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Московский листок

Один из недавних винтиков путинской "вертикали", взяточник Маркелов останется под стражей

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 1

коррупция регионы силовигархия вертикаль марий-эл
Один из недавних винтиков путинской "вертикали", взяточник Маркелов останется под стражей

Следователь добавил, что новое дело в отношении экс-главы Марий Эл направлено в прокуратуру для определения подследственности. При этом следствие просит оставить Маркелова, а также еще одну фигурантку дела Наталью Кожанову под стражей до 13 апреля, сообщает "Интерфакс". 

Напомним, Маркелов и Кожанова были задержаны в апреле 2017 года. Экс-главе Марий Эл инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), директору компании "Телекомпания 12 Регион" Кожановой - посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Оба фигуранта отрицают свою вину. 

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. 

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл, Татьяны Маркеловой, сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось. 

Сторона защиты утверждает, что сделка, положенная в основу обвинения, не была фиктивной и что только кадастровая стоимость имущества "Тепличного" превышает 1 млрд рублей. 

Кривашу инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ), он объявлен в международный розыск. 

Также в рамках этого дела обвинение в служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) предъявлено бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезде в Йошкар-Оле. 

Как сообщалось, в ходе судебного заседания еще в апреле 2017 года Маркелов жаловался на произвол оперативников в ходе обысков у него дома: "Обысками меня терроризируют: все матрасы разорвали, уничтожили наградное оружие". Также в его особняке нашли произведения искусства, находящиеся в международном розыске. 

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл более 15 лет - с 2001 года - и под конец своего правления превратился в довольно одиозную личность. В 2013-м он в стихах похвастался достижениями и обличил недоброжелателей. В сентябре 2015 года глава республики оскандалился обещанием перекопать дорогу в селе, где его плохо принимали. А сменившие его чиновники не знают, что делать с возведенными в Йошкар-Оле с почина Маркелова копиями европейских зданий, которые уже начали разваливаться.

От редакции: Отметим, что такова оказывается вся путинская "вертикаль" - нормальный путь для губернатора или президента, это обогащение в данной должности, а потом спешная эмиграция. Причём это было ясно уже в 2005-м году! Вот что писали тогда студенты о Маркелове:

"Нынешнему президенту Леониду Маркелову нет никакого дела до трудностей жизни народа, его основная цель — побыстрее обогатиться, пока занимает столь высокую должность. Давайте будем смотреть на вещи реально! Неужели мы еще верим, что это мы выбираем? Уже давно все выбрано, но не нами, а людьми, стоящими выше нас. Почему Маркелов? Потому что это лицо из Москвы, которому выгодно до конца разграбить нашу республику. Почему все заводы, которые раньше очень хорошо работали и без представителей из Москвы, сейчас передаются в частные руки людям, которые даже не являются жителями нашей республики. В нашей республике еще остался лес. Пока это самое дорогое, что у нас есть, но скоро и этого не будет. Почему? Да потому что все разграбят. Открыли фанерный завод представители из Москвы под руководством Маркелова. Очень выгодно: 1) дешевая рабочая сила (высоких зарплат в Марий Эл нет, и люди с этим свыклись), 2) много бесплатного леса. А куда налоги, сборы, прибыль, фанера? Конечно, в Москву. Маркелов правит не своей головой, а умом тех, кто его продвинул на этот пост."

Ниже первая ссылка - когда мы писали об этом, "пруф", как говорится. 2005-й год. "И что, всё это время он пьянствовал, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?" - хочется спросить словами персонажа "Бриллиантово руки". Таки да, всё это время!

То есть ставленник Москвы - был в Марий-Эл заведомо подозрительным персонажем, однако более пятнадцати лет ему было дано Путиным - на что? Видимо, на это самое, уже в 2005-м ставшее явным, на разграбление советских накоплений республики... Но почему-то суд не вызывает Путина как явно обладающего ценной информацией. А ведь обязан! Кстати, то что Маркелов не сбежал на Мальту, как успешно успели 730 наилучших людей Путинской России - просто чудо.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
отец Пигидий написал 11.01.2018 18:00
А вот на Камчатке подполковник Минобороны, сломавший школьнику нос за брошенный снежок, избежал уголовного наказания / "Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вы же знаете, что побои декриминализированы и переведены в разряд административных нарушений" - сообщили в военно-следственном управлении по Тихоокеанскому флоту (Подробнее: http://www.newsru.com/crime/11jan2018/ltcolbeat14ybkamch.html).
.
Думаю, для страны 404, где гопник-вор является несменяемым презиком-свалкокомандующим, а гражданин Мальты шустрит в роли министра обороны, будет вполне естественным, если этот бравый подполковник, справившийся с 14-летним пацаном, вскоре станет генералом.
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