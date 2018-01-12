Чтобы убрать Путина - надо убрать президентскую республику

Политическое развитие не редко ситуациями, когда крайности сходятся. Вот и в современной России вроде бы где буржуй Грудинин, а где крановщица Лисицына - но и первый, и вторая не заявляют о губительности самого института президентской республики в нынешних условиях. А зря! Если кто-либо хочет убрать Путина, к примеру – то это возможно сделать только через труп президентской республики!
Одним словом, если кто-то надеется, что нынешним российским президентом может стать реальный противник хотя бы «либералов», не говоря о всем капитале – это уже не смешно. Скорее всего, даже Путина невозможно будет снять до кончины оного, если уповать на этот путь. Но отсюда два варианта. Или доведение страны до скотского состояния в виде фактического царизма с вытекающей отсюда то ли полной анархией, а то ли Гражданской войной хотя бы с перспективой социализма, но с огромной кровью – или широкое и мощное демократическое движение за парламентскую республику для первого шага, но что убережет от гигантских трат и жертв.
И более того, нечто подобное уже было в нашей истории. Многим «левым», к сожалению, недосуг почитать историю КПСС; а там написано черным по белому, что программой-минимумом большевиков при царе было ничто иное … как парламентская республика! То есть, большевики были бы безумцами, если бы выступили против февральской революции семнадцатого прошлого века и возникшего отсюда Временного правительства. И то верно – последнее и открыло дорогу достаточно быстрому и полному торжеству Советов.
***
Даже допусти мы чудо, что нынешним президентом стала товарищ Лисицина – никаких быстрых результатов не будет. Вернее, вообще никаких результатов не будет.
Лидирующая фракция «единороссов» заблокирует всякие прогрессивные инициативы. А правительство не исполняет путинские указы уже сейчас в случае чего, не говоря о других персонажах. Да что там говорить – вся эта свора быстренько придумает какой-нибудь импичмент вплоть до того, что ваххабитскую литературу или наркотики найдут в дамской сумочке президента. Да и начхать на всякий здравый смысл – был бы предлог, когда речь идет об «их величество» олигархах и коррупционерах. И не забудьте еще про Конституционный Суд, где тоже не агнцы будут сидеть, если все пойдет по-крупному; да про ФСО-ФСБ, генералитет и гвардию, которые императоров давили в свое время, а что уж говорить о каких-то «рабочих президентах». Ну, хорошо – может быть, и сгущены краски (хотя и наоборот, укокошат даже до инаугурации) – но то, что едросовская фракция с соответствующей компанией и ресурсами станет камнем на шее и угробит многие реформы, это очевидно.
Но допусти мы пока для пущей наглядности, что победила действительно патриотическая лидирующая фракция в Думе, и которая сама формирует правительство при представительском президенте - к примеру, по образцу нынешней Германии - тогда совершенно другое дело! Во-первых, добиться досрочного роспуска парламента все же легче в случае чего, чем президента. И во-вторых, реакционные круги – те же сырьевые монополии даже с частью купленных депутатов, военных и судов – будут отнюдь не такими грозными, так как вышеозначенная партия и ее фракция будут держать в своих руках отнюдь не хухры-мухры, а само правительство во главе с премьером как лидером фракции.
А уж профсоюзам, другим партиям и общественным организациям будет все ж легче переизбрать человека уровня депутата с соответствующим давлением на парламент, чем уровня президента. И еще раз – никто не строит иллюзий. Пока существуют монополии, и парламентская республика является диктатурой буржуазии. Но одно дело диктатура в форме нынешнего путинского режима – и другое дело в форме классической парламентской республики типа Германии или Швейцарии. Второй вариант будет несомненным шагом вперед для наших палестин. А если народ войдет в демократический вкус и потребует Советы вплоть до трудовых коллективов, о чем автор писал множество раз – о чем разговор.
Итого, Путин и его камарилья доведут дело до гигантского кризиса тем быстрее – чем махровее будет режим президентской республики, превращающейся, таким образом, в фактический царизм. Потому что путинская «аристократия» кроме как тащить все в Кремль, а оттуда в офшоры, ничего не умеет. По крайней мере, риск такого расклада огромен. А так как «лидер» только по пиару «патриот», а по сути слуга мировой олигархии – уже ближайшее будущее для российских трудящихся будет сплошным кошмаром.
