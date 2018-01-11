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Московский листок

Штаб Путина покажет ничтожество политтехнологий

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 10

путин выборы
Штаб Путина покажет ничтожество политтехнологий

Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов. Когогин будет отвечать за экономические вопросы, Румянцев – за работу с доверенными лицами, Шмелева – за интернет и СМИ.

Здорово, что руководство предвыборным штабом передано простым людям из народа - директору "Камаза" и детскому онкологу, а не этим ушлым политтехнологам с нехорошими лицами. Даже связь со СМИ и интернетом поручена руководителю одаренных детей, а не профессиональному журналисту и гениальному режиссеру Кондрашову - пусть одаренные дети сядут за свои компьютеры и снесут все бот-сети за нашего Путина. А Кондрашов пусть озвучивает то, что ему напишет веселая пацанва. Заодно и сам посмеется.

Надо, чтобы в предвыборный штаб наконец пришли простые конюхи и сварщики, многодетные матери и собаководы-любители, сержанты срочной службы и пенсионеры с непростой судьбой - прямо из дома престарелых где-нибудь в Кинешме и в коридоры кремлевской администрации, шлепая скверной китайской обувкой, распространяя запах мочи и давно не мытого тела, лузгая семечки и сплевывая шелуху прямо на ковры и паркет.

И меж них будет ходить Путин, заросший щетиной, хрумкая огурец и ставя им всем задачу на понятном каждому русскому языке питерской подворотни: "Где бабло?! Я тебя, гнида, спрашиваю!"

Шутка ли, 400 лямов собрали всей страной, по копеечке.

Плещет через край избирательный фонд Владимира Владимировича

А у каждого входа - верные партийцы, обмундированные в одинаковые мышиного цвета клифты, скроенные известным столичным педерастом. Они неприметно следят за каждым, и чуть что - волокут в угол, где давят заранее припасенными подушками.

Только дети веселятся и шумят, им непонятны страхи взрослых. И какая им, в общем, разница? Все равно все знают, чем закончится балаган...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.76,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 10
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всех кто залупутина
казнить написал 11.01.2018 08:12
всех их самок и змеенышей
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(без названия)
фантомас забан написал 11.01.2018 08:10
Уже за одно название "центр одаренных детей" нужно отрывать голову. Но судя по физиономии этой дамы - она на все согласна.
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Нету конкурентов, только обдр. отщепенцы и голодранцы.
Крон Принц яВасилий Васильевич написал 11.01.2018 07:54
Да Путин не при делах! Русский народ поддерживает и точка.
Вот Анатольъий Юрьевич может хрумкать огурцом, носить одежду от педерастов, а на ф и г никому не нужон. У русских есть система определения свой-чужой и на нищебродов не реагирует. Казалось бы :
Две войны,
Падение доходов,
Грусть и тоска.
А нет, ан нет, Путин лучший, ибо свой, и уважают его люди, потому как разговаривает на понятном народу языке. Здоровый мужик и не педераст, а пошел на ботокс. Не пьет и не курит. Богат, но не пользуется, ни проститутками, ни роскоши невидно, умерен в еде. И народ это понимает. Каждый день физические упражнения.
Посмотрите вкруг, как изменилась Россия!
Курить в спецместах. Пить нельзя на улице. Наркоманов пересажали. Матом ругаться нельзя. Медицина лучшая в мире. Парковки и порядок в городах. Сотовая связь копеешная. Бесплатное цифровое тв, аж 28 каналов и сплошняком русское. Продукты вкуснейшие и недорого, овощи и фрукты круглый год.
Ответить
Нету конкурентов, только обдр. отщепенцы и голодранцы.
Крон Принц яВасилий Васильевич написал 11.01.2018 07:53
Да Путин не при делах! Русский народ поддерживает и точка.
Вот Анатольъий Юрьевич может хрумкать огурцом, носить одежду от педерастов, а на ***** никому не нужон. У русских есть система определения свой-чужой и на нищебродов не реагирует. Казалось бы :
Две войны,
Падение доходов,
Грусть и тоска.
А нет, ан нет, Путин лучший, ибо свой, и уважают его люди, потому как разговаривает на понятном народу языке. Здоровый мужик и не педераст, а пошел на ботокс. Не пьет и не курит. Богат, но не пользуется, ни проститутками, ни роскоши невидно, умерен в еде. И народ это понимает. Каждый день физические упражнения.
Посмотрите вкруг, как изменилась Россия!
Курить в спецместах. Пить нельзя на улице. Наркоманов пересажали. Матом ругаться нельзя. Медицина лучшая в мире. Парковки и порядок в городах. Сотовая связь копеешная. Бесплатное цифровое тв, аж 28 каналов и сплошняком русское. Продукты вкуснейшие и недорого, овощи и фрукты круглый год.
Ответить
Скучно, девочки
Линза написал 11.01.2018 07:51
Повысьте пенсии в 2 раза.
Верните триллионы с офшоров.
Верните недра и доходы от продажи нефти и газа
народу.
....
Вот тогда будем жить как в Европе,
а не, простите за выражение в ж....
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 11.01.2018 06:55
Кренделя солнцеподобного вчера в супермаркете собирали за него подписи! На мой вопрос "Что сделал этот чел за 17 лет "гребли" ответил повысил пенсию в 10 раз. Но во первых: это явно не у меня, а второе что за это время цены выросли более чем в 10 раз (исключаю яхты, самолеты, дворцы и т.п.). МНЕ НЕ НУЖЕН ТАКОЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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По Уварову
Нооскопчик написал 11.01.2018 06:24
Самодержавие, православие, народность.
Сейчас играют в "народность"
Вообще-то дешевый балаган.
Пипл, вроде, хавает.
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(без названия)
Рудольф написал 11.01.2018 04:20
"Жирик" внес законопроект об отмене 282 статьи. Интересно,как отреагирует на это ув. "штаб"?
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заерзали
bro написал 11.01.2018 01:52
ну шо белогондонные упыри подпиндосники ) рвете свои дупы на части? )))
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Директивы все равно будут присылать из администрации президента. А эти потом станут
полномочными представителями Президента РФ написал 11.01.2018 01:45
как Холманских: был начальником сборочного цеха, теперь - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В тройке лидеров среди полномочных представителей - с годовым доходом 7,5 млн. руб.
Учитесь жить.
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