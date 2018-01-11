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Московский листок

Анатолий Баранов: Мы сейчас в состоянии войны с Украиной или нет? От ответа на этот вопрос многое зависит

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 7

украина путин война крым
Анатолий Баранов: Мы сейчас в состоянии войны с Украиной или нет? От ответа на этот вопрос многое зависит

Дал комментарий "Свободной прессе" на тему оборонного значения Крыма.

Российские военные развернули в Крыму второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Как сообщили в министерстве обороны, на боевое дежурство «Триумфы», доставленные на полуостров еще в декабре прошлого года заступят 12 января. 

Дивизион, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны. 

Задача второго дивизиона комплекса С-400 — вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины.

- Два дивизиона С-400 на Крым это много или мало?

- В условиях мира, для «обозначения присутствия» более, чем достаточно. В условиях войны, понятно, нет. Мы сейчас в состоянии войны с Украиной или нет? От ответа на этот вопрос многое зависит. В течение многих лет я ходил мимо украинской части, вооруженной С-300, на мысе Фиолент в Севастополе. Меня, конечно, забавляло как техническое состояние этой техники, возле которой крайней редко вообще можно было обнаружить какого-нибудь военнослужащего, так и возможная легкость уничтожения этих комплексов, приди в голову какой-то группе диверсантов вывести эти комплексы из строя – если они вообще были хоть в какой-то степени боеготовы.  События 2014 года показали мою полную правоту – эта украинская часть была выведена из строя «вежливыми людьми» без единого выстрела. Некоторые офицеры заперлись в караульном помещении, но их уговорили пойти домой… Наглядная иллюстрация, что представляет собой «обозначение присутствия» в реальной ситуации.

- Песков говорит о провокационной деятельности на российско-украинской границе в районе Крыма. Это серьезно? Украину можно на полном серьезе воспринимать как противника, для сдерживания которого нужны такие меры?

- Сегодняшние провокационные действия Украины на границе не требуют систем С-400. Там нужны тепловизоры, системы контроля за периметром и устав караульной службы. Последнее, возможно, самое главное. Но Украина заявляет о планах по созданию собственного ракетного вооружения, о модернизации своей боевой авиации, о БПЛА собственного производства. Эти планы настораживают и должны сопровождаться адекватным ответом в области ПВО. Так что планы размещения С-400 в Крыму вполне правильные, но, возможно, не достаточные – нужны новые аэродромы для истребительной авиации, нужны системы слежения – впрочем, они сейчас в Крыму разворачиваются. Украина будет наращивать свою военную мощь, надо было в прежний период думать о военном разгроме киевского режима, сейчас она все больше и больше будет напоминать Польшу Пилсудского на границе СССР.

- По словам экс-главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Георгия Крючкова, ставшие регулярными визиты кораблей ВМС США в Одессу – попытка Запада компенсировать резко изменившийся в пользу России баланс сил на Черном море после воссоединения Крыма с РФ Так ли это? Что еще Штаты предпримут для ликвидации последствий этого дисбаланса?

- Действия НАТО в бассейне Черного моря всегда носили агрессивный характер, были направлены на выдавливание российских вооруженных сил из региона. Надо вспомнить, что исторически Крым воспринимался еще в Российской империи как плацдарм для захвата черноморских проливов. Действия противников России в регионе были направлены на то, чтобы не дать ей осуществить задачу контроля над проливами. СССР не планировал воевать с Турцией, надеюсь, не планирует этого сейчас и кремль. А все активность НАТО в Черном море была направлена на сдерживание СССР в ближневосточном регионе. Но с распадом СССР появилась возможность выдавить Россию с Украины, чем обессмыслить само существование Черноморского флота РФ – Крым как база флота в случае большой войны без коммуникаций через Украину превращается в ловушку, что уже проходили в Великую Отечественную войну,  когда была потеряна отлично вооруженная, прекрасно укрепленная база в Севастополе с 80 тысячами великолепных бойцов. Крым в сегодняшней конфигурации границ вообще крайне неудобен для ведения оборонительных действий. Мост тут не спасает ситуацию, а от строительства тоннеля, не говоря об открытия сухопутного коридора в Крым через Херсонскую область, отказались. Особенно настораживает последняя инициатива администрации Трампа оснастить ВМС США ракетами «Трайдент» с ядерными боеголовками тактического назначения. В облегченном варианте там дальность до 11 тысяч километров, вовсе не нужно заходить в само Черное море, чтобы, например, нанести удар по Керченскому мосту или Севастопольской бухте. Памятный удар по сирийской авиабазе с двух эсминцев УРО ракетами «Трайдент» с неядерными боевыми частями показал, что это неэффективно, и решили заменить залп 60 ракет – одной, но с тактическим ядерным зарядом. Кстати, тот залп сирийская и российская ПВО прозевали…

- Насколько американские корабли и самолеты могут непосредственно угрожать Крыму? Они тоже могут стать целями для С-400?

- Что касается самолетов, то на базе «Инжирлик» в Турции находится достаточное количество американских самолетов и в любой момент может быть переброшено любое их количество. На этой базе еще со времен «холодной войны» складировано большое количество американских ядерных бомб. Это постоянная угроза, к которой любое ответственное руководство страны должно быть постоянно готово. В ответ на любые претензии к российским вооруженным силам должен звучать один ответ: США является единственной страной в мире, которая размещает свои ядерные силы вне пределов собственных границ, в том числе и непосредственной близости к российским границам, не только «Инжирлик», но и «Раммштайн» в Германии. Для разрядки напряженности следовало бы начать с них – все равно НАТО располагает в Европе ядерными силами Великобритании и Франции, а Россия ничем подобным. В свое время США пошли на «Карибский кризис» из-за одной угрозы размещения советского ядерного оружия вблизи границ США. А вблизи границ РФ американское ядерное оружие размещено уже десятки лет.

