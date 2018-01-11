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Московский листок

Путин заявил, что США "прокололись" с Навальным

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 12

Путин заявил, что США "прокололись" с Навальным

Истерическая реакция властей США на отказ Центризбиркома зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента говорит о том, кого они хотят видеть в руководстве России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных СМИ.

"Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в президентских выборах в России), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны", - цитирует главу государства «Интерфакс».

"Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали", - отметил Путин.

По его словам, главное не то, кого допустили или не допустили, а главное — это недопустимость нарушения закона в ходе избирательной кампании. "Самое главное — чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Важно, чтобы в государстве понимали: нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо", — сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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У Навального нет шансов....и он знает об этом... :)
Зулейка написал 12.01.2018 05:33

Несколько лет назад не имея даже понятия о том, кто такой Навальный, впервые увидев его снимок в инете я была поражена. У меня развито интуитивное восприятие и оно показало, мне что этот человеком будет лидером поистине новой России.
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(без названия)
3авидонов Никотим написал 12.01.2018 03:56
Сожитель Кабаевой уводит нас от истины. Уж если бы Нахальный был бы опасен, то давно бы его пристрелили в лифту или на мосте или траванули .
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(без названия)
мдяяяя... написал 12.01.2018 00:54
у ботокса походу паранойя....
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По имени-то боится называть!
Чтобы написал 12.01.2018 00:15
не накликать :)))))
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И наоборот
Тупин написал 12.01.2018 00:12
Истерическая реакция Центризбиркома на отказ в регистрации кандидатуры Навального говорит о том, кого Элла Памфилова и путиноиды хотят видеть в руководстве России.
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(без названия)
стоик1104 написал 12.01.2018 00:06
сортирный Карлик лучше бы помолчал или зачитывал с бумажки?
Сколько можно позорить Россию этим недоумком?
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(без названия)
Бенгази написал 11.01.2018 23:41
Нет, это Путин "прокололся"! Он на Навальном наглядно доказал миру, что демократии в РФ давно нет! Только "прикормленные" могут верить в Путина. Один бандитский беспредел питерской ОПГ с чекистней! И они ответят за все !
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Зато с Путиным не прокололись
США написал 11.01.2018 22:07
Зато с Путиным не прокололись.
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(без названия)
Виктор + написал 11.01.2018 22:03
Какая циничная ложь. Не допустили лурье , который предоставил всего 26 подписей инициативной группы вместо 500. А так же Поклонского , который согласился сыграть роль подсадной утки за прекращение уголовного преследования. И которые в связи со своим антирейтингом и полным отсутствием данных для управления страной даже не помышляли о том, чтобы участвовать в выборах в качестве кандидатов. Зато зеленый свет Грудинину и Собчак, которой по словам Ройзмана власть помогает собрать подписи. Для них нет препятствий на ТВ и прочих прокремлевских СМИ. Но даже по понятиям гопоты из подворотни за базар нужно отвечать. Если указанный персонаж врет не только госдепу, но и своему народу, он должен заслуженно получить фигуру с поднятым вверх средним пальцем.
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У Навального нет шансов....и он знает об этом... :)
Не ссы Володя, Америке нужен ты! написал 11.01.2018 21:46
США нигде и ни в чем не прокололись. "Тупые америкосы" спокойно наблюдают как многоходовочник делает одну ошибку за другой. Зачем им Навальный когда есть Путин, который стоит больше, чем все диверсанты мира.....:) Имея такого президента, враги не нужны и затраты минимальны - ВВХ все сделает сам. Истинно, истинно говорю, многие не поняли до сих пор, что благодаря ему началась Холодная война 2 и 21 век для русских будет мрачным как минувший прошлый, даж наверняка хуже. С другой стороны, такой урод мог появиться только на Росые, среди простолюдинского сброда, злобного и вечно - мечущегося, который " всех порвем", который " можем повторить" и тд и тп.. По всей видимости это не лечится, не подается корректировке, передается на клеточном уровне из поколения в поколение, поэтому Америка решила просто утилизовать Рф..... :)
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Тот персонаж, о котором вы упомянули
не понял? написал 11.01.2018 21:34
Что,опять не назвал по имени?Вот не зря он постоянно на богомолья ездит,видимо все уговаривает богородицу прогнать Навального.
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(без названия)
Додик написал 11.01.2018 21:25
Очевидно что путлер реально ссыт Навального. Наверное он ему по ночам в кошмарах снится
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