Поэтому хоть оживляж насчет Грудинина, хоть некий схематизм насчет Лисициной (хотя последняя милее сердцу автора в разы) – все это не серьезно. Не солидно. Этакие крайности «справа» и «слева» с одним неэффективным результатом. Ну, на Грудинина автор положил с самого начала. В этом проекте сошлись интересы акционеров от фирмы «Зюганов и Ко», чтобы не опозориться низким местом; и акционеров от фирмы «Путин и Ко», чтобы повысить явку. «Честная сделка», так сказать. А вот насчет Лисициной – все же определенный жест отчаяния. Уж извините.
Надо действовать более солидно, и без паники. То есть, выполнять хотя бы программу-минимум по продвижению парламентской республики. Отсюда нужна подготовка к подобному съезду в виде определенной второй волны народно-патриотического движения, но уже с лидирующей долей социал-демократии, социалистов и внезюгановских коммунистов. Кстати, очень хотелось бы, чтобы критика Лисициной в этом плане воспринималась товарищами как предложение к большему содействию, а не наоборот.
***
И, кстати, это очень большее заблуждение – что у Путина большие рейтинги; что, мол, Россия не может без «царя»; что народ любит «сильную руку» и прочее и прочее в таком духе. Бредятина! К примеру, автор живет в региональном городе с населением триста шестьдесят тысяч; что, в принципе, сердцевина страны. Так сколько не спрашивай друзей, коллег, знакомых, родственников – никто не хочет за Путина голосовать, и всем надоело показушное «великодержавие» с олимпийскими стройками и нищим населением. Так откуда рейтинги-то?!.. Фуфло все это! Народ соскучился по демократии на самом деле сильно, но с одним условием – чтобы это была реальная демократия.
Так вот, парламентская республика как мост к модернизированной советской республике – именно то, что будет поддержано значительной частью народа. Дальше видно будет, но такой первый шаг будет абсолютно правильным. Народ отнюдь не дурак. Ну, отнюдь. Значительная его часть сразу – в лет – скумекает, что убрать путинизм можно будет только с помощью резкого слома всей политической машины в сторону парламентской демократии. И все, кому Путин осточертел – а таких огромное количество – поймут: чтобы убрать Путина - надо убрать саму президентскую республику.
|Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
|Абсолютная монархия (49)
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|Президентская республика (36)
|Парламентская республика (197)
|Советская республика (890)
|Иное (72)
Сергей Копылов написал 12.01.2018 08:43
Во-вторых, при победе оппозиции на президентских выборах в президентской республике оппозиция будет держать в своих руках не хухры-мухры, а президента, назначаемое им правительство, назначаемые им суды.
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Идиот. Победа народной оппозиции при нынешней президентской республике - НЕВОЗМОЖНА НИКОГДА. А победа народной оппозиции даже при реакционном большинстве в парламенте в режиме парламентской республики - возможна из-за более легкого переизбрания депутатов.
пенсионер написал 12.01.2018 08:39
Сталин сражался за власть, шел к ней через тюрьмы, трагедии, великие труды. Путина принесли и поставили на стол, как приносят чайник с кухни.Сталин владел "образом будущего", видел на сто лет вперед, сотворял это великое будущее. Путин только и знает, что катается на лыжах и ловит рыбу.
Сталин владел исторической теорией, провидел войны и революции, указывал место, которое надлежит занять СССР среди бушующего ХХ века. Путин озвучивает пустые и глупые тексты пиарщиков, от которых засыхает герань в горшках и киснут на кухне щи.
пенсионер написал 12.01.2018 08:26
Н орд - МАН написал 12.01.2018 07:29
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То были не сказки - то был последний ШАНС спасти Эту Страну как единое государство.
У этого-то - башка совсем другим забита.
...
==============
Через пять лет - дурак, через 10 лет - дебил, через 15 лет - идиот, через 20 лет - сумасшедший.
==============
Примерно 80% населения этой страны - сумасшедшие.
Тихие параноики - точно. Опасные параноидальные шизофреники - половина из них.
Только в Этой Стране на государственном уровне впервые реализована массовая шиза.
Объективных критериев два - Закон и реальность. Мышление этих психов - мимо реальности, и в другую сторону от Закона.
...
==============
А если этому человеку нужно долго объяснять, что нельзя скучать по тому чего в твоей жизни не было?
==============
Кому и зачем "нужно"?
Ведь он сам, лично, в ответе за свою голову.
Если ему такое "нужно" - так это ему нужна справка о недееспособности из дурки.
...
==============
А если этот человек одновременно пишет, что производственные отношения это базис для политических и утверждает, что при введении парламентской республики у нас будет демократия как в Германии или в Швейцарии, а не как в Индии?
===============
Плагиат - явный.
