Штаб Путина покажет ничтожество политтехнологий

Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов. Когогин будет отвечать за экономические вопросы, Румянцев – за работу с доверенными лицами, Шмелева – за интернет и СМИ.

Здорово, что руководство предвыборным штабом передано простым людям из народа - директору "Камаза" и детскому онкологу, а не этим ушлым политтехнологам с нехорошими лицами. Даже связь со СМИ и интернетом поручена руководителю одаренных детей, а не профессиональному журналисту и гениальному режиссеру Кондрашову - пусть одаренные дети сядут за свои компьютеры и снесут все бот-сети за нашего Путина. А Кондрашов пусть озвучивает то, что ему напишет веселая пацанва. Заодно и сам посмеется.

Надо, чтобы в предвыборный штаб наконец пришли простые конюхи и сварщики, многодетные матери и собаководы-любители, сержанты срочной службы и пенсионеры с непростой судьбой - прямо из дома престарелых где-нибудь в Кинешме и в коридоры кремлевской администрации, шлепая скверной китайской обувкой, распространяя запах мочи и давно не мытого тела, лузгая семечки и сплевывая шелуху прямо на ковры и паркет.

И меж них будет ходить Путин, заросший щетиной, хрумкая огурец и ставя им всем задачу на понятном каждому русскому языке питерской подворотни: "Где бабло?! Я тебя, гнида, спрашиваю!"

Шутка ли, 400 лямов собрали всей страной, по копеечке.

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

А у каждого входа - верные партийцы, обмундированные в одинаковые мышиного цвета клифты, скроенные известным столичным педерастом. Они неприметно следят за каждым, и чуть что - волокут в угол, где давят заранее припасенными подушками.

Только дети веселятся и шумят, им непонятны страхи взрослых. И какая им, в общем, разница? Все равно все знают, чем закончится балаган...

Анатолий Баранов