- В западных и украинских СМИ постоянно жалуются, что Россия превращает Крым в крепость. Так ли это? Поможет ли эта крепость в случае полномасштабной войны с НАТО?

- В случае полномасштабной войны с НАТО с применением ядерного оружия, думаю, вопрос Крыма станет третьестепенным на фоне вопроса выживания человечества как биологического вида. Вероятность же полномасштабной войны с НАТО без применения ядерного оружия мне представляется маловероятной – Россия многократно слабее НАТО в военном отношении, и навряд ли станет упорствовать в самоограничении по части применения ядерного оружия. В случае же локальной войны, скажем, полноценной войны с Украиной, которую открыто станет поддерживать НАТО, вопрос генерализации конфликта – это лишь вопрос очень короткого времени. Не надо сбрасывать со счетом мировой кризис и мировую войну как классический способ выйти из такого кризиса. Но в прежних войнах у человечества не было способов уничтожить все живое, а теперь есть. В случае совсем большой войны Крым – это просто кучка пепла. А для задач локального сдерживания – вполне годный объект.



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Всего комментариев к статье: 7
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баранов - как и проханов - куплен и запуган фсжбшниками
этот сайт - КРЕМЛЁВСКАЯ шлюха написал 11.01.2018 07:57
понятно - что баранову заплатили с народной крови - геноцид русских оплачивает баранову жизнь. рашка - самое поганое место на планете - лучше жить в сомали или йемене и сирии - чем в поганом мордоре. убивать или умереть. псарню и богатье. и конечно кремлевских пропагандонов - всех кто служит кремлю - слишишь анатолий - к тебе это относится - где басанец живйт сейчас? не в рашке же - как и миллионы упырей наворовавших в концлагере - ты тоже скоро забудешь свой севас и куда? решил уже где будешь прожирать миллионы наоврованные у русского быдла? панама - эквадор - никарагуа или в азию рванешь?
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И вот опять
НооскопВторой написал 11.01.2018 05:32
Да разберитесь, наконец,
Эти корабли УРО стреляли по базе в Сирии Томагавками' те до звуковыми крылатыми ракетами SLCM ' так они назывались при создани, а то опять Трайденты, вы что там министерство обороны РФ которое заплуталось в этих делах и запутало главного начальника
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(без названия)
Швейк написал 11.01.2018 04:12
Семен Семеныч...Будете у НАС на Крыму-милости просим!
Гхе,гхе...Чхи..Не! Уж лучше вы-к нам!На Колыму! Целее жо-па.
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(без названия)
Швейк написал 11.01.2018 04:02
Короче.К делу ночи. Крым- типо Сектор Газа.Доморощенный такой территориальный кусок дерьма,объявленный повседневной напряженностью.
Благодатный край-мечта пенсионера.
Всем пенсам,выходцам с мелкого чиновничества,вояк,и мусоров,что там решили хапнуть солнца на старости лет-прикупили недвижимости,и свечных заводиков-предлагается не расслабляться.
Держать тугаменты при себе на поясе,и лаве на случай спешного драпалова.Адреса,явки,пароли -держать в уме.Заложники щастья.
Как в армянском радио.Можно ли пЁрнуть после атомного взрыва.Можно,если найдете свою жо-пу.Приезжайте отдыхать! Не забудьте запасную ж-опу.Запаску.
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(без названия)
!!!!TOIT-OQQ!VASHBOG!!!& написал 11.01.2018 01:45
"Но в прежних войнах у человечества не было способов уничтожить все живое, а теперь есть. "
- Главное, чтобы после этой войны не осталось для разводе еуро-питеков! иначе от и Пятую Мировую таки устроят... То таки да...
\\//\\//\\\/\\/"И где гарантия что японцы после подобного на Сахалин не высадятся?
Южный Сахалин и Курилы с 1905 законно принадлежат Японии,
мирного договора после 1945 с пересмотром границ нет."
- Гарантия - таки наличие у РФ ядерного оружия! Таки ничем, кроме страха, остановить этих фашистских самураев таки невозможно - совести у них таки нет, доброго слова они таки не понимают, а собственная таки жестокость делает их сильно наглыми... То таки да...
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хз
прокоп написал 11.01.2018 01:35
Ув.Анатолий попросил- бы поставить в "голосовалку" "Насколько вам ценны сентенции Дарьи Митиной?"
Это себаритство уже за-ло...
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Мы сейчас в состоянии войны с Украиной или нет?
подражая нострадамусу написал 11.01.2018 00:59
хороший вопрос в заголовке.
представим недалекое будущее.
проникновение некой части ВСУ в Крым.
Разумеется идеологически подкованной. Бандеровской по российски.
Как? А как проник Басаев в Буденовск?
Нет ничего продажнее путинского офицерства.
Проехали Перекоп, и встали на берегу моря.
Подняли украинский флаг, пригласили журналистов освещать начатое освобождение Крыма.
Они не станут штурмовать здания. Просто встанут. Заняв кусочек Крыма.
По всем международным законам они правы.
Что в ответ сделает Путин? Начнет штурм и этим минимум нарвется на санкции?
Утрется? А ВСУ на этом остановятся видя бессилие Путина
или доведет дело до парада в Севастополе и Керчи?
И где гарантия что японцы после подобного на Сахалин не высадятся?
Южный Сахалин и Курилы с 1905 законно принадлежат Японии,
мирного договора после 1945 с пересмотром границ нет.
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