К тому-же устаревший (с 1919-го) и вдобавок - не-Законный.
...
=================
По поводу "логики" автора можно взять буквально любое место в тексте. Например, он пишет, что в нынешней ситуации, когда республика президентская, парламент мало что значит при победе на президентских выборах представителя оппозиции -
==================
Пинка под зад презику - даже гипотетически может дать только Верхняя Палата ГосДумы (СовФед).
Матвиенко туда не зря посадили - там свет мысли в глазах так и сияет.
...
=================
Во-первых, если оппозиция победила на выборах, зачем досрочно распускать парламент?
=================
Если можно его тупо расстрелять.
И объявить крайними.
Для этого достаточно возбудить там одного красного и одного черносотенца.
...
==================
Во-вторых, при победе оппозиции на президентских выборах в президентской республике оппозиция будет держать в своих руках не хухры-мухры, а президента, назначаемое им правительство, назначаемые им суды.
==================
Судей-то он назначает - а снимать не имеет права.
Квалификационные коллегии судей - междусобойчик.
И кого было надо поснимать - уже лет 10 как поснимали.
В судах сидят бабы-матвиенки с таким-же просветом интеллекта в глазах, да переквалифицировавшиеся менты-следаки, психопаты законченные.
...
==================
Реальная разница будет состоят лишь в том, что при декоративном парламенте, как в нашем случае, до президентских выборов реальную оппозицию не допустят, а при декоративном президенте, как в Германии, до парламентских выборов реальную оппозицию не допустят.
==================
Все намного проще.
Нонешнюю РФ-ию - можно сравнивать с Германией лишь времен Гитлера.
Там "оппозиция" успевала открыть рот и что-то сказать - один раз, первый и последний, перед отъездом в Гестапо. В один конец.
И да - сказки про "вЯличие" и "обиженный реваншизм" после поражения - точно такие-же.
И даже воШдь - такой-же - недобитый и обиженный ветеран проигранной войны.
Просто копия.
Н орд - МАН написал 12.01.2018 07:06
================
В РФ-ии только одна мафия - комми-чекистская. И вояки сбоку-припека. И так уже 100 лет.
Любую альтернативу себе (не то, что мафию) - они уже уничтожили.
Все, что Вам мнится: "мафией", "олигархами", "либералами" и т.д. - не более чем их опричники. На прикорме.
А Вам они дают "выбор без выбора", как зэку в ГУЛАГ-е: по какому "закону" хочешь жить - по воровскому или по ментовскому?
И вот Вам два барака - один воровской, второй для "ссученных".
...
=================
Пусть будет хоть сам черт - но Президент. Одно необходимо - страна должно двигаться темпами , опережающими среднемировые.
С учетом потерянного времени. Только в этом спасение.
==================
Не вопрос.
Вы (РФ-ия) двигаетесь в полную жопПу.
Хотите ускориться?
А вы бабки из офф-шорок выньте (там половина - чекистского бабла), да "в экономику вложите" - вот вам хана и придет, а
80% населения на следующий день станут безработными в очереди в центры занятости и соц-защиту.
Наблюдательный написал 12.01.2018 06:59
А если этому человеку нужно долго объяснять, что нельзя скучать по тому чего в твоей жизни не было?
А если этот человек одновременно пишет, что производственные отношения это базис для политических и утверждает, что при введении парламентской республики у нас будет демократия как в Германии или в Швейцарии, а не как в Индии?
По поводу "логики" автора можно взять буквально любое место в тексте. Например, он пишет, что в нынешней ситуации, когда республика президентская, парламент мало что значит при победе на президентских выборах представителя оппозиции -
"Лидирующая фракция «единороссов» заблокирует всякие прогрессивные инициативы. А правительство не исполняет путинские указы уже сейчас в случае чего, не говоря о других персонажах."
Далее он пишет, что если бы у нас была парламентская республика, то при победе оппозиции на выборах - "Во-первых, добиться досрочного роспуска парламента все же легче в случае чего, чем президента. И во-вторых, реакционные круги – те же сырьевые монополии даже с частью купленных депутатов, военных и судов – будут отнюдь не такими грозными, так как вышеозначенная партия и ее фракция будут держать в своих руках отнюдь не хухры-мухры, а само правительство во главе с премьером как лидером фракции."
Во-первых, если оппозиция победила на выборах, зачем досрочно распускать парламент?
Во-вторых, при победе оппозиции на президентских выборах в президентской республике оппозиция будет держать в своих руках не хухры-мухры, а президента, назначаемое им правительство, назначаемые им суды.
