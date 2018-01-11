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Московский листок

США перебросили "духов" поближе к КНДР

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр
США перебросили "духов" поближе к КНДР

ВВС США разместили примерно 200 рядовых и три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, на авиабазе "Андерсен" на острове Гуам, сообщается в Twitter Тихоокеанских военно-воздушные силы страны.

В сообщении отмечается, что бомбардировщики переброшены "для поддержки бомбардировщиков тихоокеанского командования и миссии сдерживания".  Газета The Washington Post пишет, что это "краткосрочное развертывание", которое является частью миссии Пентагона по сдерживанию в Тихом океане.

ВВС США в течение 15 лет оказывают поддержку союзникам в Тихоокеанском регионе, однако нынешнее развертывание случилось во время Зимних Олимпийских игр и вскоре после того, как президент Дональд Трамп издевался над КНДР, "меряясь" с ее лидером Ким Чен Ыном величиной и мощностью ядерных кнопок.

Тяжелые малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 предназначены для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Они способны сбрасывать противобункерные авиационные бомбы, известные как GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator, они предназначены для пробивания бункеров и туннелей - например, таких, как те, что находятся в Северной Корее, отмечает американская газета.

Бомба была разработана в США авиастроительным концерном Boeing. Она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. Масса такой бомбы 13609 кг.

Напомним, однако, что президент США обещал в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что на время межкорейских переговоров не будет военных действий.

"Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелены только на США, а не на наших братьев, Китай и Россию", - заявил главный переговорщик от Пхеньяна, председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

КНДР после первых более чем за два года официальных переговоров с Южной Кореей заявила, что не будет использовать их для обсуждения ядерной программы, поскольку эта программа, по утверждению Пхеньяна, не представляет угрозы для "братских" народов, передает Reuters.

"Все наши виды оружия, включая атомные бомбы, водородные бомбы и баллистические ракеты, нацелены только на США, а не на наших братьев, Китай и Россию", - заявил главный переговорщик от Пхеньяна, председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

Новость по теме:

Ядерная программа КНДР не касается братьев-корейцев, России и Китая

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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только Советская
Власть написал 11.01.2018 22:13
сможет усадить этих упырей и карателей на скамью нового Трибунала!
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