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Московский листок

ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге

Опубликовано 11.01.2018 в разделе комментариев 11

ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второе место занял бы директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин с результатом 7,9%, а третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4,2% голосов. Остальные кандидаты не смогли бы набрать больше 1% голосов: рейтинг Ксении Собчак составляет 0,7%, Григория Явлинского — 0,6%, Бориса Титова — 0,4%.

При этом уровень декларируемой явки на выборах президента РФ составляет 67% - столько опрошенных социологами россиян заявили, что твердо намерены принять участие в голосовании 18 марта 2018 года. Еще 11% участников опроса ответили, что скорее примут участие в выборах, 15% признались, что пока не определились и определятся "ближе к выборам". При этом лишь 3% участников опроса заявили, что точно не придут на выборы, еще 3% - что скорее не примут в них участие.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 12.01.2018 06:51
Солнцеподобному в очередной раз лизоблюды "бросили леща"! Мне не нужен такой президент и его карманный вциом!!!
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.01.2018 00:40
Ничего, если я повторюсь? Ничего. Тогда ЕЩЕ РАЗ:
.
Конторка, называемая ВЦИОМом, является подразделением путенского агитпропа. К социологии эта конторка под руководством некоего Федорова (вполне возможно, что этот пропагандoн такой же Федоров, как жыдок Шапира Соловьев) не имеет никакого отношения. Конторка, называемая ВЦИОМом, точно также промывает мозги гопоте, как кисель-тв или жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ". Собственно, это все, что нужно знать про "опросы" так называемого ВЦИОМа.
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(без названия)
стоик1104 написал 12.01.2018 00:11
Понятно, что явки не будет, Люди научились себя уважать, Люди увидели человеческую жизнь на Западе?
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Все эти ВЦИОМы , выборы, рейтинги
Хорошист написал 11.01.2018 23:45
это завеса, для поддержания матрицы. Чтобы быдломасса не сошла с ума, осознав что ничего не решает.
Все давно решено. И есть куча запасных вариантов , если что-то пойдет не так.
Был исторический шанс в 1917 - тогда несколько гениальных негодяев смогли направить энергию народа в нужном им направлении , но он безнадежно упущен.
Был второй шанс в 1991 - тогда просто невероятные ничтожества сумели очищающий порыв общества превратить в помойку и обогатиться в мутной водичке.
Необходимо общее прозрение. Это возможно дело других поколений.
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голосуй или проиграешь
опрос написал 11.01.2018 23:10
Кто , доверяет вциомам ставит минус , кто не доверяет плюс.
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Re: ГыГыГыГыГы......
это написал 11.01.2018 22:41
территория контрреволюции, дружище..
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не
до написал 11.01.2018 22:38
смеха - со времени РАССТРЕЛА Верховного Совета РСФСР, оккупанты, полицаи, каратели и все эти мальтийцы все циничнее и наглее, от безнаказанности, вестимо. А мы, тем временем - все умнее и терпеливее...
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 11.01.2018 22:24
Ну вот циферки и озвучили:Солнцеликий 80%,Грудинин 8%(разница в 10раз,епт!!!).Остальные ваще ни о чем..."Честный" Вциом,"честный" опрос,самые "честные" выбора...Голосовать еще не расхотелось?Нет?...
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Я опротестовал данные ВЦИОМ
Сюрприз Киреенко написал 11.01.2018 22:23
Не надо обманывать наш доверчивый народ,особенно верных ленинцев(условно)
из "ЕР". Мною поставлена задача за нашего горячо верного Владимира Влади-
мыча 70 % при явке 70,001%-это я должен воздержаться по долгу службы.
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Придворный ВЦИОМ подгоняет цифры
Захар Софронов написал 11.01.2018 22:03
Придворный ВЦИОМ, как всегда, перед так называемые выборами подгоняет свою лжесоциологию под заданные кремлем цифры результатов выборов!
Никаких 81% за путина нет и в помине, как и желающих пойти на этот фарс 67%. Поговорите с простыми людьми на улице, где угодно, и все станет ясно, что не менее половины нормальных людей прекрасно понимают, какое дерьмо нами правит!
Когда же, наконец, закончится этот наглый и пошлый путинский пиар? Когда же мы увидим эту гниду, узурпировавшую всю власть и всю собственность в стране на свалке истории?
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 11.01.2018 21:55
81.1%. Массаракш!!!Это уже просто издевательство над здравым смыслом.
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