Чтобы убрать Путина - надо убрать президентскую республику

Политическое развитие не редко ситуациями, когда крайности сходятся. Вот и в современной России вроде бы где буржуй Грудинин, а где крановщица Лисицына - но и первый, и вторая не заявляют о губительности самого института президентской республики в нынешних условиях. А зря! Если кто-либо хочет убрать Путина, к примеру – то это возможно сделать только через труп президентской республики!

Одним словом, если кто-то надеется, что нынешним российским президентом может стать реальный противник хотя бы «либералов», не говоря о всем капитале – это уже не смешно. Скорее всего, даже Путина невозможно будет снять до кончины оного, если уповать на этот путь. Но отсюда два варианта. Или доведение страны до скотского состояния в виде фактического царизма с вытекающей отсюда то ли полной анархией, а то ли Гражданской войной хотя бы с перспективой социализма, но с огромной кровью – или широкое и мощное демократическое движение за парламентскую республику для первого шага, но что убережет от гигантских трат и жертв.

И более того, нечто подобное уже было в нашей истории. Многим «левым», к сожалению, недосуг почитать историю КПСС; а там написано черным по белому, что программой-минимумом большевиков при царе было ничто иное … как парламентская республика! То есть, большевики были бы безумцами, если бы выступили против февральской революции семнадцатого прошлого века и возникшего отсюда Временного правительства. И то верно – последнее и открыло дорогу достаточно быстрому и полному торжеству Советов.

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Даже допусти мы чудо, что нынешним президентом стала товарищ Лисицина – никаких быстрых результатов не будет. Вернее, вообще никаких результатов не будет.

Лидирующая фракция «единороссов» заблокирует всякие прогрессивные инициативы. А правительство не исполняет путинские указы уже сейчас в случае чего, не говоря о других персонажах. Да что там говорить – вся эта свора быстренько придумает какой-нибудь импичмент вплоть до того, что ваххабитскую литературу или наркотики найдут в дамской сумочке президента. Да и начхать на всякий здравый смысл – был бы предлог, когда речь идет об «их величество» олигархах и коррупционерах. И не забудьте еще про Конституционный Суд, где тоже не агнцы будут сидеть, если все пойдет по-крупному; да про ФСО-ФСБ, генералитет и гвардию, которые императоров давили в свое время, а что уж говорить о каких-то «рабочих президентах». Ну, хорошо – может быть, и сгущены краски (хотя и наоборот, укокошат даже до инаугурации) – но то, что едросовская фракция с соответствующей компанией и ресурсами станет камнем на шее и угробит многие реформы, это очевидно.

Но допусти мы пока для пущей наглядности, что победила действительно патриотическая лидирующая фракция в Думе, и которая сама формирует правительство при представительском президенте - к примеру, по образцу нынешней Германии - тогда совершенно другое дело! Во-первых, добиться досрочного роспуска парламента все же легче в случае чего, чем президента. И во-вторых, реакционные круги – те же сырьевые монополии даже с частью купленных депутатов, военных и судов – будут отнюдь не такими грозными, так как вышеозначенная партия и ее фракция будут держать в своих руках отнюдь не хухры-мухры, а само правительство во главе с премьером как лидером фракции.

А уж профсоюзам, другим партиям и общественным организациям будет все ж легче переизбрать человека уровня депутата с соответствующим давлением на парламент, чем уровня президента. И еще раз – никто не строит иллюзий. Пока существуют монополии, и парламентская республика является диктатурой буржуазии. Но одно дело диктатура в форме нынешнего путинского режима – и другое дело в форме классической парламентской республики типа Германии или Швейцарии. Второй вариант будет несомненным шагом вперед для наших палестин. А если народ войдет в демократический вкус и потребует Советы вплоть до трудовых коллективов, о чем автор писал множество раз – о чем разговор.

Итого, Путин и его камарилья доведут дело до гигантского кризиса тем быстрее – чем махровее будет режим президентской республики, превращающейся, таким образом, в фактический царизм. Потому что путинская «аристократия» кроме как тащить все в Кремль, а оттуда в офшоры, ничего не умеет. По крайней мере, риск такого расклада огромен. А так как «лидер» только по пиару «патриот», а по сути слуга мировой олигархии – уже ближайшее будущее для российских трудящихся будет сплошным кошмаром.

Поэтому хоть оживляж насчет Грудинина, хоть некий схематизм насчет Лисициной (хотя последняя милее сердцу автора в разы) – все это не серьезно. Не солидно. Этакие крайности «справа» и «слева» с одним неэффективным результатом. Ну, на Грудинина автор положил с самого начала. В этом проекте сошлись интересы акционеров от фирмы «Зюганов и Ко», чтобы не опозориться низким местом; и акционеров от фирмы «Путин и Ко», чтобы повысить явку. «Честная сделка», так сказать. А вот насчет Лисициной – все же определенный жест отчаяния. Уж извините.

Надо действовать более солидно, и без паники. То есть, выполнять хотя бы программу-минимум по продвижению парламентской республики. Отсюда нужна подготовка к подобному съезду в виде определенной второй волны народно-патриотического движения, но уже с лидирующей долей социал-демократии, социалистов и внезюгановских коммунистов. Кстати, очень хотелось бы, чтобы критика Лисициной в этом плане воспринималась товарищами как предложение к большему содействию, а не наоборот.

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И, кстати, это очень большее заблуждение – что у Путина большие рейтинги; что, мол, Россия не может без «царя»; что народ любит «сильную руку» и прочее и прочее в таком духе. Бредятина! К примеру, автор живет в региональном городе с населением триста шестьдесят тысяч; что, в принципе, сердцевина страны. Так сколько не спрашивай друзей, коллег, знакомых, родственников – никто не хочет за Путина голосовать, и всем надоело показушное «великодержавие» с олимпийскими стройками и нищим населением. Так откуда рейтинги-то?!.. Фуфло все это! Народ соскучился по демократии на самом деле сильно, но с одним условием – чтобы это была реальная демократия.

Так вот, парламентская республика как мост к модернизированной советской республике – именно то, что будет поддержано значительной частью народа. Дальше видно будет, но такой первый шаг будет абсолютно правильным. Народ отнюдь не дурак. Ну, отнюдь. Значительная его часть сразу – в лет – скумекает, что убрать путинизм можно будет только с помощью резкого слома всей политической машины в сторону парламентской демократии. И все, кому Путин осточертел – а таких огромное количество – поймут: чтобы убрать Путина - надо убрать саму президентскую республику.

Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?: Абсолютная монархия (49) Конституционная монархия (19) Президентская республика (36) Парламентская республика (197) Советская республика (890) Иное (72)