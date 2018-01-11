ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второе место занял бы директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин с результатом 7,9%, а третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4,2% голосов. Остальные кандидаты не смогли бы набрать больше 1% голосов: рейтинг Ксении Собчак составляет 0,7%, Григория Явлинского — 0,6%, Бориса Титова — 0,4%.

При этом уровень декларируемой явки на выборах президента РФ составляет 67% - столько опрошенных социологами россиян заявили, что твердо намерены принять участие в голосовании 18 марта 2018 года. Еще 11% участников опроса ответили, что скорее примут участие в выборах, 15% признались, что пока не определились и определятся "ближе к выборам". При этом лишь 3% участников опроса заявили, что точно не придут на выборы, еще 3% - что скорее не примут в них участие.