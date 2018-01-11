ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину в декабре достиг годового максимума

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в декабре достиг максимума за 2017 год и составил 57,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ. В последнюю рабочую неделю 25-29 декабря этот показатель составил 56,8%, отмечают социологи.

Второе место в рейтинге доверия по-прежнему занимает министр обороны Сергей Шойгу (18% за 25-29 декабря). На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9%), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3%).

Доверие к предпринимателю Павлу Грудинину, выдвинутому кандидатом в президенты от КПРФ, по данным за 26-29 декабря, находится на уровне 2,9%.

Социологи отмечают, что выдвижение Грудинина положительно сказалось на электоральном рейтинге КПРФ. В последнюю неделю декабря КПРФ вышла на второе место с 11,0%, обогнав ЛДПР (10,2%). При этом 4-10 декабря рейтинг КПРФ составлял 7,6%, а ЛДПР - 10,0%. В электоральном рейтинге партий первое место по- прежнему занимает "Единая Россия" (51,6%), "Справедливая Россия" на четвертой строчке (4,3%).

Аутсайдером рейтинга доверия оказался лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский - по данным за 25-29 декабря 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. На втором месте по уровню недоверия Дмитрий Медведев (14,7%). Также социологи фиксируют "значительный рост антирейтинга Ксении Собчак (с 8,9% в начале декабря до 14,3% в конце)", по итогам года она вошла в тройку политических деятелей, которым не доверяют больше всего.