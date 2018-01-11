ВЦИОМ поставил Грудинина на второе место в предвыборном рейтинге

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Путина проголосовали бы 81,1% россиян, свидетельствует январский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Второе место занял бы директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин с результатом 7,9%, а третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4,2% голосов. Остальные кандидаты не смогли бы набрать больше 1% голосов: рейтинг Ксении Собчак составляет 0,7%, Григория Явлинского — 0,6%, Бориса Титова — 0,4%.
При этом уровень декларируемой явки на выборах президента РФ составляет 67% - столько опрошенных социологами россиян заявили, что твердо намерены принять участие в голосовании 18 марта 2018 года. Еще 11% участников опроса ответили, что скорее примут участие в выборах, 15% признались, что пока не определились и определятся "ближе к выборам". При этом лишь 3% участников опроса заявили, что точно не придут на выборы, еще 3% - что скорее не примут в них участие.
Несогласный Сергей написал 12.01.2018 06:51
отец Пигидий написал 12.01.2018 00:40
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Конторка, называемая ВЦИОМом, является подразделением путенского агитпропа. К социологии эта конторка под руководством некоего Федорова (вполне возможно, что этот пропагандoн такой же Федоров, как жыдок Шапира Соловьев) не имеет никакого отношения. Конторка, называемая ВЦИОМом, точно также промывает мозги гопоте, как кисель-тв или жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ". Собственно, это все, что нужно знать про "опросы" так называемого ВЦИОМа.
стоик1104 написал 12.01.2018 00:11
Хорошист написал 11.01.2018 23:45
Все давно решено. И есть куча запасных вариантов , если что-то пойдет не так.
Был исторический шанс в 1917 - тогда несколько гениальных негодяев смогли направить энергию народа в нужном им направлении , но он безнадежно упущен.
Был второй шанс в 1991 - тогда просто невероятные ничтожества сумели очищающий порыв общества превратить в помойку и обогатиться в мутной водичке.
Необходимо общее прозрение. Это возможно дело других поколений.
опрос написал 11.01.2018 23:10
это написал 11.01.2018 22:41
до написал 11.01.2018 22:38
Будет весело и страшно///// написал 11.01.2018 22:24
Сюрприз Киреенко написал 11.01.2018 22:23
из "ЕР". Мною поставлена задача за нашего горячо верного Владимира Влади-
мыча 70 % при явке 70,001%-это я должен воздержаться по долгу службы.
Захар Софронов написал 11.01.2018 22:03
Никаких 81% за путина нет и в помине, как и желающих пойти на этот фарс 67%. Поговорите с простыми людьми на улице, где угодно, и все станет ясно, что не менее половины нормальных людей прекрасно понимают, какое дерьмо нами правит!
Когда же, наконец, закончится этот наглый и пошлый путинский пиар? Когда же мы увидим эту гниду, узурпировавшую всю власть и всю собственность в стране на свалке истории?
Лис написал 11.01.2018 21:55