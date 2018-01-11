Освящение ракет как крышевание космического жульничества

Вы никогда не задумывались, что «освящение коммерческих ракет» перед стартом очень напоминает операцию прикрытия жульнических комбинаций между РПЦ и «Роскосмосом»?

Запуски экипажей к американской МКС с Байконура много лет проходят штатно, без происшествий. И, слава богу, как говорится.

А тут запустят в небушко какую-нибудь «освященную» пустышку вчерашнего дня копеечной стоимости. И обзовут ее погромче - «Протон», «Фотон» «Прогресс» и т.п.

А потом сожгут «в плотных слоях атмосферы», что было много-много раз. При этом никаких докладов стране и народу о причинах космических катастроф. Никаких виновных и отставок, возмещений ущерба.

Помните, конечно, знаменитое исчезновение в январе 2012 г. самого амбиционного проекта Путина-Медведева «Фобос-Грунт»? Тоже «освященного» лучшими батюшками Патриарха Кирилла.

Ведь до чего додумались два «крепких юриста»? Послать на этот спутник Марса межпланетную станцию, чтобы она оттуда взяла пробы грунта и доставила на землю прямо личный кабинет нашего главного кормильца. Он тогда еще премьером был.

И эта авантюрная затея при нынешней-то «расейской», полностью разваленной экономике, промышленности и уничтоженной Ельциным радиоэлектронике!

И это при Рогозине-то!

Это как если бы 90-летний дедушка пришел к балеринам Большого тетра и предложил им: «А давайте-ка, красны девицы, я вас всех перепробую?»

Возможно, некоторые примы ради хохмы и согласились, но много ли бы смог наш 90-летний инноватор? Много ли соображает в строительстве космических кораблей и их запусках выпускник журфака МГУ Дмитрий Олегович? Думаю, свинья в апельсинах разбирается больше.

В общем, угробили станцию еще на околоземной орбите и… никаких виновных. Все свалили на какого-то электрика, который якобы перепутал клеммы батареи. А «защита от дурака»?

А ущерб почти в 5 млрд. руб. с кого взыскали? Да ни с кого! Не свои же тратили - народные. Оторванные от многодетных матерей, детей-сирот, инвалидов, пенсионеров...

В общем, распилят миллиарды, при этом ответственности же РПЦ за сгоревшую «освященную» ею ракету тоже не несет никакой. Об этом и идет шум в прессе, а сумма распиленных миллиардов «замыливается».

«Замыливается» и цель запуска этих лжепротонов и лжефотонов. Не случайно все попытки общественности выяснить в «Роскосмосе», что такое «освящение ракет» и зачем оно проводится, наталкиваются на ублюдочные отговорки.

После трагической кончины 29 ноября в Атлантическом океане ракетоносителя гагаринской поры «Союз-2.1б» я по просьбам коллег обратился с Открытым письмом к банкиру с многолетним стажем, а ныне гендиректору «Роскосмоса» И.Комарову.

Называлось наше журналистское обращение «Почему в светском государстве РПЦ проводит освящение ракет?»

И в нем пять вопросов, один из которых касался смысла так называемого «освящения ракеты» перед стартом. В чем он?

И вот какой ответ получил ФОРУМ.мск от исполнительного директора «РК» по коммуникациям И.Буренкова. То есть от пресс-секретаря, который сам не принимает решений и ни за что ответственности не несет.

Полнейший туман! Разве не удивительно для вас и нас, что в середине 90-х какая-то «группа космонавтов» попросила РПЦ «освящать» ракетоносители перед стартом? Особенно если учесть, что еще 4-5 лет назад они состояли в КПСС.

Для чего этот обряд, который сродни языческим пляскам вокруг т.н. «благодатного огня» от проходимца Якунина?

1000 раз сказано: у нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя матушку-РПЦ.

Вот и надо было, очевидно, сказать этой «группе космонавтов»: нарушать Конституцию «Роскосмос» не будет. Помолитесь перед стартом, если есть охота, и никто вас за это не осудит.

В общем, смысла «освящения ракет» г-н Комаров нам не растолковал. Отсюда несколько выводов.

«Изгнание нечистой силы» из ракет, по моему убеждению, - это «распил» именем господа бога бюджетного «бабла» между «Роскосмосом» г-на Комарова и кликой г-на патриарха.

Во-вторых, это и авантюрная просьба к Всевышнему помочь прохвостам прикрыть собой «распиленные» миллионы и миллиарды.

И что здесь от учения Христа о нестяжании? Он изгонял менял из храмов, а его «умаливают» помочь современным менялам нажиться на его имени и прикрыть их махинации?

Ну и конечно, никто не верит, что это «изгнание бесов» из ракет перед их стартом РПЦ проводит бесплатно. Об этом писано-переписано.

Она даже за соборование смертельно больных и отпевание покойников три шкуры дерет.

А тут-то уж самые «живые деньги», как говорится...