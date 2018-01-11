Евросоюз зарекается кредитовать деградирующую экономику постмайданной Украины

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли.
Он отметил в эфире «Украинского радио», что ЕС призывает Украину в срочном порядке создать Антикоррупционный суд, об этом сообщает «РИА Новости». Мингарелли указал, что возможность выделения Киеву нового транша не исключена, варианты ее предоставления и условия прорабатываются.
Президент страны Петр Порошенко, уточнил представитель ЕС, лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении средств.
24 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны договорились с руководством Евросоюза о возобновлении макрофинансовой помощи.
Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 миллиарда в 2015 году, выставив ряд требований.
Отметим, что кредиторы ведут себя с постмайданной Украиной всё наглее. Так, например, в августе МВФ заявил, что повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. "Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста".
"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен.
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крэмнаш написал 11.01.2018 20:24
стоик1104 написал 11.01.2018 18:33
Он - несчастная кукла, которую лишили семьи, чести и достоинства?
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Ему даже не хватает ума слинять вовремя?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед==$ДальССкий написал 11.01.2018 17:47
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какло, а хулеты тут трЁшься?
хулеты тут лопочешь на Великом и Могучем, а не хрюкаешь на своей свЕнячьей мове?
тебе же главный жЫд валцЬман в приказном порядке приказал не посещать всЁ Русское, включая тырнет, и уж тем более вести беседы на языке "окупантов".
сашко бiлый в гробе перевертаеца, а сбу ещЁ один набор вот такой щеневмерлы под иловайск набирает.
давай, скачи бЁгом изучать боiвой хгопак, а то вторгнутся на неньку орды монголокацапских варваров, а ты и не готов!
Иваныч написал 11.01.2018 16:39
очевидно что? написал 11.01.2018 15:38
Транзит написал 11.01.2018 15:29
Пора готовиться...
Мозгоклюй написал 11.01.2018 15:16
Украине нужен и Антикоррупционый суд, и реальная работа а не имитация ее. Суд создадут, он начнет работать и деньги дадут.
Ляксеич написал 11.01.2018 15:09
стекловата написал 11.01.2018 15:02
Такого развития Украины не было и при красножопии.Вся проблема в том,что то,что нам нужно от ЕС и США,последнее,что у них осталось и прежде чем передавать нам подобные технологии ЕС и США долго рассказывают всякие истории.Из тех проектов выводящих Украину на 2 место в мире по уровню технического развития после США...
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видать еще пара миллионов рогулей приедет на заработки в Россию!!после выхода то нищенки побирушки украины на второе место в мире!рванет прямо с последнего места в европе по нищете, и из группы самых нищих стран мира...
Предсказуемо написал 11.01.2018 14:18
Маркер такой - раз "Россия" - значить обязательно какая-то муть.
Дмитрий г.Запорожье+- написал 11.01.2018 13:50
1.Ракетный двигатель для 1 ступеней жидкотопливных ракет РД-815.
2.Турбореактивный двигатель АИ-38 с большой степенью двухконтурности и тягой от 28 до 38 тонно.сил.
3.Производство топливных сборок для реакторов типа ВВЭР
4.Переработка и утилизация ЯО(аналог комбината Маяк).
Ну еще остается турбовинтовентиляторный двигатель мощностью 30 тыс.л.с.,в работе над которым я в свое принимал участие,но вряд ли эта тема скоро реализуется,ибо не создано пока в мире материала,из которого можно изготовить редуктор для подобного двигателя.
Один уже реализован.На ЗАЭС и РАЭС начинается отладка оборудования для переработки отработанного ЯТ.То,чем занимается комбинат "Маяк".Фабрикация ЯТ должна производится в предприятии расположеннов в Ужноукраинске.А денег в Украине достаточно.В этом году бюджет Укракины в пересчете на каждого жителя равен бюджету кацапомойки.Нужны некоторые технологии и кроме денег на уничтожения кацапорылой нечисти нам от НАТО больше ничего не надо.
Крон Принц мыВасилий Васильевич написал 11.01.2018 13:47
Выхид есть, его не может не быть.