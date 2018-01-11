Не надеясь на падающий рубль, Минфин возвращает Путинскую Россию к нефтедолларам

Минфин России с 15 января по 6 февраля 2018 года закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении министерства. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей.

При этом в январе дополнительные нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила.

"В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты", - отмечает Минфин.

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи,и приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.

От редакции: Ну, вот как это объяснить? Понятно, что таким образом, косвенно, так сказать, правительство Медведева хвастается дополнительными доходами от почётнейшего "бизнеса" - от ударной распродажи невозобновляемых ресурсов России. Однако зачем столько валюты стране, в которой якобы рубль только и делает, что встаёт с колен, а импортозамещение вот-вот победит любые санкции, даст работу миллионам безработных, которых кризис пересадил на полуголодный паёк? Ответ тут прост и не требует какой-то экономической квалификации, чтоб понять: в рубль не верит даже его "нянька" - Минфин, рубль не является не то что твёрдой валютой, он вообще ни с чем не связан в экономике, кроме как с нефтью - но даже здесь всё же надёжнее нефтедоллар.

Таким образом, спустя почти два десятилетия правления Путина сырьевая его империя вернулась к нефтедоллару - как основной клеточке "экономического роста", который есть стабильная деградация, практически из сверхдержавы в состояние колонии. В пугающих объёмах закупается валюта - фактически в неё превращается сразу же продаваемая нефть, хотя Путин когда-то и перевёл расчёты нефтяных корпораций своих подконтрольных силовигархов на рубли - но это было глупым популистским шагом, на котором, как мы видим теперь, Россия только потеряла (на разнице курсов). А по сути вынуждена пользоваться как твёрдой и надёжной - валютой "недружественных" держав. Позорнее новости перед перевыборами силовигарха номер один и не выдумать. Но упаковали её хитро - почти как год назад осуществлённую частичную продажу акций Роснефти, чтоб и тут патриотизм зашевелился... Сколько денег-то получит казна разом! Но сколько вы нефти потеряли на этом, "питерские" позорники - наша же промышленность и потеряла из-за вашей экономической политики?! Которая (промышленность) нефть перерабатывать, то есть превращать в продукт в нужных объёмах не научилась даже за долгие годы сугубо сырьевого правления "питерских"...

Д.Ч.