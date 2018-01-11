Путин заявил, что США "прокололись" с Навальным

Истерическая реакция властей США на отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента говорит о том, кого они хотят видеть в руководстве России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных СМИ.
"Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в президентских выборах в России), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны", - цитирует главу государства «Интерфакс».
"Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали", - отметил Путин.
По его словам, главное не то, кого допустили или не допустили, а главное — это недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании. "Самое главное — чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Важно, чтобы в государстве понимали: нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо", — сказал он.
Зулейка написал 12.01.2018 05:33
Несколько лет назад не имея даже понятия о том, кто такой Навальный, впервые увидев его снимок в инете я была поражена. У меня развито интуитивное восприятие и оно показало, мне что этот человеком будет лидером поистине новой России.
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 03:56
мдяяяя... написал 12.01.2018 00:54
Чтобы написал 12.01.2018 00:15
Тупин написал 12.01.2018 00:12
стоик1104 написал 12.01.2018 00:06
Сколько можно позорить Россию этим недоумком?
Бенгази написал 11.01.2018 23:41
США написал 11.01.2018 22:07
Виктор + написал 11.01.2018 22:03
Не ссы Володя, Америке нужен ты! написал 11.01.2018 21:46
не понял? написал 11.01.2018 21:34
Додик написал 11.01.2018 21:25