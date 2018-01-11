Евросоюз зарекается кредитовать деградирующую экономику постмайданной Украины

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли.

Он отметил в эфире «Украинского радио», что ЕС призывает Украину в срочном порядке создать Антикоррупционный суд, об этом сообщает «РИА Новости». Мингарелли указал, что возможность выделения Киеву нового транша не исключена, варианты ее предоставления и условия прорабатываются.

Президент страны Петр Порошенко, уточнил представитель ЕС, лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении средств.

24 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны договорились с руководством Евросоюза о возобновлении макрофинансовой помощи.

Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 миллиарда в 2015 году, выставив ряд требований.

Отметим, что кредиторы ведут себя с постмайданной Украиной всё наглее. Так, например, в августе МВФ заявил, что повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. "Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста".

"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен.

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