написал 11.01.2018 00:59
Идут во власть - обещают одно, получат - кладут на нас с прибором
А. Головенко, автор статьи написал 11.01.2018 00:38
Шибко шикарно живут их начальнички, ни за что не отвечая и не принося никакой пользы людям. Наоборот
Патриарх Кирилл - церковный олигарх, а шеф РК Комаров - олигарх "космический". Мультимиллионер
А. Головенко, автор статьи написал 11.01.2018 00:15
Патриарх Кирилл - церковный олигарх, а шеф РК Комаров - олигарх космический
.......... . . написал 11.01.2018 00:10
......... . . написал 11.01.2018 00:07