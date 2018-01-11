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Московский листок

Российских блогеров заставят делать ссылки на информацию от СМИ-иноагентов

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 1

Российских блогеров заставят делать ссылки на информацию от СМИ-иноагентов

Российские пользователи соцсетей в обязательном порядке должны будут делать специальные ссылки при использовании на своих страницах материалов СМИ – иностранных агентов, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Обязательно, везде, (где) перепечатывает он информацию", - цитирует Интерфакс "народного" избранника.

В качестве примере он привел террористическую организацию «Исламское государство», при упоминании которой необходимо указывать, что она запрещена в РФ. "По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США", - сказал Толстой.

Соответствующий законопроект, как ожидается, Госдума рассмотрит в первом чтении в ближайшую пятницу. В нем есть положение, согласно которому "владельцы информационных ресурсов , не являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, и (или) российскими юридическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, при распространении материалов и (или) сообщений иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, должны указывать, что такие материалы и (или) сообщения созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
АБВГ написал 11.01.2018 15:03
Организация "РФ" запрещена в Исламском государстве.
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