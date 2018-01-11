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Московский листок

В убийстве посла Карлова обнаружился и арт-организатор

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 0

криминал турция кризис дипломатия исламизм
В убийстве посла Карлова обнаружился и арт-организатор

Полиция в Турции задержала и отправила под стражу человека, подозреваемого в причастности к убийству в 2016 году в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah. 

Место и время задержания в заметке не уточняется. О личности арестованного тоже известно немного. Газета сообщает лишь его инициалы - В. К. А. Также утверждается, что он связан с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота, которая произошла в июле 2016 года. 

По версии властей, задержанный пользовался популярным среди путчистов приложением для обмена зашифрованными сообщениями ByLock. После провала путча он был уволен с работы в "государственном секторе". 

В статье отмечается, что подозреваемый арестован повторно. Его обвиняют в соучастии в убийстве посла. Также утверждается, что фигурант "сыграл ключевую роль в убийстве". 

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности. 

В ноябре по делу об убийстве российского посла был задержан бывший президент Guru Media Broadcasting Group, продюсер государственного телеканала TRT Avaz Айреддин Айдынбаш. 

В декабре стало известно об аресте организатора выставки, на которой убили Карлова, Мустафы Тимура Озкана.

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, принимал участие в охране здания российской дипломатической миссии во время недавних антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, преступник выстрелил в посла РФ 11 раз, дипломат получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки, россиян среди них нет. 

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