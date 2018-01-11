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Московский листок

В Петербурге суд ликвидировал крупнейший независимый профсоюз "Рабочая Ассоциация"

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 3

В Петербурге суд ликвидировал крупнейший независимый профсоюз "Рабочая Ассоциация"

Санкт-петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации крупного профсоюза сотрудников автопредприятий в России - Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА).

"В качестве доводов необходимости ликвидации истец ссылался, в том числе, на ведение организацией политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства, наличие иностранного финансирования. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме", - цитирует Интерфакс сообщение Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По данным прокуратуры, МПРА получил более 32 миллионов рублей из-за рубежа от международного профсоюза IndustriALL. Эти деньги якобы направили на обучения активистов методам противостояния администрациям предприятий.

МПРА был создан летом 2006 года представителями двух профсоюзов - завода "Форд" во Всеволожске Ленинградской области и АвтоВАЗа в Самарской области. В настоящее время организация объединяет рабочих более 16-ти автопредприятий, является членской организацией Конфедерации труда России (КТР) и глобального профсоюза IndustriALL. Председателем МПРА является Алексей Этманов, организатор нескольких забастовок на заводе "Форд" во Всеволожске.

Профсоюз получил всероссийскую известность и международное признание в 2007 году после победной забастовки на заводе "Форд". В последующие годы МПРА удалось добиться заключения выгодных для работников коллективных договоров на заводах "Форд", "Фольксваген" и "Бентелер аутомотив".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
!!!QQQ!TOTQ!- VSEHVAS!!!& написал 11.01.2018 15:28
-Таки после того, кака тупые, вечнопьяные роботы-матголики своими мозолистыми, трясущимися от вотки рабочими клешнями, по указанию Алкаша Мордатого, выгнали с производства всякие парткомы-профкомы, вместо профсоюза они должны иметь хвротивжпу... То таки да! Так им, б-дям, и надо! Таки пусть идут в ельцинцентр жаловаться! То таки да...
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 11.01.2018 13:27
"Председателем МПРА является Алексей Этманов, организатор нескольких забастовок на заводе "Форд" во Всеволожске."
- - - - - - -
Суд защищает интересы иностранных капиталистов?
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Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
Лис написал 11.01.2018 12:26
Страх рабов на галерах из Кремля перед собственным народом уже зашкаливает.
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