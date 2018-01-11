Путин заявил, что США "прокололись" с Навальным

Истерическая реакция властей США на отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента говорит о том, кого они хотят видеть в руководстве России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных СМИ.

"Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в президентских выборах в России), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны", - цитирует главу государства «Интерфакс».

"Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали", - отметил Путин.

По его словам, главное не то, кого допустили или не допустили, а главное — это недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании. "Самое главное — чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Важно, чтобы в государстве понимали: нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо", — сказал он.