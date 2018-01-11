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Московский листок

Аборты в РФ всё менее популярны, хотя советскую инфраструктуру не модернизируют, а приватизируют

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 5

социальный регресс материнство
Аборты в РФ всё менее популярны, хотя советскую инфраструктуру не модернизируют, а приватизируют

В российском обществе наблюдается рост консервативных взглядов на ряд проблем, включая тему абортов. По данным социологов, доля россиян, считающих прерывание беременности недопустимым, за 20 лет увеличилась втрое и составляет 35% против 12% в 1998 году, пишут "Известия" со ссылкой на данные опроса "Левада-Центра", проведенного в декабре 2017 года. 

Согласно исследованию, женщины относятся к абортам более категорично, чем мужчины. О предосудительном отношении к таким операциям заявили 37% представительниц слабого пола и 31% мужчин. 

При этом разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Однако респондентки из малых городов и сел более лояльны к абортам из-за низких доходов. 

По данным Минздрава, количество абортов в России идет на спад. За последние пять лет было сделано на 250 тыс. операцией меньше (на 25%). При этом в 2016 году число операций по прерыванию беременности составило около 650 тыс., что сравнимо с населением Твери и Пскова вместе взятых. 

РПЦ лоббировала идею вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования, настаивая, что "доступный аборт остается безусловным злом для российского общества, ставит под сомнение высокую ценность и неприкосновенность человеческой жизни, подрывает семейные устои нашего общества, угрожает счастью женщин и мужчин". Однако соответствующий законопроект, подготовленный еще в 2015 году депутатами во главе с Еленой Мизулиной, получил отрицательный отзыв правительства и профильного комитета Госдумы и был отклонен. 

После этого православные активисты собрали и принесли к стенам администрации президента РФ более миллиона подписей за запрет абортов. Противники этой меры указывают на риск увеличения числа смертей женщин во время подпольных операций. 

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в вопросе запрета абортов "ничего нельзя ломать через колено", к проблеме нужно подходить взвешенно. 

Аборты были разрешены в России 97 лет назад, 18 ноября 1920 года. После частичного запрета абортов в 1936 году их повторная легализация последовала в 1955 году, также в ноябре - 23-го числа.

От редакции: Вопрос о свободе женщин решать, быть ли им матерями - вставал конечно же и до 1920-го года. И сколько их гибло из-за нелегальности абортов в "православном государстве"! Советская власть не только церковь отделила от государства, но и связанные с ней табу - ею же по сути и налагаемые. Отметим, что разрешение абортаций было лишь частью демографической политики большевиков: параллельно создавались детские сады и новый быт, раскрепощающий женщин, это был  широкий шаг вперёд. И когда вам православные регрессанты будут тыкать пальцем в "античеловеческие", богопротивные декреты большевиков, вы им напомните, какая была детская смертность при их возлюбленном государе Романове и РПЦ, являвшейся частью государства. И ещё напомните, как Надежда Константиновна Крупская при поддержке Александры Коллонтай создавала детские сады - буквально иногда в зданиях барских конюшен (в Москве один такой садик я знаю). Вот это - была модернизация и подлинная забота государства о своих гражданках!

Сейчас нет тех проблем, которые имелись в 1920-м году - Советская власть создала идеальные условия для воспитания детей не только силами семьи, но и государством. Это момент принципиальный, однако и он сейчас претерпевает атаки приватизаторов - сеть детских садов не растёт, а часто сокращается, часть садов приватизируется (о чём вскоре мы расскажем на конкретном примере), то есть тяготы воспитания таким образом снова ложатся только на плечи родителей. И вот здесь-то, в этом моменте осознанной политики государства - курс на приватизацию садов, - прослеживается связь с мыслью об аборте. По деньгам ли ребёнок? Да-да, вот именно так снова, 100 лет спустя, казалось бы, после необратимых инфраструктурных изменений - ставится вопрос материнства сегодня, в век монетизации всего. Настаивающие на запрещении абортов попы и примыкающие к ним "патриоты" должны ориентироваться на опыт Советской власти: создайте сперва условия для воспитания детей, переложите с родительских голов финансовые проблемы на государство, а потом уже заикайтесь о запрете абортов! 

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 5
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ГМО
зайка написал 11.01.2018 15:50
Питание матерей ,мужчин и детей,состоящее из красителей.заменителей.гмо и тд.само по себе самостоятельно.без применения законодательства сделает свое черное дело.Лекарства ,вакцинация,Кагоцел,-далеко не полный перечень стимуляторов снижения абортов.
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(без названия)
злой ватник написал 11.01.2018 13:13
и где эти 35 % ? блевада сказал .....
ни одного сторонника запретов абортов в жизни не видал и не встречал ,
если не считать мужиков в бабских платьях и то в телевизоре .
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ДЧ в здравом уме?
Евгений11 написал 11.01.2018 12:50
>Вопрос о свободе женщин решать, быть ли им матерями - вставал конечно же и до 1920-го года. И сколько их гибло из-за нелегальности абортов в "православном государстве"!
.
Такая агитка прокатила бы на комсомольском собрании лет 40 назад, но сейчас просто недопустимо так отрываться от реальности.
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Зачем делать аборты, если сейчас все болше применяется самый надежный способ конрацепции - сношение
ОН-ЛАЙН написал 11.01.2018 12:24
Хреновод
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(без названия)
Лис написал 11.01.2018 12:16
Запреты просто бесполезны если нет никакой уверенности в завтрашнем дне.Смертность населения в России и так возросла в десятки раз.Нужно радикально менять всю социально-экономическую систему.
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