В Петербурге суд ликвидировал крупнейший независимый профсоюз "Рабочая Ассоциация"

Санкт-петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации крупного профсоюза сотрудников автопредприятий в России - Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА).

"В качестве доводов необходимости ликвидации истец ссылался, в том числе, на ведение организацией политической деятельности, сбор подписей с целью изменения действующего законодательства, наличие иностранного финансирования. Суд требования истца удовлетворил в полном объеме", - цитирует Интерфакс сообщение Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По данным прокуратуры, МПРА получил более 32 миллионов рублей из-за рубежа от международного профсоюза IndustriALL. Эти деньги якобы направили на обучения активистов методам противостояния администрациям предприятий.

МПРА был создан летом 2006 года представителями двух профсоюзов - завода "Форд" во Всеволожске Ленинградской области и АвтоВАЗа в Самарской области. В настоящее время организация объединяет рабочих более 16-ти автопредприятий, является членской организацией Конфедерации труда России (КТР) и глобального профсоюза IndustriALL. Председателем МПРА является Алексей Этманов, организатор нескольких забастовок на заводе "Форд" во Всеволожске.

Профсоюз получил всероссийскую известность и международное признание в 2007 году после победной забастовки на заводе "Форд". В последующие годы МПРА удалось добиться заключения выгодных для работников коллективных договоров на заводах "Форд", "Фольксваген" и "Бентелер аутомотив".