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Московский листок

Евросоюз зарекается кредитовать деградирующую экономику постмайданной Украины

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 12

украина кризис евросоюз майдан
Евросоюз зарекается кредитовать деградирующую экономику постмайданной Украины

Причиной отказа Евросоюза в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями Украины четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли. 

Он отметил в эфире «Украинского радио», что ЕС призывает Украину в срочном порядке создать Антикоррупционный суд, об этом сообщает «РИА Новости». Мингарелли указал, что возможность выделения Киеву нового транша не исключена, варианты ее предоставления и условия прорабатываются. 

Президент страны Петр Порошенко, уточнил представитель ЕС, лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении средств. 

24 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что власти страны договорились с руководством Евросоюза о возобновлении макрофинансовой помощи. 

Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 миллиарда в 2015 году, выставив ряд требований.

Отметим, что кредиторы ведут себя с постмайданной Украиной всё наглее. Так, например, в августе МВФ заявил, что повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Об этом заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. "Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста".

"У Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что в стране второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире", — отметил Томсен. 

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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
крэмнаш написал 11.01.2018 20:24
повязал плешивый карлик всех рассеян крэмнашем... скоро репу с крапивой будут кушать но не распутают...
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(без названия)
стоик1104 написал 11.01.2018 18:33
Что можно требовать от сортирного Карлика?
Он - несчастная кукла, которую лишили семьи, чести и достоинства?
.
Ему даже не хватает ума слинять вовремя?
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Re: И негров линчуют!( очередному какло
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед==$ДальССкий написал 11.01.2018 17:47
= " ЛЮБАЯ информация, публикуемая на русском языке ЗАВЕДОМО будет рассматриваться как ложная."=_____________каклООпездол
.
какло, а хулеты тут трЁшься?
хулеты тут лопочешь на Великом и Могучем, а не хрюкаешь на своей свЕнячьей мове?
тебе же главный жЫд валцЬман в приказном порядке приказал не посещать всЁ Русское, включая тырнет, и уж тем более вести беседы на языке "окупантов".
сашко бiлый в гробе перевертаеца, а сбу ещЁ один набор вот такой щеневмерлы под иловайск набирает.
давай, скачи бЁгом изучать боiвой хгопак, а то вторгнутся на неньку орды монголокацапских варваров, а ты и не готов!
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(без названия)
Иваныч написал 11.01.2018 16:39
Новый вид коррупции- борьба с коррупцией.
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(без названия)
очевидно что? написал 11.01.2018 15:38
То что хуйлло планирует вести войну против своего народа, для этого и создали Нацгвардию, и поставили руководить ею друга хуйлла. Коммунисты сегодняшнего дня - приспособленцы, продавшиеся фашистскому режиму ботоксной крысы и будут на стороне фашистов-олигархов. И выступят против народа.
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(без названия)
Транзит написал 11.01.2018 15:29
Это хорошо! Значит в Киеве будут исправлять политику! Учителям уже повысили зарплату до 8 тыс. гривен, а в замороженной, бандитской России Путин как врал про необходимости наладить работу ЖКХ в 2002 г. , так и сейчас врет! А тарифы выросли в 2-3 раза.Бензин подорожал,значит вырастут цены- абсурд для сырьевой страны!. Штрафы и заморочки полицаев усилились. Антинародные законы растут как грибы! Не свалим путиноидов- всем кирдык!
Пора готовиться...
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(без названия)
Мозгоклюй написал 11.01.2018 15:16
Хорошая новость! ЕС тянет Порошенко за уши и заставляет работать в нужном направлении
Украине нужен и Антикоррупционый суд, и реальная работа а не имитация ее. Суд создадут, он начнет работать и деньги дадут.
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(без названия)
Ляксеич написал 11.01.2018 15:09
Ну что Вы хохлы, так взъерошились. Митька своими техническими познаниями опять блистает. Ведь ничего особенного не произощло. Рутина...
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байстрюку димону из жопорожья,натраханному в африке...
стекловата написал 11.01.2018 15:02
Дмитрий г.Запорожье+- написал 11.01.2018 13:50
Такого развития Украины не было и при красножопии.Вся проблема в том,что то,что нам нужно от ЕС и США,последнее,что у них осталось и прежде чем передавать нам подобные технологии ЕС и США долго рассказывают всякие истории.Из тех проектов выводящих Украину на 2 место в мире по уровню технического развития после США...
-----------------
видать еще пара миллионов рогулей приедет на заработки в Россию!!после выхода то нищенки побирушки украины на второе место в мире!рванет прямо с последнего места в европе по нищете, и из группы самых нищих стран мира...
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И негров линчуют!
Предсказуемо написал 11.01.2018 14:18
Извините, но ваш информационный поток - просто дерьмо. Дело идет к тому, что ЛЮБАЯ информация, публикуемая на русском языке ЗАВЕДОМО будет рассматриваться как ложная.
Маркер такой - раз "Россия" - значить обязательно какая-то муть.
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье+- написал 11.01.2018 13:50
Такого развития Украины не было и при красножопии.Вся проблема в том,что то,что нам нужно от ЕС и США,последнее,что у них осталось и прежде чем передавать нам подобные технологии ЕС и США долго рассказывают всякие истории.Из тех проектов выводящих Украину на 2 место в мире по уровню технического развития после США,а я напомню,что это:
1.Ракетный двигатель для 1 ступеней жидкотопливных ракет РД-815.
2.Турбореактивный двигатель АИ-38 с большой степенью двухконтурности и тягой от 28 до 38 тонно.сил.
3.Производство топливных сборок для реакторов типа ВВЭР
4.Переработка и утилизация ЯО(аналог комбината Маяк).
Ну еще остается турбовинтовентиляторный двигатель мощностью 30 тыс.л.с.,в работе над которым я в свое принимал участие,но вряд ли эта тема скоро реализуется,ибо не создано пока в мире материала,из которого можно изготовить редуктор для подобного двигателя.
Один уже реализован.На ЗАЭС и РАЭС начинается отладка оборудования для переработки отработанного ЯТ.То,чем занимается комбинат "Маяк".Фабрикация ЯТ должна производится в предприятии расположеннов в Ужноукраинске.А денег в Украине достаточно.В этом году бюджет Укракины в пересчете на каждого жителя равен бюджету кацапомойки.Нужны некоторые технологии и кроме денег на уничтожения кацапорылой нечисти нам от НАТО больше ничего не надо.
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Помогут, но не сейчас и не порошенко, проворовалсииии
Крон Принц мыВасилий Васильевич написал 11.01.2018 13:47
Саакашвили!
Выхид есть, его не может не быть.
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