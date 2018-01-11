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Московский листок

Журналисты-иностранцы "припухли" от тупости путинского пиара

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 5

выборы
Журналисты-иностранцы "припухли" от тупости путинского пиара

В поездки с участием президента РФ Владимира Путина стали приглашать представителей всех ведущих западных средств массовой информации, хотя ранее такие мероприятия мог освещать лишь ограниченный пул российской прессы. В Кремле говорят, что идут навстречу пожеланиям иностранных СМИ, но зарубежные журналисты утверждают, что, наоборот, их приглашают в поездки Путина по стране.

В течение всего периода избирательной кампании - до выборов 18 марта - на мероприятия с участием главы государства будут приглашать представителей зарубежных газет и каналов, сообщает "Дождь" со ссылкой на двух собеседников, близких к кремлевской администрации.

Ранее президента РФ сопровождали репортеры в основном агентств Reuters и Bloomberg, и только в поездках, связанных с международными и экономическими вопросами. Теперь иностранных журналистов приглашают писать о внутриполитических российских мероприятиях, не имеющих никакого отношения к международным проблемам.

Такое решение связано с избирательной кампанией главы РФ, Кремлю важно, чтобы ее освещали в разных странах, рассказал собеседник телеканала. В частности, уже накануне, 10 января, в поездке на Тверской вагоностроительный завод Путина сопровождали журналисты почти всех ведущих западных СМИ: газет The New York Times, The Washington Post, Financial Times, The Wall Street Journal, Le Figaro, каналов NBC, BBC, CCTV, ABC и даже японского агентства Kyodo.

При этом выглядит все это порой комично: по словам корреспондента The Washington Post Эндрю Рота, побывавшего в числе приглашенных журналистов на вагоностроительном заводе, аудитории его издания вряд ли интересны конкретные заявления Путина о повышении МРОТ. "Но это очень интересно с точки зрения того, как работает российская политика вообще. Это театр: мы три часа ехали туда, наверно три часа его ждали, еще три часа назад. И все это ради 30-секундной картинки. Мы не каждый день можем это наблюдать", - рассказал Рот.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "расширение кремлевского пула означает, что в текущем периоде значительно повысился интерес к Путину у иностранных СМИ". "По мере возможности идем им навстречу", - пояснил Песков "Дождю".

От редакции: Что там - три часа езды... Сами в Эммаус катались разок (2004) на пиар-конференцию расцветавшего тогда Госнаркоконтроля. Это те же сами часы по автодороге, за Тверью. Вот только надо ещё очень умно выстраивать маршрут, чтобы по пути к ещё работающему заводу не проезжать десятки разорённых, разрушенных, превращённых в торговые центры (как Завод им. Серго Орджоникидзе в Москве). Так что экскурсия для иностранцев должна строиться либо как войсковая операция, либо возить их надо на транспорте без окон - идеально, чтобы в автозаках, тут уж лишнего ничего не заметят господа. А заметить по статистике - можно многое.

 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 12.01.2018 06:56
За 17 лет правления уничтожил Всю экономику, остались только "карманные рыбаки" с которыми можно "побаловаться ухой" перед объективам фотоаппарата!
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Re:
!!!!OQQ!VAS-TOTVSEH!!!& написал 12.01.2018 01:45
"В поездки с участием президента РФ Владимира Путина стали приглашать представителей всех ведущих западных средств массовой информации, хотя ранее такие мероприятия мог освещать лишь ограниченный пул российской прессы. В Кремле говорят, что идут навстречу пожеланиям иностранных СМИ, но зарубежные журналисты утверждают, что, наоборот, их приглашают в поездки Путина по стране. "
- Таки я бы этих ублюдков с собой не возил... Таки - просто от брезгливости... То таки да...
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 00:32
Я вот думаю... это ж сколько ФСОшников будет задействовано в этом цирке, чтоб в одном месте они изображали металлургов, в другом рыбаков, в третьем фермеров и т.д.? Использовать дважды одну и ту же бригаду ФСОшников нельзя - Путен с этим уже прокололся однажды, когда рыбаки превратились в православненьких крестьян, нюхающих серу в какой-то гундяевке, и в соцсетях над этим от души ржали-прикалывались, а значит: каждый раз нужна будет новая бригада, изображающая простой народ и желающая знать исключительно об Америке, Европе или Украине. Короче, клоунада... и охота иностранным СМИ за этим цирком следить?
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(без названия)
стоик1104 написал 11.01.2018 23:55
сортирный Карлик омерзителен даже бывшей жене?
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Польза и ВРЕД - очеВИДНЫ !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 11.01.2018 21:45
```З Д Р АИ В С Т В У Й Т Е!```
> СТАТЬЯ:"Отсталая" Россия при режиме Путина - 3
> САЙТ:pandoraopen.ru/2018-18-01/otstakaya-rossiya-
pri-rezhime-putina-3 Вр.07:58;
````````````````````
НУЖНО Признать, что за время ПРАВЛЕНИЯ Путина -
Россия многого достигла и о разном УЛУЧШЕНИИ тоже!
* НЕ лгите сами-себе - Достижения России ОчеВИДНЫ!
` ` ` ` `
НО...в тоже время и всего ОТРИЦАТЕЛЬНОГО - тоже МАССА!
* Несмотря на ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОПАГАНДУ - Правда ВИДНА!
* А уж про РАЗГУЛ коррупции и БЕСПРЕДЕЛА от официальных
ЧЛЕНОВ разных ГОС-структур - Инфа ЗАШКАЛИВАЕТ!
Про ОЛИГАРХАТ,который РАСЦВЁЛ пышным цветом при ПВВ -
знает ВЕСЬ Мир - Россия "Благодарна" Вове ЗА "ЭТО"...
[США правильно СДЕЛАЮТ - "взяв-за-жабры" тех ГАДОВ!]
[хотя на "ПЕРЕИЗБРАНИЕ" Путина - "эТО" НЕ повлияет.]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так - мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
--- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-01-18.
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