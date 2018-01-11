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Московский листок

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину в декабре достиг годового максимума

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 14

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину в декабре достиг годового максимума

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в декабре достиг максимума за 2017 год и составил 57,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ. В последнюю рабочую неделю 25-29 декабря этот показатель составил 56,8%, отмечают социологи.

Второе место в рейтинге доверия по-прежнему занимает министр обороны Сергей Шойгу (18% за 25-29 декабря). На фоне снижения показателя премьера Дмитрия Медведева (до 12,9%), третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров (13,3%).

Доверие к предпринимателю Павлу Грудинину, выдвинутому кандидатом в президенты от КПРФ, по данным за 26-29 декабря, находится на уровне 2,9%.

Социологи отмечают, что выдвижение Грудинина положительно сказалось на электоральном рейтинге КПРФ. В последнюю неделю декабря КПРФ вышла на второе место с 11,0%, обогнав ЛДПР (10,2%). При этом 4-10 декабря рейтинг КПРФ составлял 7,6%, а ЛДПР - 10,0%. В электоральном рейтинге партий первое место по- прежнему занимает "Единая Россия" (51,6%), "Справедливая Россия" на четвертой строчке (4,3%).

Аутсайдером рейтинга доверия оказался лидер ЛДПР и кандидат в президенты Владимир Жириновский - по данным за 25-29 декабря 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. На втором месте по уровню недоверия Дмитрий Медведев (14,7%). Также социологи фиксируют "значительный рост антирейтинга Ксении Собчак (с 8,9% в начале декабря до 14,3% в конце)", по итогам года она вошла в тройку политических деятелей, которым не доверяют больше всего.

 



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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
крэмнаш написал 11.01.2018 20:21
повязал всех(или как там у паханов это называется..) сортирный карлик крэмнашем... так повязал что никогда рассеянчики не развяжут и не распутают.
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А что ж не доверять-то?
Всем довольный написал 11.01.2018 19:40
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых!
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голосование началось
опрос написал 11.01.2018 18:50
Кто, за Вовочку ставим плюс,кто за Павлика ставим минус.
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(без названия)
стоик1103 написал 11.01.2018 18:30
Что можно требовать от сортирного Карлика?
Он - несчастная кукла, которую лишили семьи, чести и достоинства?
.
Ему даже не хватает ума слинять вовремя?
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(без названия)
Берег написал 11.01.2018 15:34
Раздавите Гадину в Кремле! Все лгут, чтобы сдержать толпы недовольных, которые только будут расти!
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(без названия)
АБВГ написал 11.01.2018 15:10
В Чечне рейтинг "путина" 99,9 %, "Единой России" - 99 %. Кадыров себе еще скромно берет 97,9 %.
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А рейтинг НЕДОВЕРИЯ
этим написал 11.01.2018 14:35
блевадным вциомам по-прежнему высок.
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(без названия)
Тревожный симптом написал 11.01.2018 14:33
У Николая второго за месяц до расстрела рейтинг был 98%. Так что дело близится к окончанию хреноправления недоразвитых существ в кремле и выхода из тупика им Путина В.В.
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(без названия)
Акакий Медвепутов написал 11.01.2018 13:37
Чушь! муть! Компот!
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Максимум
Сергей 58 написал 11.01.2018 13:12
Рост ВВП на уровне статистической погрешности, а рейтинг ВВП 57,7%?
-
Вот такой полный "ВЦИОМ".
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(без названия)
отец Пигидий написал 11.01.2018 12:52
ЕЩЕ РАЗ: Конторка, называемая ВЦИОМом, является подразделением путенского агитпропа. К социологии эта конторка под руководством некоего Федорова (вполне возможно, что этот пропагандoн такой же Федоров, как жыдок Шапира Соловьев) не имеет никакого отношения. Конторка, называемая ВЦИОМом, точно также промывает мозги гопоте, как кисель-тв или жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ". Собственно, это все, что нужно знать про "опросы" так называемого ВЦИОМа.
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(без названия)
Миша написал 11.01.2018 12:44
Врите ,да знайте меру.
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уже писали про ВЦИОМ
алексс настоящий написал 11.01.2018 12:28
У них там 83% россиян довольны жизнью.Это при 25 млн.людей живущих за чертой физического выживания и при 73% сограждан не имеющих никаких накоплений.При полностью платной медицине и образовании.По мнению ВЦИОМ у нас в стране 4/5 населения идиоты.Все понятно со ВЦИОМ.
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Чушь!
Петр Анатольевич написал 11.01.2018 12:02
Чушь!
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