Реальная разница будет состоят лишь в том, что при декоративном парламенте, как в нашем случае, до президентских выборов реальную оппозицию не допустят, а при декоративном президенте, как в Германии, до парламентских выборов реальную оппозицию не допустят.
Н орд - МАН написал 12.01.2018 06:56
===============
Вы фееричный идиот.
Детский садик.
Читайте книжки - может, когда-нибудь поймете, что голова не только кронштейн для ушей.
Хорошист написал 12.01.2018 06:55
С учетом потерянного времени. Только в этом спасение.
Н орд - МАН написал 12.01.2018 06:50
Лидирующая фракция «единороссов» заблокирует всякие прогрессивные инициативы.
===============
Вы идиот.
ЕдРо - сборище дурачков-смертничков.
Их ручонками сделаны дела. За эти дела чекистская хунта отвечать не желает. "Если что" - их пустят на шнурки руками народных масс. Если массы не возбудятся - их возбудят пинком в нужном направлении.
И да - подумайте логически: отчего путлер не заявляется на выборы презика от ЕдРа - официальной "партии сторонников преза РФ-ии путлера"?
...
================
А правительство не исполняет путинские указы уже сейчас в случае чего, не говоря о других персонажах.
=================
путинские указы - изданы не для того, чтобы их исполняли.
Тем более что удел "неисполнивших" - описан выше.
...
=================
Да что там говорить – вся эта свора быстренько придумает какой-нибудь импичмент вплоть до того, что ваххабитскую литературу или наркотики найдут в дамской сумочке президента.
=================
Свора - носит погоны. Или уже на пенсии.
Судьба их детишек и внучатков - их волнует сильно.
На шнурки заместо них - хотят других отправить.
Так уже было, много раз.
...
================
Да и начхать на всякий здравый смысл – был бы предлог, когда речь идет об «их величество» олигархах и коррупционерах. И не забудьте еще про Конституционный Суд, где тоже не агнцы будут сидеть, если все пойдет по-крупному;
================
По-крупному даже формально концы в Совете Федерации.
В Верхней Палате.
А реально - еще и не такое зачитывалось С ТАНКА в 1991-м. После псевдо-ПУТЧА, устроенного чекистами. Забыли?
...
=====================
да про ФСО-ФСБ, генералитет и гвардию, которые императоров давили в свое время, а что уж говорить о каких-то «рабочих президентах».
=====================
Какова вероятность, что они будут давить СОБСТВЕННУЮ хунту?
Они сами себя поимеют?
Подумайте логически.
Несогласный Сергей написал 12.01.2018 06:39
Остап-бей написал 12.01.2018 04:44
А как это сделать? Схематично? Выбраться-избраться-устаканится мистэром прЭзидентом,что бы потом- провозгласить- силовым методом- низложение себя и установление парламентской республики.Декларативно.Директивно.Насильно-добровольно.Проголосуют.Прореферендят. Но для начала? С какой базисной позиции это продвигать? Локомотив установки-кто? Законодательный уровень-невозможен.
Не с партийного же большинства в госдуме.Проходили.Переворот- надо полагать-отвергается.Речь о мирном пути? Бескровном.
Тупик.
Один- путь- либо переворот,дворцовый,либо революция.И то и другое-возможно по установлению факта- скотское состояние население.Доведение до оного.Как ни крути.Радужная перспектива.Но ни х-уя не поделаешь.
Звиняй Копылов.Парламентская республика-ТОЖЕ только кровавым путем. Любое изменение режима- кровь.
Не получится- волки сыты-овцы рады.
нужна реформа Вооруженных Сил написал 12.01.2018 04:28
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ
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Армия должна служить народу,
а не генералам.
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1. Главной военной силой в Российской федерации является народное ополчение (милиционная армия).
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2. В мирное время Вооруженные силы Российской федерации состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований.
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В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные силы.
После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному расформированию, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
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3. Народное ополчение (милиционная армия) РФ - это военно-политическая организация вооруженных мужчин-граждан, действующая на основе собственных уставов и государственных законов.
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Бойцами народного ополчения РФ являются граждане РФ мужского пола, годные к воинской службе в возрасте 18 - 50 лет.
Бойцы народного ополчения РФ периодически проходят военную переподготовку и хранят свое личное боевое оружие, комплект боеприпасов к нему и военную амуницию у себя дома, чтобы быть готовыми в любой момент выступить на защиту Родины и свободы.
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Дивизии народного ополчения размещаются в каждом районе РФ по месту жительства их бойцов.
