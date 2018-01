Журналисты-иностранцы "припухли" от тупости путинского пиара выборы В поездки с участием президента РФ Владимира Путина стали приглашать представителей всех ведущих западных средств массовой информации, хотя ранее такие мероприятия мог освещать лишь ограниченный пул российской прессы. В Кремле говорят, что идут навстречу пожеланиям иностранных СМИ, но зарубежные журналисты утверждают, что, наоборот, их приглашают в поездки Путина по стране. В течение всего периода избирательной кампании - до выборов 18 марта - на мероприятия с участием главы государства будут приглашать представителей зарубежных газет и каналов, сообщает "Дождь" со ссылкой на двух собеседников, близких к кремлевской администрации. Ранее президента РФ сопровождали репортеры в основном агентств Reuters и Bloomberg, и только в поездках, связанных с международными и экономическими вопросами. Теперь иностранных журналистов приглашают писать о внутриполитических российских мероприятиях, не имеющих никакого отношения к международным проблемам. Такое решение связано с избирательной кампанией главы РФ, Кремлю важно, чтобы ее освещали в разных странах, рассказал собеседник телеканала. В частности, уже накануне, 10 января, в поездке на Тверской вагоностроительный завод Путина сопровождали журналисты почти всех ведущих западных СМИ: газет The New York Times, The Washington Post, Financial Times, The Wall Street Journal, Le Figaro, каналов NBC, BBC, CCTV, ABC и даже японского агентства Kyodo. При этом выглядит все это порой комично: по словам корреспондента The Washington Post Эндрю Рота, побывавшего в числе приглашенных журналистов на вагоностроительном заводе, аудитории его издания вряд ли интересны конкретные заявления Путина о повышении МРОТ. "Но это очень интересно с точки зрения того, как работает российская политика вообще. Это театр: мы три часа ехали туда, наверно три часа его ждали, еще три часа назад. И все это ради 30-секундной картинки. Мы не каждый день можем это наблюдать", - рассказал Рот. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "расширение кремлевского пула означает, что в текущем периоде значительно повысился интерес к Путину у иностранных СМИ". "По мере возможности идем им навстречу", - пояснил Песков "Дождю". От редакции: Что там - три часа езды... Сами в Эммаус катались разок (2004) на пиар-конференцию расцветавшего тогда Госнаркоконтроля. Это те же сами часы по автодороге, за Тверью. Вот только надо ещё очень умно выстраивать маршрут, чтобы по пути к ещё работающему заводу не проезжать десятки разорённых, разрушенных, превращённых в торговые центры (как Завод им. Серго Орджоникидзе в Москве). Так что экскурсия для иностранцев должна строиться либо как войсковая операция, либо возить их надо на транспорте без окон - идеально, чтобы в автозаках, тут уж лишнего ничего не заметят господа. А заметить по статистике - можно многое. Материалы по теме: Штаб Путина покажет ничтожество политтехнологий ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину в декабре достиг годового максимума Прачечная? Х.ячечная! Фонд поддержки регионального сотрудничества! Не надеясь на падающий рубль, Минфин возвращает Путинскую Россию к нефтедолларам



