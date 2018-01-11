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Московский листок

Польские "эксперты" нашли бомбу на борту давно рухнувшего "катынского" самолёта Качиньского

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 9

польша кризис катынь авиа
Польские "эксперты" нашли бомбу на борту давно рухнувшего "катынского" самолёта Качиньского

Польские власти должны выяснить, кто заложил взрывчатку на борт самолета Ту-154, на котором в 2010 году под Смоленском разбился президент страны Лех Качиньский и члены польской делегации. Об этом заявил журналистам в четверг, 11 января, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

Накануне польская правительственная комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы президентского лайнера, сообщила о том, что на борту до падения самолета произошло минимум три взрыва. 

"Польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений. Все необходимые разъяснения по этому поводу дал президент России Владимир Путин на недавней пресс-коференции", - сказал сенатор, которого цитирует РИА "Новости". 

По мнению Клинцевича, при таком подходе российской стороне продолжать дискуссию о причинах крушения совершенно бессмысленно. "Но теперь, раз уж такая версия стала в Польше единственной, мы ждем, что соответствующие службы этой страны поведают миру, кто, как и с какой целью заложил в Польше бомбы в президентский самолет. В конце концов, надо быть последовательными", - отметил Клинцевич. 

Между тем в Следственном комитете РФ в четверг напомнили, что версия о взрыве на борту самолета Ту-154, на котором летел Лех Качиньский, проверялась и никакого подтверждения не нашла. 

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом Российской Федерации в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко на сайте ведомства. "К аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", - подчеркнула она. 

Самолет Ту-154 Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Расследование вели российская и польская стороны. 

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговый отчет о результатах технического расследования. В нем причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях. Системными причинами катастрофы МАК назвал недостатки в обеспечении полета и подготовке пилотов. 

Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже разрешенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. 

С такими выводами не согласилась партия брата погибшего президента Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2015 года представители партии сформировали новую комиссию по расследованию катастрофы. 

Комиссия начала работу в феврале 2016 года. В апреле прошлого года члены комиссии заявили, что самолет начал распадаться в воздухе до столкновения с деревьями на месте крушения. В октябре занимавший тогда пост министра обороны Антоний Мацеревич, недавно отправленный в отставку, заявил, что комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев Ту-154.

- Слушайте, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ну тут и экспертом быть не нужно, есть же записи бортовых самописцев, там явное оказывалось давление президентом Качиньским на пилотов, что вообще запрещено в любых странах: в кабину заходить нельзя, это мешает работе и может стать фатальным обстоятельством, чем в данном случае и стало. И как же такое совпадение случилось-то: сперва самолёт снижается аж до уровня крон деревьев, задевает их, а потом - что, вдруг на борту бомба взрывается? Почему именно в этот момент? Впрочем, иная бомба - действительно заложена в "фюзеляж" нынешнего польского государства, патологическая антисоветчина, которая и без взрывчатки сносит десятками памятники своим советским освободителям от нацистской оккупации, вот об этом стоило бы поговорить Совфеду и МИД РФ с польскими искателями взрывчатки, а не отвечать на заведомый бред ново-националистического правительства Дуды, не поддувать в его дуду...

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
типнг написал 11.01.2018 20:16
Да скоро специальность "Чекист-ФСБист" в России будет как пометка на прокаженном!
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Re: ( шилу
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед~$ДальССкий написал 11.01.2018 20:14
эТТа верно!
хохол, его никто и не прятал = оно у тебя в жОпе торчит.
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Хохлядям и прочим Ляхуям - Если хУй коротковат, это = Русский виноват! ( огА!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед00$ДальССкий написал 11.01.2018 20:11
а по-другому = никак.
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(без названия)
Джони написал 11.01.2018 19:42
Следственные органы РФ- давно органы лжи и дезинформации , и фабрикации "Дел" за сладкий кусок! Им уже давно никто не верит, только полные дураки! Слишком много лгали вместе со СМИ РФ!
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(без названия)
Шило не утаишь! написал 11.01.2018 19:39
То что в этом деле были замешаны путинские спецслужбы было ясно почти сразу!Убили всю верхушку Польши, ка убивали и своих в 90-2000-х гг.! Теперь это подтвердилось! Не сносить ему головы и за аннексию Крыма и за сбитый Боинг над Лугандой с ее наемными и "регулярными"бандитами, и за тупую, разорительную войну в Сирии , и за то что возомнил, что можно "управлять" избирательным процессом в США( демократия этого не допустила. Вот почему нужна!), и за распространение дезинформацию в Европе с помощью Троллей ФСБ-ГРУ, и подкуп западных политиков, и за военную "распальцовку" перед странами НАТО!
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(без названия)
Непонимающий написал 11.01.2018 19:34
А что, врать можно только рассейским чиновникам? А другим нельзя?
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(без названия)
Непонимающий написал 11.01.2018 19:24
А что, врать можно только рассейским чиновникам? А другим нельзя?
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(без названия)
отец Пигидий написал 11.01.2018 18:40
Думаю, где-то я читал или слышал это словосочетание - "Франц Клинцевич". А потом вспомнил: ба! так это же клиент Навального - https://navalny.com/p/4908/
.
"Но теперь, раз уж такая версия стала в Польше единственной, мы ждем, что соответствующие службы этой страны поведают миру, кто, как и с какой целью заложил в Польше бомбы в президентский самолет. В конце концов, надо быть последовательными", - отметил Клинцевич. Дык, может, бомбы заложили в ПОЛЬШЕ какие-то ПОЛЬСКИЕ враги Качиньского, и путлеры к этому никакого отношения не имеют. Чего он, этот Клинцевич, возбудился?
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Причем, как ни странно, бомба предназначалась для малайзийского Боинга 2014 года!
Это что??? написал 11.01.2018 18:15
Вот -проблема! Относительность времени в зависимости от скорости движения!
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