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Народное ополчение РФ утверждает все законы и все назначения на высшие государственные должности, соответствующие подразделения народного ополчения РФ осуществляют то же самое в регионах России.
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4. Наемные вооруженные формирования РФ создаются по принципу минимальной разумной достаточности.
Ими являются:
Генштаб,
Военная разведка,
Военная прокуратура,
Военный трибунал,
Военная полиция,
Военная связь,
Космические войска,
ПВО,
РВСН,
Военная авиация,
Военно-морской флот,
Войска радиационной, химической и биологической защиты,
Пограничная стража.
Иные наемные вооруженные формирования РФ могут создаваться только после утверждения такого решения народным ополчением РФ.
.
Наемные вооруженные формирования РФ находятся под строгим контролем со стороны народного ополчения, который заключается в комплексе следующих мер:
.
а) разумная минимизация и законодательное ограничение численности наемных вооруженных формирований,
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б) контроль за их арсеналами,
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в) институт политических комиссаров внутри наемных вооруженных формирований,
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г) коллегиальность и выборность их командования народным ополчением (как в Римской республике),
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д) невозможность сосредоточения командования наемными вооруженными формированиями в одних руках,
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е) рядовой и сержантский состав должен состоять из новобранцев - ополченцев,
.
ж) все военнослужащие должны быть бойцами народного ополчения, присягнувшими ему на верность: наемники - это бойцы народного ополчения, которые служат по контракту.
.
5. На всех направлениях, опасных в плане иностранного военного вторжения, должны находиться вооруженные формирования (бригады, дивизии, армии), в которых под руководством военных инструкторов проходят подготовку новобранцы народного ополчения РФ.
.
Примечание.
.
Римские коллегии.
Римской армией командовала коллегия из 2 - командиров, которые вступали в права командующего по очереди, ежесуточно сменяя друг друга.
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Римскими легионами командовали коллегии из командиров в количестве 6 человек, которые вступали в права командующего легиона по очереди, ежесуточно сменяя друг друга.
.
Все эти командиры избирались народным ополчением Рима.
.
P.S. Данная военная система по сути представляет из себя введение казачества в пределах всей России.
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"ИСКРА", электронная газета, Российская марксистская партия
!!!!OQQ!-VAS-TOT-VSEH!!!& написал 12.01.2018 02:04
Одних гбэшников в стране, бывших и действующих, - более 2-х миллионов.
Всех их создал незабвенный сын сапожника Иосиф Сталин.
Россия - чудовищно развращенная полицейщиной и военщиной страна, которая скоро исчезнет в термоядерном аду."
"Вот нравятся мне наши политические ток-шоу: соберутся несколько евреев из разных стран, разбавленные парой армян, и давай переживать за судьбы русского народа…"
-То таки да...
!!!!OQQ!-VAS-TOTVSEH!!& написал 12.01.2018 01:58
- То таки Ли Си Цин - это отлично, но ему еще нужны хувенбины и цзяофани, которые будут - здить от всей души бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных, которые и замутили эту всю бодягу по возврату социалистической страны хзнает куда - то ли в капитализм - то ли в православизм, то ли во времена Золотой Орды...
Понятно, что -здить необходимо, но тупые населюки, будучи бы-длом - таки будут - здить самИ себя - кака то происходит на Гордой Мйдаундии! Впрочем, жалеть тупых населюков - дело десятое - дураков не жаль, подлецов - тоже не жаль - "Дикобразу - дикобразово!" То таки да...
и чем демократия отличается от республики? написал 12.01.2018 01:56
.
Демократия - это власть народного ополчения, монархия - это власть наемной армии.
Республикой (общим делом) - римляне называли демократию.
.
Требовать республику в России - это значит требовать создания в стране народного ополчения, милиционной армии, как в Швейцарии, ликвидации ФСО, ФСБ, Росгвардии, превращения Вооруженных Сил в наемные вооруженные формирования минимальной разумной численности (ВВС, ВМФ, РВСН и т.д.), находящиеся под контролем народного ополчения.
.
Представьте, каким бешеным будет сопротивление генералитета.
Одних гбэшников в стране, бывших и действующих, - более 2-х миллионов.
Всех их создал незабвенный сын сапожника Иосиф Сталин.
Россия - чудовищно развращенная полицейщиной и военщиной страна, которая скоро исчезнет в термоядерном аду.
!!!!OQQ!-VAS-TOTVSEH!!!& написал 12.01.2018 01:51
- Таки взрывать дом динамитом, чтобы мышей таки вывести? То таки да-аа? Вот как тот путин амеров достал!