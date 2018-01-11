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Московский листок

Не надеясь на падающий рубль, Минфин возвращает Путинскую Россию к нефтедолларам

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 6

нефть силовигархия минфин валюта
Не надеясь на падающий рубль, Минфин возвращает Путинскую Россию к нефтедолларам

Минфин России с 15 января по 6 февраля 2018 года закупит валюту на сумму 257,1 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении министерства. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей. 

При этом в январе дополнительные нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 257,1 млрд рублей, а отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов в декабре 2017 года не будет учитываться в январе из-за обновленного бюджетного правила.

"В связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета, в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки. Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты", - отмечает Минфин.

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Каждый рабочий день с 15 января по 6 февраля ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи,и приобретенная иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ.

От редакции: Ну, вот как это объяснить? Понятно, что таким образом, косвенно, так сказать, правительство Медведева хвастается дополнительными доходами от почётнейшего "бизнеса" - от ударной распродажи невозобновляемых ресурсов России. Однако зачем столько валюты стране, в которой якобы рубль только и делает, что встаёт с колен, а импортозамещение вот-вот победит любые санкции, даст работу миллионам безработных, которых кризис пересадил на полуголодный паёк? Ответ тут прост и не требует какой-то экономической квалификации, чтоб понять: в рубль не верит даже его "нянька" - Минфин, рубль не является не то что твёрдой валютой, он вообще ни с чем не связан в экономике, кроме как с нефтью - но даже здесь всё же надёжнее нефтедоллар.

Таким образом, спустя почти два десятилетия правления Путина сырьевая его империя вернулась к нефтедоллару - как основной клеточке "экономического роста", который есть стабильная деградация, практически из сверхдержавы в состояние колонии. В пугающих объёмах закупается валюта - фактически в неё превращается сразу же продаваемая нефть, хотя Путин когда-то и перевёл расчёты нефтяных корпораций своих подконтрольных силовигархов на рубли - но это было глупым популистским шагом, на котором, как мы видим теперь, Россия только потеряла (на разнице курсов). А по сути вынуждена пользоваться как твёрдой и надёжной - валютой "недружественных" держав. Позорнее новости перед перевыборами силовигарха номер один и не выдумать. Но упаковали её хитро - почти как год назад осуществлённую частичную продажу акций Роснефти, чтоб и тут патриотизм зашевелился... Сколько денег-то получит казна разом! Но сколько вы нефти потеряли на этом, "питерские" позорники - наша же промышленность и потеряла из-за вашей экономической политики?! Которая (промышленность) нефть перерабатывать, то есть превращать в продукт в нужных объёмах не научилась даже за долгие годы сугубо сырьевого правления "питерских"...

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
крэшнам написал 11.01.2018 20:30
рубль не деньги а талоны на еду.
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Внешний долг, включая компании государства
Бизон написал 11.01.2018 20:11
Автор, понимать же можно, обслуживание внешнего долга есть статья расходов бюджета, которая растет опережающими темпами и ныне превышает четверть, а путь снизить издержки закупкой бумаг разного вида и доходности есть такой
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(без названия)
стоик1104 написал 11.01.2018 18:35
Что можно требовать от сортирного Карлика?
Он - несчастная кукла, которую лишили семьи, чести и достоинства?
.
Ему даже не хватает ума слинять вовремя?
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Re:
Д.Ч. написал 11.01.2018 17:07
уау! за последнее полугодие? а что так мелко плаваем?))) может, вспомним, когда он уполовинился и по чьей вине? "высокий курс" звучит как издевательство он так и держится у отметки 60 баксов и причин вернуться ему к 30 нет принципиально никаких, даже Сирия не помогла
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(без названия)
нереально недоевший написал 11.01.2018 15:42
Очень актуальный заголовок, особенно при чуть ли не самом высоком курсе рубля за последнее полугодие.
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(без названия)
Лис написал 11.01.2018 15:37
Хозяин из ФРС сказал изменникам Советской Родины платить за финансовую стабильность США.Вот власовский Кремль и платит.А иначе как чмо на нарах вместе с Керимовым.Короче-ублюдки а не власть.Пукан-обычная мартышка для дяди Сэма.
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